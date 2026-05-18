Όλοι τις έχουν δει, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά τον λόγο ύπαρξής τους. Ο λόγος για τις μικρές μαύρες κουκκίδες που βρίσκονται περιμετρικά στο παρμπρίζ, και ειδικά στο πάνω μέρος του τζαμιού. Οι περισσότεροι θεωρούν πως πρόκειται απλώς για σχεδιαστική λεπτομέρεια, στην πραγματικότητα όμως οι συγκεκριμένες κουκκίδες έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο απ’ όσο φαντάζεστε.

Η επίσημη ονομασία τους είναι “frits” και ουσιαστικά αποτελούν κεραμική βαφή που ψήνεται επάνω στο γυαλί κατά τη διαδικασία κατασκευής του παρμπρίζ.

Ο βασικός τους ρόλος είναι να προστατεύουν την κόλλα που συγκρατεί το παρμπρίζ στο αμάξωμα. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά γύρω από την περίμετρο του τζαμιού, θα δει τη χαρακτηριστική μαύρη λωρίδα. Κάτω από αυτήν βρίσκεται η ειδική συγκολλητική ουσία που κρατά το παρμπρίζ σταθερό και ασφαλές. Οι μαύρες κουκκίδες λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η UV ακτινοβολία μπορεί με τον καιρό να αλλοιώσει ή να φθείρει την κόλλα.

Παράλληλα όμως έχουν και δεύτερη αποστολή, καθώς βοηθούν στη σωστή κατανομή της θερμότητας στο γυαλί. Το παρμπρίζ θερμαίνεται αρκετά όταν το αυτοκίνητο μένει στον ήλιο, και αν υπήρχε απότομη μετάβαση από το μαύρο πλαίσιο στο διάφανο γυαλί, θα δημιουργούνταν διαφορετικές θερμοκρασίες σε κοντινά σημεία. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει οπτικές παραμορφώσεις ή ακόμα και μικρορωγμές με την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό ακριβώς οι κουκκίδες μικραίνουν σταδιακά όσο απομακρύνονται από το μαύρο περίγραμμα, δημιουργώντας ουσιαστικά μία «ομαλή μετάβαση» θερμοκρασίας και χρώματος, ανάμεσα στο σκούρο και το διάφανο τμήμα του παρμπρίζ.

Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος που πολλοί δεν γνωρίζουν: Οι κουκκίδες βοηθούν αισθητικά στο να φαίνεται πιο «δεμένο» το παρμπρίζ με το αμάξωμα. Χωρίς αυτές, η μετάβαση από τη μαύρη κόλλα στο διάφανο γυαλί θα έδειχνε αρκετά πιο απότομη και άκομψη. Μάλιστα, στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι συγκεκριμένες περιοχές χρησιμοποιούνται συχνά και για την τοποθέτηση αισθητήρων, καμερών και συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων, αισθητήρες βροχής ή κάμερες lane assist.

