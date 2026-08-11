Τα αυτόματα αυτοκίνητα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που θέλει τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα να κυριαρχούν στην αγορά. Μαζί τους αυξάνεται και ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών που επιλέγουν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης με αυτόματο κιβώτιο.

Η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια με εκείνη ενός συμβατικού διπλώματος. Ο υποψήφιος περνά θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, με τη βασική διαφορά ότι δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται συμπλέκτη και αλλαγές ταχυτήτων.

Ο κωδικός που αλλάζει τα πάντα

Όσοι δώσουν εξετάσεις με αυτόματο αυτοκίνητο λαμβάνουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 78. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να οδηγούν αποκλειστικά οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Με απλά λόγια, αν ένας φίλος ή συγγενής χρειαστεί βοήθεια και διαθέτει χειροκίνητο αυτοκίνητο, η οδήγησή του είναι παράνομη για κάποιον που κατέχει δίπλωμα μόνο για αυτόματο. Αντίθετα, όποιος αποκτήσει δίπλωμα με χειροκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα μοντέλα χωρίς κανέναν περιορισμό.

Γιατί αυξάνονται τα διπλώματα αυτόματου

Η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα EV δεν διαθέτουν συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων και η οδήγησή τους είναι σαφώς πιο απλή για έναν νέο οδηγό. Παράλληλα, τα σύγχρονα αυτόματα κιβώτια έχουν γίνει πιο αποδοτικά, πιο οικονομικά και πολύ πιο διαδεδομένα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, με αποτέλεσμα αρκετοί νέοι να θεωρούν περιττή την εκμάθηση χειροκίνητου.

Αξίζει ή όχι;

Για κάποιον που σκοπεύει να οδηγεί αποκλειστικά αυτόματα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δίπλωμα αυτόματου μπορεί να αποτελεί μια πρακτική επιλογή. Όμως όσοι θέλουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων καλό είναι να το σκεφτούν διπλά, γιατί ένα μικρό «78» πάνω στο δίπλωμα μπορεί να σε περιορίσει περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.