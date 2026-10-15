Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το αυτοκίνητό σας φαίνεται να διανύει περισσότερα χιλιόμετρα από όσα υπολογίζετε βάσει μιας διαδρομής στο GPS; Ή ότι η ένδειξη του κοντέρ είναι υψηλότερη από την ταχύτητα που εμφανίζει μια εφαρμογή πλοήγησης; Δεν πρόκειται απαραίτητα για βλάβη, ούτε σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει κάνει κάποιο λάθος.

Γιατί το κοντέρ δείχνει συνήθως μεγαλύτερη ταχύτητα;

Αν οδηγείτε με ένδειξη 100 χλμ./ώρα στο ταχύμετρο, η πραγματική σας ταχύτητα μπορεί να είναι χαμηλότερη. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ένδειξη προβλήματος, καθώς οι σχετικοί κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το ταχύμετρο να μην εμφανίζει μικρότερη ταχύτητα από εκείνη με την οποία κινείται πραγματικά το αυτοκίνητο.

Ο κανονισμός UNECE R39, που αφορά την έγκριση τύπου των οργάνων μέτρησης ταχύτητας και απόστασης, προβλέπει ότι η ένδειξη του ταχυμέτρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την πραγματική ταχύτητα. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο απόκλισης κατά την προβλεπόμενη δοκιμή υπολογίζεται με τον τύπο: Ένδειξη ταχυμέτρου − πραγματική ταχύτητα ≤ 10% της πραγματικής ταχύτητας + 4 χλμ./ώρα.

Με απλά λόγια, όταν το αυτοκίνητο κινείται πραγματικά με 100 χλμ./ώρα, ο κανονισμός επιτρέπει ένδειξη έως 114 χλμ./ώρα στο συγκεκριμένο πλαίσιο δοκιμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα αυτοκίνητα έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση. Πολλά εμφανίζουν μικρότερη διαφορά, η οποία εξαρτάται από το μοντέλο και τις συνθήκες λειτουργίας. Γιατί υπάρχει αυτή η πρόβλεψη; Γιατί όταν το ταχύμετρο δείχνει λίγο περισσότερο, ο οδηγός έχει ένα πρόσθετο περιθώριο ασφαλείας ως προς την τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Τι συμβαίνει με τα χιλιόμετρα που καταγράφει ο χιλιομετρητής;

Εδώ βρίσκεται η ουσιαστική διαφορά. Ο χιλιομετρητής, γνωστός και ως οδόμετρο, καταγράφει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Δεν ισχύει γι’ αυτόν ακριβώς ο ίδιος κανόνας που εφαρμόζεται στο ταχύμετρο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό UNECE R39, η ένδειξη της συνολικής απόστασης δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από ±4% από την πραγματική απόσταση κατά την προβλεπόμενη διαδικασία δοκιμής έγκρισης τύπου. Αυτό σημαίνει ότι το επιτρεπόμενο περιθώριο αφορά τόσο πιθανή υπερεκτίμηση, όσο και υποεκτίμηση της απόστασης. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να υποχρεώνει όλα τα αυτοκίνητα να καταγράφουν περισσότερα χιλιόμετρα από όσα έχουν πραγματικά διανύσει. Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο εμφανίζει 10.000 χλμ., μια απόκλιση της τάξης του 4% αντιστοιχεί σε 400 χλμ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ως απλή αριθμητική απεικόνιση του ορίου. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο βρίσκεται στο συγκεκριμένο όριο ή ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική του απόσταση μόνο από την ένδειξη.

Ο ρόλος των ελαστικών: Πώς μπορούν να αλλάξουν τη μέτρηση

Ο χιλιομετρητής δεν μετρά απευθείας κάθε μέτρο ασφάλτου που περνά κάτω από το αυτοκίνητο. Το σύστημα υπολογίζει την απόσταση αξιοποιώντας την περιστροφή των τροχών ή σχετικά σήματα από αισθητήρες και μια προκαθορισμένη σχέση ανάμεσα στις περιστροφές και την απόσταση που αντιστοιχεί σε αυτές. Εδώ παίζει ρόλο η περιφέρεια κύλισης του ελαστικού, δηλαδή η απόσταση που καλύπτει ο τροχός σε μία πλήρη περιστροφή. Αν η πραγματική περιφέρεια κύλισης είναι μικρότερη από εκείνη για την οποία έχει βαθμονομηθεί το σύστημα, οι τροχοί χρειάζονται περισσότερες περιστροφές για να καλύψουν την ίδια απόσταση. Αντίστοιχα, αν η περιφέρεια είναι μεγαλύτερη, οι περιστροφές που απαιτούνται για την ίδια διαδρομή μειώνονται.