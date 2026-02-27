Για μερικούς το αυτοκίνητο είναι λατρεία, είναι η αγάπη τους και το χόμπι τους, αφιερώνοντας πολλά λεφτά και πολλές ώρες σε αυτό. Για τους περισσότερους όμως, το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο που κάνει τη ζωή πιο εύκολη, και το χρησιμοποιούν καθαρά για τη μετακίνησή τους από το σημείο Α στο σημείο Β.

Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία, οι περισσότεροι, πάνω στη βιασύνη της δουλειάς και της καθημερινότητας, απλά μπαίνουν στο όχημά τους, βάζουν μπροστά και ξεκινάνε. Κάποια στιγμή όμως (και συνήθως απροειδοποίητα) το αυτοκίνητο θα αρχίσει να αντιδρά στο γεγονός ότι δεν το προσέχετε, με αποτέλεσμα εάν δεν το ακούσετε, να αρχίσει να «ζητάει». Και το μόνο που ξέρει να ζητάει ένα αυτοκίνητο, είναι βόλτα στο συνεργείο.

Ακόμα και εάν έχετε αυτοκίνητο μόνο για τις μετακινήσεις σας, για να σας εξυπηρετήσει για πολλά ακόμα χρόνια χωρίς να σας αδειάζει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε λίγους μήνες, σταματήστε να κάνετε τα παρακάτω.

Οι κακές συνήθειες που «τρώνε» το αυτοκίνητο σας