Η αγορά αυτοκινήτου το 2026 δεν είναι τόσο απλή όσο ήταν πριν από μερικά χρόνια. Βενζίνη, diesel, υβριδικό, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό; Οι επιλογές είναι για πρώτη φορά τόσες πολλές και η σωστή απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από το budget, αλλά κυρίως από τα χιλιόμετρα που κάνει καθημερινά ο οδηγός και το είδος των διαδρομών του.

Στην πράξη, δεν υπάρχει «καλύτερο» καύσιμο για όλους. Υπάρχει όμως το σωστό σύστημα κίνησης για κάθε χρήση.

Για όσους κινούνται αποκλειστικά μέσα στην πόλη και διανύουν έως 50-70 χιλιόμετρα την ημέρα, ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί η πιο οικονομική επιλογή. Ειδικά αν υπάρχει πρόσβαση σε οικιακή πρίζα ή wallbox, το κόστος μετακίνησης πέφτει θεαματικά σε σχέση με τη βενζίνη. Παράλληλα, η απουσία θορύβου, η άμεση επιτάχυνση και η εύκολη οδήγηση στην κίνηση κάνουν την καθημερινότητα πιο ξεκούραστη, αν και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερο αυτοκίνητο για εκτός πόλης διαδρομές.

Βέβαια, το ηλεκτρικό δεν είναι για όλους. Αν κάποιος μένει σε πολυκατοικία χωρίς δυνατότητα φόρτισης ή κάνει συχνά μεγάλα ταξίδια, τότε ίσως χρειαστεί συμβιβασμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα full hybrid μοντέλο δείχνει σήμερα ως η «χρυσή τομή». Τα full hybrid αυτοκίνητα ταιριάζουν ιδανικά σε όσους κάνουν 60 έως 120 χιλιόμετρα ημερησίως, με αρκετή κίνηση μέσα στην πόλη αλλά και περιστασιακά ταξίδια. Το σύστημα φορτίζει μόνο του μέσω της ανάκτησης ενέργειας και δεν χρειάζεται πρίζα. Μέσα στην πόλη μπορούν να κινούνται αρκετή ώρα ηλεκτρικά, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση. Για τον μέσο οικογενειάρχη ή εργαζόμενο που θέλει χαμηλά έξοδα χωρίς να αλλάξει συνήθειες, αποτελούν σήμερα μία από τις πιο λογικές επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, όσοι γράφουν πολλά χιλιόμετρα σε εθνικές οδούς εξακολουθούν να βρίσκουν στο diesel έναν πολύ δυνατό σύμμαχο. Αν οι καθημερινές μετακινήσεις ξεπερνούν τα 120-150 χιλιόμετρα και περιλαμβάνουν κυρίως ταξίδι ή επαρχιακό δίκτυο, τότε ένας σύγχρονος diesel κινητήρας συνεχίζει να έχει νόημα. Η χαμηλή κατανάλωση σε σταθερές ταχύτητες και η μεγάλη αυτονομία παραμένουν μεγάλα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, τα diesel δεν αγαπούν τις μικρές αστικές διαδρομές. Η συνεχής κίνηση μέσα στην πόλη και οι μικρές αποστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στα φίλτρα μικροσωματιδίων και στα συστήματα αντιρρύπανσης. Για αυτό και δεν αποτελούν πλέον την ιδανική επιλογή για κάποιον που κινείται αποκλειστικά σε αστικό περιβάλλον.

Η βενζίνη εξακολουθεί να είναι η πιο «ευέλικτη» λύση για πολλούς οδηγούς. Αν οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες, περίπου 30-60 χιλιόμετρα ημερησίως, και τα ετήσια χιλιόμετρα δεν ξεπερνούν τις 10.000-12.000, τότε ένα μικρό turbo βενζινοκίνητο μοντέλο παραμένει οικονομικό στην αγορά και αρκετά αποδοτικό στη χρήση. Παράλληλα, τα κόστη συντήρησης είναι συνήθως χαμηλότερα σε σχέση με πιο σύνθετες τεχνολογίες.

Υπάρχει φυσικά και η λύση των plug-in hybrid. Πρόκειται για μοντέλα που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία, η οποία φορτίζει από πρίζα. Στην ιδανική χρήση, μπορούν να καλύπτουν καθημερινά 40-80 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά και να λειτουργούν σαν κανονικά υβριδικά στα ταξίδια. Όμως για να έχουν πραγματικό οικονομικό όφελος, χρειάζονται συστηματική φόρτιση. Αν ο οδηγός δεν φορτίζει συχνά, τότε το αυξημένο βάρος τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε υψηλότερη κατανάλωση από ένα συμβατικό βενζινοκίνητο.

Το σωστό καύσιμο εξαρτάται από τη χρήση και όχι από τη μόδα. Ένας οδηγός που κάνει λίγα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη έχει διαφορετικές ανάγκες από έναν επαγγελματία που διανύει 40.000 χιλιόμετρα τον χρόνο στην εθνική οδό.

Πριν λοιπόν από οποιαδήποτε αγορά, αξίζει να γίνει μία ειλικρινής καταγραφή της καθημερινής χρήσης. Πόσα χιλιόμετρα κάνουμε; Πού κινούμαστε περισσότερο; Έχουμε πρόσβαση σε φόρτιση; Τα ταξίδια είναι συχνά ή περιστασιακά;