Για μερικούς το αυτοκίνητο είναι λατρεία, είναι η αγάπη τους και το χόμπι τους, αφιερώνοντας πολλά λεφτά και πολλές ώρες σε αυτό. Για τους περισσότερους όμως, το αυτοκίνητο είναι ένα εργαλείο που κάνει τη ζωή πιο εύκολη, και το χρησιμοποιούν καθαρά για τη μετακίνησή τους από το σημείο Α στο σημείο Β.
Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία, οι περισσότεροι, πάνω στη βιασύνη της δουλειάς και της καθημερινότητας, απλά μπαίνουν στο όχημά τους, βάζουν μπροστά και ξεκινάνε. Κάποια στιγμή όμως (και συνήθως απροειδοποίητα) το αυτοκίνητο θα αρχίσει να αντιδρά στο γεγονός ότι δεν το προσέχετε, με αποτέλεσμα εάν δεν το ακούσετε, να αρχίσει να «ζητάει». Και το μόνο που ξέρει να ζητάει ένα αυτοκίνητο, είναι βόλτα στο συνεργείο.
Ακόμα και εάν έχετε αυτοκίνητο μόνο για τις μετακινήσεις σας, για να σας εξυπηρετήσει για πολλά ακόμα χρόνια χωρίς να σας αδειάζει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε λίγους μήνες, σταματήστε να κάνετε τα παρακάτω.
Οι κακές συνήθειες που «τρώνε» το αυτοκίνητο σας
- Οδηγείτε με το λαμπάκι καυσίμου αναμμένο; Αυτή η συνήθεια (η οποία πραγματικά δεν προσφέρει τίποτα) θα σας επιστρέψει, σκορτσαρίσματα του κινητήρα, κακή καύση, λάθος κατανάλωση και σταδιακά στο συνεργείο για αντλία βενζίνης, μπεκ κ.τ.λ.
- Πατάτε το συμπλέκτη ενώ δεν χρειάζεται; Είστε στο φανάρι και ενώ είναι κόκκινο, έχετε βάλει 1η ταχύτητα στο σασμάν και έχετε πατημένο το συμπλέκτη; Λάθος. Επίσης οδηγείτε και ξεκουράζετε το χέρι σας πάνω στο λεβιέ ταχυτήτων; Πάλι λάθος. Με μία φορά δεν θα μην γίνει ζημιά, αλλά η επανάληψη αυτών των συνηθειών θα σας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια για αλλαγή δίσκο-πλατώ. Επίσης, κάθε φορά που πατάτε τον συμπλέκτη, προσπαθήστε να τον πατάτε μέχρι τέρμα, ώστε να απομονώνει απόλυτα και να μην φαγώνονται τα μέρη του.
- Είναι χειμώνας, το αμάξι είναι κρύο, μπαίνετε μέσα, βάζετε μπροστά και πατάτε τέρμα γκάζι; Εάν έχει κρύο, δώστε στο αυτοκίνητο σας 30 με 45 δευτ. να πραγματοποιήσει κρύα εκκίνηση και να πάει το λάδι σε όλα τα σημεία. Μετά από 45 δευτ. (1 λεπτό εάν βρίσκεστε στα βόρεια τμήματα της χώρας) ξεκινήστε, αλλά μην ανεβάζετε πολλές στροφές στον κινητήρα, μέχρι να «πιάσει» το όχημα την κανονική θερμοκρασία. Ποτέ μην πιέζετε έναν κρύο κινητήρα.
- Έχετε ξεχάσει να δείτε λάδια και πίεση ελαστικών; Με έναν έλεγχο που κρατάει μισό λεπτό, μπορείτε να σώσετε το αυτοκίνητο σας. Ελέγξτε τα λάδια του οχήματος σας μία φορά το μήνα (τουλάχιστον) και παράλληλα τον αέρα στα ελαστικά σας. Μπορεί ξαφνικά να χάνει λάδια ο κινητήρας, να το δείτε και να προλάβετε ένα ολικό ρεκτιφιέ.
- Παρκάρετε σε πεζοδρόμια και δεν μειώνετε ταχύτητα όταν περνάτε από λακκούβες; Αμορτισέρ και ελαστικά χάνουν χρόνια από τη ζωή τους.
- Έχετε κάνει το αυτοκινήτο κινούμενη αποθήκη; Έχετε ξεχάσει στο πορτπαγκάζ δεκάδες βαριά πράγματα και έχετε να το πλύνετε μήνες; Το εξωτερικό χρώμα του αυτοκινήτου είναι ευπαθές σε πολλούς παράγοντες (περιττώματα πουλιών, υγρά δέντρων), για αυτό μην το αφήνετε καιρό με λεκέδες, καθώς μία ολική βαφή κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα και στο εσωτερικό, καθαρίστε το και φροντίστε όσο πιο τακτικά μπορείτε για να μην έχετε σε λίγο καιρό την ανάγκη να πληρώσετε για βιολογικό καθαρισμό λόγω των οσμών και των λεκέδων που παρέμειναν και δεν υποφέρονται άλλο.