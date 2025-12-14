Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Τα τροχαία ατυχήματα/ δυστυχήματα είναι ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα. Το γεγονός ότι το Κράτος δεν έχει καθιερώσει το Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία, είναι η αιτία που οι νέοι άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τα θρανία να σέβονται τον ΚΟΚ. Η σωστή κυκλοφοριακή αγωγή είναι μια πολυδιάστατη και τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη μείωση των τροχαίων στην άσφαλτο.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση της Ευρώπης με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ευαισθητοποιήσει όχι έναν, αλλά όλους τους Υπουργούς αυτής της χώρας. Οι χώρες που έχουν από τροχαία δυστυχήματα, περισσότερους θανάτους από την Ελλάδα, είναι η Σερβία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δεν αρκεί μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρειάζεται να ξυπνήσει από το λήθαργο το Κράτος.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» που θα εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρό του, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, συμμετέχει στην Ημερίδα με θέμα την Οδική Ασφάλεια, που διοργανώνει ο Σύλλογος Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών Ευβοίας, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, στη Χαλκίδα.

Η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, θα αναδείξει τη συμβολή της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της πρόληψης στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας, με έμφαση στην ανάγκη συνδυασμένων παρεμβάσεων που αφορούν τόσο τις υποδομές, όσο και τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία ο κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Οδικής Ασφάλειας ως προτεραιότητα δημόσιας πολιτικής και αναδεικνύοντας τον ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχει διαχρονικά επιδείξει ιδιαίτερο και έμπρακτο ενδιαφέρον για την Εύβοια, μια περιοχή όπου το ζήτημα των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων χρονίζει και έχει, κατά περιόδους, παρουσιάσει ανησυχητική έξαρση. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της Οδικής Ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και ενημέρωσης, με δράσεις που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε επικίνδυνα τμήματα του βασικού οδικού δικτύου, ενίσχυση της σήμανσης σε αστικές περιοχές, εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, καθώς και συνεργασίες με την Ελληνική Αστυνομία, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους τοπικούς Δήμους καθώς και το διεθνές Ίδρυμα Safer Roads Foundation (SRF) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον οδικό άξονα Χαλκίδας–Ψαχνών (ΕΟ-77), όπου το Ινστιτούτο ανέλαβε την υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων πρόληψης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς, ενώ για τις δράσεις αυτές έχει αναπτυχθεί και ειδικό ντοκιμαντέρ, στο οποίο αποτυπώνεται το χρονικό και η σημασία των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ημερίδα, η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά δήλωσε:

«Η Οδική Ασφάλεια είναι μια μεγάλη συζήτηση, καθόλου απλή και εξαιρετικά σημαντική. Η πρωτοβουλία του Συλλόγου Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών Ευβοίας να συγκεντρώσει ομιλητές διαφορετικών ειδικοτήτων και προσεγγίσεων συμβάλλει ουσιαστικά στη σφαιρική κατανόηση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή της πρόσκλησης. Η παρουσία και ο διάλογος όλων μας είναι απαραίτητοι.»

Η συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην Ημερίδα εντάσσεται στη συνεχή θεσμική του παρουσία στον δημόσιο διάλογο, με στόχο την προώθηση τεκμηριωμένων πολιτικών πρόληψης, την καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας και, πάνω απ’ όλα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.