Η εποχή που η βενζίνη αποτελούσε σχεδόν μονόδρομο για όποιον αγόραζε καινούργιο αυτοκίνητο φαίνεται πως περνά σε μια νέα φάση. Τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν πως τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Mobility Global, στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 πουλήθηκαν παγκοσμίως περίπου 20,25 εκατομμύρια αυτοκίνητα αποκλειστικά με βενζινοκινητήρα. Το μερίδιό τους περιορίστηκε στο 49% της αγοράς. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2021, τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν περίπου το 73% της παγκόσμιας αγοράς.

Τι αγοράζουν πλέον οι οδηγοί;

Η απάντηση δεν είναι απλώς «ηλεκτρικά». Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παγκόσμιες πωλήσεις περιλάμβαναν περίπου 7,27 εκατομμύρια υβριδικά αυτοκίνητα και 6,87 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τα αυτοκίνητα αποκλειστικά με βενζίνη περιορίστηκαν στα 20,25 εκατομμύρια. Παράλληλα, οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, με το μερίδιό τους να υποχωρεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Είναι ξεκάθαρο πως ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι των καταναλωτών επιλέγει πλέον αυτοκίνητα στα οποία ο κινητήρας βενζίνης συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρες. Και αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί τα υβριδικά έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της νέας εποχής.

Η εικόνα στην Ευρώπη είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική

Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν στο 21,7% των ταξινομήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υβριδικά έφτασαν το 36,6%. Την ίδια στιγμή, τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel μαζί περιορίστηκαν στο 29%.

Ρεκόρ για τα ηλεκτρικά σε πολλές αγορές

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 35% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το πρώτο, ενώ καταγράφηκαν επίπεδα-ρεκόρ σε τριμηνιαίες πωλήσεις EV σε 50 χώρες.

Η Κίνα αντιπροσώπευσε σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών, με περίπου 3,44 εκατομμύρια BEV στο πρώτο εξάμηνο. Στη Βόρεια Αμερική, αντίθετα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών υποχώρησαν κατά 15%. Η Ευρώπη κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, με 1,81 εκατομμύρια ταξινομήσεις EV, αυξημένες κατά 32%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Νοτιοανατολική Ασία.

Η ακριβή βενζίνη έδωσε επιπλέον ώθηση

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρέασε την αγορά ήταν η αύξηση του κόστους των καυσίμων. Η Mobility Global και η Nikkei συνδέουν μέρος της εξέλιξης με την άνοδο των τιμών πετρελαίου και καυσίμων μέσα στο 2026.