Στην Ελλάδα μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες κινητικότητας; Οι προτάσεις που γίνονται από έμπειρους επιστήμονες οι οποίοι έχουν κάνει σοβαρές μελέτες στο φλέγον θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος αλλά και της κινητικότητας προβληματίζουν τους αρμόδιους φορείς; Βαρεθήκαμε τις υποσχέσεις. Βαρεθήκαμε να ακούμε ότι θα βελτιωθούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μειωθεί η άσκοπη κίνηση των Ι.Χ στο κέντρο της Αθήνας. Όταν για να πάς στην Κυψέλη πρέπει να περιμένεις 15-20 λεπτά στην στάση της Πανεπιστημίου τότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Στο θέμα των μετακινήσεων οι αρμόδιοι υπουργοί δεν τα πάνε καλά. Άλλοτε δεν υπάρχουν κονδύλια και άλλοτε δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούν σοβαρά. Λύσεις βέβεια υπάρχουν αλλά ποιος ασχολείται. Υπάρχουν σοβαρότερα θέματα.

Πάντως οι πολίτες για να χρησιμοποιούν τα Ι.Χ τους προκειμένου να φθάσουν στις δουλειές τους δεν το κάνουν ούτε για να πετούν τα χρήματά τους ( σε βενζίνες και πάρκινγκ) ούτε για να εκνευρίζονται στους μποτιλιαρισμένους δρόμους. θα έχουν κάποιο λόγο. Και ο λόγος είναι το μπάχαλο που επικρατεί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( εξαιρούμε το μετρό που είναι τό μόνο μέσον που έχει δώσει μεγάλη ανάσα στις μετακινήσεις).

Μια αξιόλογη έρευνα με θέμα τις μετακινήσεις αλλά και τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος έγινε από τον Καθηγητή Γιώργου Γιαννή, με την υποστήριξη της Uber. ‘Ισως αν υπάρχει σωστή υποστήριξη απο την Κυβέρνηση να αλλάξουν πολλά στον τρόπο μετακίνησης των πολιτών. Η παρουσίαση της έρευνας έγινε στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.

Ο κ. Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η κα Μαίρη Γαϊτανάρου, Country Operations Manager – Greece, UBER παρουσίασαν την έρευνα με τις υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών “Ridesharing” που σίγουρα αν το δούμε θετικά δημιουργούν ευκαιρίες για την οικονομική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας

Οι υπηρεσίες μεταφοράς on demand λαμβάνονται υπόψη από τους μετακινούμενους ως υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας στη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών μεταφοράς on demand στο υφιστάμενο ταχύτατα αναπτυσσόμενο σύστημα μεταφορών της Αθήνας.

Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτελεί η ανάλυση αγοράς και η κοινωνικοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών μεταφοράς on demand, με χρέωση σε πραγματικό χρόνο, στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, προσδιορίστηκαν και διερευνήθηκαν πιθανές, δημιουργούμενες ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης, που απορρέουν από τις υπηρεσίες μεταφοράς on demand. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπηρεσιών αυτών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αθήνας αλλά και των ελληνικών νησιών.

Διερευνήθηκαν οι τρέχουσες υπηρεσίες κινητικότητας στην Αθήνα, οι δυνατότητες των υπηρεσιών μεταφοράς on demand, ο τομέας των ταξί στην Ελλάδα αλλά και η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Αθήνα και στα ελληνικά νησιά, καθώς και οι αντίστοιχες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η ανάλυση αγοράς έδειξε ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς on demand μπορούν να προσελκύσουν 647.000 με 772.000 μετακινούμενους ημερησίως μέχρι το έτος 2030, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων που προσελκύονται από άλλα μέσα μετακίνησης, των νέων μετακινούμενων που δημιουργούνται λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών μεταφοράς on demand και της εποχιακής ζήτησης μετακινήσεων λόγω τουρισμού.

Οι χρήστες των υπηρεσιών μεταφοράς on demand προβλέπεται να προσελκυστούν κυρίως από Ι.Χ. αυτοκίνητα (4.3%-5.3%) και σε αρκετά μικρότερο βαθμό από τις Δημόσιες Συγκοινωνίες (2.2%-2.7%) και τα ταξί (0.7%-0.8%). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα ταξί, ενώ αποτελούν υποκατάστατο των εν λόγω υπηρεσιών, δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την εισαγωγή τους στην Αθήνα, γεγονός που ενδεχομένως να αποδίδεται στην ήδη υψηλή ζήτηση για μετακινήσεις με ταξί τα προηγούμενα χρόνια, που σήμερα έχει φτάσει στα όριά της.

Επίσης, η ανάλυση επιπτώσεων καταλήγει στη δημιουργία 17.000 έως 36.000 νέων θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης μέσω της εισαγωγής των υπηρεσιών μεταφοράς on demand στην Αθήνα έως το έτος 2030. Η εξοικονόμηση στον αστικό χώρο αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 4,2% με 5,3% της περιοχής του κέντρου της Αθήνας (39,8 τ.χλμ), για το έτος 2030, λόγω της μειωμένης ζήτησης για χώρο στάθμευσης. Η εν λόγω εξοικονόμηση δημόσιου χώρου αντιστοιχεί σε ποδηλατοδρόμους διπλής κατεύθυνσης συνολικού μήκους 900–1.130 χλμ ή λωρίδες λεωφορείων συνολικού μήκους 480–600 χλμ.

Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η εισαγωγή υπηρεσιών μεταφοράς on demand στην Αθήνα μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική ευημερία της πόλης, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως 90 χιλ. τόνους, εξοικονομώντας έως και 37 εκατ. λίτρα καυσίμου. Το σενάριο εισαγωγής υπηρεσιών μεταφοράς on demand – παροχής υπηρεσιών ελαφριάς άδειας (με επαρκώς ρυθμισμένο τρόπο) – είναι πολλά υποσχόμενο, παρουσιάζοντας έναν υψηλό κοινωνικοοικονομικό Βαθμό Εσωτερικής Απόδοσης (IRR=21%) και μία υψηλή και θετική Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV) ίση με 238 εκατ. €, επιδεικνύοντας υψηλή οικονομική απόδοση και βιωσιμότητα στο πέρασμα των χρόνων.

Τέλος, η εισαγωγή των υπηρεσιών μεταφοράς on demand στα ελληνικά νησιά αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση της άνεσης των τουριστών, δεδομένου ότι σήμερα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά τις μετακινήσεις τους, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τον βιώσιμο τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Καθηγητής Γιώργος Γιαννής δήλωσε: «Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών “Ridesharing” μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών στην Αθήνα και στα ελληνικά νησιά, αποδίδοντας πολύ υψηλό κοινωνικοοικονομικό όφελος. Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση της τρέχουσας κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης στάθμευσης, οδηγώντας τους μετακινούμενους από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα σε υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών».

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ.