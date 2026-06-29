Αν έχετε την αίσθηση ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να χωρέσουν στις θέσεις στάθμευσης, δεν είναι απλώς ιδέα σας. Μια νέα ευρωπαϊκή μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν συνεχώς σε διαστάσεις, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στις πόλεις, όσο και στην οδική ασφάλεια.

Η έρευνα των οργανισμών Transport & Environment (T&E) και Clean Cities κάνει λόγο για το φαινόμενο του «carspreading», δηλαδή τη διαρκή αύξηση του μεγέθους των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νέα μοντέλα γίνονται κατά μέσο όρο 1,2 εκατοστά μακρύτερα κάθε χρόνο, ενώ το ύψος τους αυξάνεται κατά περίπου 0,5 εκατοστά ετησίως. Αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και το πλάτος τους, κυρίως λόγω της δημοτικότητας των SUV.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αν η σημερινή τάση συνεχιστεί έως το 2040, οι ευρωπαϊκές πόλεις ενδέχεται να χάσουν από το 8,5% έως και το 14% των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στους δρόμους, καθώς τα ολοένα μεγαλύτερα οχήματα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. Πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να χάσουν περισσότερες από 100.000 θέσεις στάθμευσης η καθεμία.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για πεζούς και ποδηλάτες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνέχιση της σημερινής τάσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκατοντάδες επιπλέον θανάτους ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου κάθε χρόνο έως το 2040, ενώ τα παιδιά φαίνεται να διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκρουση με οχήματα που διαθέτουν ψηλότερο εμπρός μέρος.

Παράλληλα, τα μεγαλύτερα οχήματα απαιτούν περισσότερα υλικά για την κατασκευή τους, είναι συνήθως βαρύτερα και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Η μελέτη εκτιμά ότι η συνέχιση της αύξησης των διαστάσεων των αυτοκινήτων θα μπορούσε να απαιτήσει επιπλέον 22,5 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως έως το 2040, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή περίπου 1.500 ανεμογεννητριών.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν τη λήψη μέτρων που θα αποθαρρύνουν την περαιτέρω αύξηση των διαστάσεων των οχημάτων. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται ακόμη και η επιβολή φόρων ή τελών με βάση το φυσικό μέγεθος του αυτοκινήτου, με στόχο να ενθαρρυνθεί η επιστροφή σε πιο «λογικές» διαστάσεις.