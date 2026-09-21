Για αρκετά χρόνια, η συνταγή έμοιαζε ξεκάθαρη. Όσο περισσότερες οθόνες, τόσο πιο σύγχρονο το αυτοκίνητο. Οι φυσικοί διακόπτες άρχισαν να εξαφανίζονται, τα περιστροφικά χειριστήρια περιορίστηκαν και λειτουργίες που κάποτε απαιτούσαν ένα απλό πάτημα μεταφέρθηκαν μέσα σε μενού μιας μεγάλης κεντρικής οθόνης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει ξανά πορεία

Η Volvo είναι η τελευταία μεγάλη μάρκα που παραδέχεται ότι η υπερβολική εξάρτηση από τις οθόνες δεν αποτελεί απαραίτητα τη σωστή λύση. Και σύμφωνα με τον άνθρωπο που βρίσκεται ξανά στο τιμόνι του σχεδιασμού της, περισσότερα φυσικά κουμπιά επιστρέφουν. Η αλλαγή φιλοσοφίας έρχεται από τον Thomas Ingenlath, ο οποίος επέστρεψε στη Volvo το 2026 ως Chief Design Officer και ένα από τα σημεία που θέλει να αλλάξει είναι ακριβώς η υπερβολική εξάρτηση από τις οθόνες και η απουσία φυσικών χειριστηρίων.

«Δεν εγκαταλείπουμε την οθόνη αφής. Θα τη χρησιμοποιούμε για τις λειτουργίες στις οποίες υπερέχει, αλλά δεν είναι όλες οι λειτουργίες κατάλληλες για οθόνη αφής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε την οθόνη αφής για ό,τι είναι πραγματικά κατάλληλη. Γι’ αυτό επαναφέρουμε μερικά επιπλέον κουμπιά, σε σχέση με αυτά που διαθέτουν τα σημερινά αυτοκίνητα.»

Ένα κουμπί μπορεί να είναι προτιμότερο για μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συνεχώς, ενώ μια πιο σύνθετη λειτουργία μπορεί να παραμένει στην οθόνη. Με άλλα λόγια, η Volvo θέλει να βρει τι κάνει καλύτερα ένα φυσικό χειριστήριο και τι κάνει καλύτερα μια οθόνη. Η πρώτη μεγάλη γεύση από τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση αναμένεται να έρθει το 2027, όταν η Volvo θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, μέσω ενός νέου concept που θα λειτουργήσει ως προπομπός για όσα έρχονται.

Η Volkswagen έχει ήδη επιστρέψει στη χρήση μπουτόν

Το νέο ID. Polo, για παράδειγμα, σχεδιάστηκε με φυσικά κουμπιά και χειριστήρια, ενώ η ίδια η Volkswagen αναφέρει ότι η νέα γενιά εσωτερικών της θα δίνει έμφαση στην εύκολη και διαισθητική χρήση, με φυσικά πλήκτρα. Η Volkswagen είχε ουσιαστικά αναγνωρίσει ότι η προηγούμενη προσέγγιση με τα touch-sensitive χειριστήρια δεν ήταν αυτό που ήθελαν οι πελάτες.

Ανάλογη πορεία ακολουθεί και η Hyundai

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα επόμενα εσωτερικά της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν φυσικά κουμπιά, καθώς θεωρεί ότι ο οδηγός πρέπει να μπορεί να χειρίζεται βασικές λειτουργίες χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο. Ο επικεφαλής σχεδιασμού του Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke, είχε μάλιστα προβλέψει ότι θα δούμε επιστροφή σε πιο αναλογικά εσωτερικά και μικρότερες οθόνες μέσα στις επόμενες μία-δύο γενιές.

Ακόμη και εταιρείες που επενδύουν έντονα στην ψηφιοποίηση δεν φαίνεται να θέλουν να εξαφανίσουν τα φυσικά χειριστήρια.

Η BMW, με τη νέα γενιά iDrive της Neue Klasse, χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό οθονών, φωνητικών εντολών και φυσικών χειριστηρίων. Το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει φυσικά πλήκτρα με απτική ανάδραση, ενώ η BMW διατηρεί επίσης φυσικούς διακόπτες για λειτουργίες όπως οι υαλοκαθαριστήρες, τα φλας, η ρύθμιση έντασης και άλλες βασικές λειτουργίες. Στην ίδια φιλοσοφία δηλώνει και η Mercedes.

Δεν έχεις μπουτόν για βασικές λειτουργίες; Ο EuroNCAP θα σου “κόβει αστέρια”

Παράλληλα, η Ευρώπη έχει ήδη μεταφέρει τη συζήτηση και στο επίπεδο της ασφάλειας: από το 2026, οι αξιολογήσεις του Euro NCAP δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ύπαρξη εύχρηστων φυσικών χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες. Η τάση αυτή έχει λειτουργήσει ως επιπλέον πίεση προς τους κατασκευαστές να επανεξετάσουν τα υπερβολικά «screen-only» εσωτερικά.