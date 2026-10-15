Στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού (Mondial de l’Auto 2026), οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έκαναν μια ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες τους για την ευρωπαϊκή αγορά παρά τις προκλήσεις με τους δασμούς της ΕΕ.

Εικοσιπέντε κινεζικές μάρκες (όπως οι BYD, Geely, Xpeng, Leapmotor και Zeekr) έδωσαν το παρών τους και κέρδισαν τις εντυπώσεις με τις ξεκάθαρες προθέσεις που έχουν οι όμιλοι τους για να διεκδικήσουν τα επόμενα χρόνια, ένα ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην Ευρώπη

Η παρουσία τους έδειξε μια ξεκάθαρη στροφή προς τα υβριδικά μοντέλα, τα ηλεκτρικά με μεγάλη αυτονομία, αλλά και τη στόχευση τους να κατασκευάσουν γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη.

Υπήρχαν δεκάδες άλλα μοντέλα που είδαμε στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι όμως σήμερα θα επικεντρωθούμε στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Aiden He (Διευθύνων Σύμβουλος) της Geely Brand Europe και Αντιπρόεδρος Στρατηγικής & Προϊόντος.

Ο κινέζικος κολοσσός της Geely παρουσίασε σε πρώτη πανευρωπαϊκή, ένα εντυπωσιακό plug-in υβριδικό (PHEV) crossover, το Monjaro EM-i, το οποίο θα έρθει στη χώρα μας στο τέλος Δεκεμβρίου.

Λίγα λόγια για τον Aiden He που διορίστηκε στην Geely τον Απρίλιο του 2026

Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Geely Auto Europe και Αντιπρόεδρος Στρατηγικής & Προϊόντος. Είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου, με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, και έχει αναλάβει την επέκταση και τη στρατηγική της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Aiden He είναι ένα ανώτερο στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, στους τομείς της ανάπτυξης επωνυμίας (brand building), της επικοινωνίας προϊόντων, της ανάπτυξης διεθνών αγορών και των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.

Πριν ενταχθεί στην Geely Auto, κατείχε μια σειρά από ηγετικούς ρόλους στην αυτοκινητοβιομηχανία – ειδικά στις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες – όπου βοήθησε στη δημιουργία της περιφερειακής πλατφόρμας λειτουργίας και υποστήριξε την είσοδο και την επέκταση της νέας μάρκας στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, η Geely Auto έχει επεκτείνει το αποτύπωμά της σε περισσότερες από 20 κύριες ευρωπαϊκές αγορές. Από προϊοντικής άποψης, ο Όμιλος Geely Auto θα επικεντρωθεί σε βιώσιμα και έξυπνα μοντέλα και θα αποτελέσει έναν σταθερό συντελεστή στον μετασχηματισμό της τοπικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η συνέντευξη

Σχετικά με τον Όμιλο Geely Auto

Ο Όμιλος Geely Auto είναι μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία αυτοκινήτων με έδρα το Χανγκτσόου (Hangzhou) της Κίνας. Ως μέρος του Ομίλου Zhejiang Geely Holding, ο Όμιλος Geely Auto αναπτύσσει και κατασκευάζει επιβατικά οχήματα υπό τις μάρκες Geely, Lynk & Co και Zeekr.

Η Geely Auto πέτυχε αθροιστικές πωλήσεις 3.024.567 μονάδων το 2025, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο πωλήσεων με ετήσια αύξηση 39%. Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) έφτασαν τις 1.687.767 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 90%.

Με ισχυρή εστίαση στην τεχνολογική καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα, ο Όμιλος Geely Auto λειτουργεί κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και εγκαταστάσεις παραγωγής παγκόσμιας κλάσης σε όλη την Κίνα, την Ευρώπη και σε βασικές διεθνείς αγορές. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας και έξυπνα οχήματα που υποστηρίζονται από προηγμένες τεχνολογίες, όπως υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, αμιγώς ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές, έξυπνη συνδεσιμότητα και συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Ως παγκόσμια εταιρεία, ο Όμιλος Geely Auto συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή του παρουσία μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τοπικών λειτουργιών και κορυφαίων πλατφορμών στον κλάδο. Ο Όμιλος προσπαθεί να δημιουργήσει λύσεις κινητικότητας που είναι πιο πράσινες, πιο έξυπνες και πιο προσβάσιμες, προωθώντας το μέλλον της βιώσιμης μεταφοράς.