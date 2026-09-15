Η κινεζική επέλαση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου προκαλεί πλέον ανοιχτά φόβο στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με την Ιταλία να ζητά από τις Βρυξέλλες ένα μέτρο που, αν υιοθετηθεί, θα άλλαζε δραστικά τους όρους του παιχνιδιού.

Ο πρόεδρος της ιταλικής ένωσης προμηθευτών αυτοκινήτου ANFIA, Roberto Vavassori, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμό 80% στα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα και εξαρτήματα που θα ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο εισαγωγών.

Η πρόταση είναι αρκετά πιο συγκεκριμένη από έναν οριζόντιο δασμό. Ο Vavassori προτείνει οι εισαγωγές από την Κίνα να παραμένουν χωρίς πρόσθετο δασμό μέχρι να φτάσουν το 8% των ετήσιων ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Από εκεί και πάνω, όμως, θα ενεργοποιείται δασμός 80%. Το μέτρο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα, αλλά και τα εξαρτήματα.

«Ο σεβασμός έγινε φόβος»

Ο επικεφαλής της ANFIA αναγνωρίζει την τεράστια πρόοδο που έχει σημειώσει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, όμως προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς της κλάδους. «Έχουμε τον μέγιστο σεβασμό για όσα έχει πετύχει η κινεζική βιομηχανία», δήλωσε ο Vavassori, σύμφωνα με το Reuters. «Αλλά αυτός ο σεβασμός έχει πλέον μετατραπεί σε φόβο».

Το επιχείρημά του είναι ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη οικονομικό κλάδο, αλλά κομμάτι της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Εάν η παραγωγή και η εφοδιαστική αλυσίδα μεταφερθούν σε μεγάλο βαθμό εκτός Ευρώπης, οι συνέπειες, σύμφωνα με την ANFIA, θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς των αυτοκινήτων.

Δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα – Είναι και τα ανταλλακτικά

Ο Vavassori υποστηρίζει ότι περίπου το 80% της αξίας ενός αυτοκινήτου προέρχεται από εξαρτήματα, γεγονός που σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ακόμη και αν τα κινεζικά αυτοκίνητα κατασκευάζονται τελικά μέσα στην Ευρώπη.

Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της ιταλικής βιομηχανίας. Κινεζικές εταιρείες όπως η BYD και η Chery έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, όμως ο πρόεδρος της ANFIA αμφισβητεί το κατά πόσο αυτές οι μονάδες θα δημιουργήσουν πραγματικά ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις κινεζικών κατασκευαστών ως «screwdriver factories», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος εξαρτημάτων που εισάγονται από την Κίνα ή από χώρες χαμηλού κόστους.

Η Ευρώπη έχει ήδη βάλει δασμούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεκινά από το μηδέν. Από το 2024 εφαρμόζει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής παραγωγής, πάνω από τον βασικό δασμό εισαγωγής 10% για τα αυτοκίνητα. Το συνολικό επίπεδο επιβάρυνσης διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και μπορεί να φτάσει περίπου έως το 45%. Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί να παραμείνουν σε ισχύ για πέντε χρόνια.

«Κινδυνεύουμε να χάσουμε το παιχνίδι»

Ο Vavassori εκτιμά ότι οι εξαγωγές ιταλικών εξαρτημάτων προς τη Γερμανία θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 40% έως 50% μέχρι το 2028, εάν δεν υπάρξουν μέτρα προστασίας από τις κινεζικές εισαγωγές. Ήδη, όπως ανέφερε, οι ιταλικές εξαγωγές εξαρτημάτων προς τη Γερμανία ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ το 2025, με τη Volkswagen να αντιπροσωπεύει έως και το 20% αυτής της αξίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το μερίδιο των κινεζικών brands στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ε.Ε. ξεπέρασε το 9% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.