Τα τελευταία χρόνια, η τάση στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων ήταν ξεκάθαρη: μεγαλύτερες οθόνες, λιγότερα κουμπιά, ψηφιοποίηση κάθε λειτουργίας. Από το σύστημα infotainment μέχρι και τους… πλαϊνούς καθρέφτες, σχεδόν κάθε λειτουργία μεταφέρθηκε σε ψηφιακές επιφάνειες αφής.

Όμως, αυτή η υπερβολική ψηφιοποίηση φαίνεται πως γύρισε μπούμερανγκ στο θέμα της πρακτικότητας και πλέον ήρθε η ώρα για αναζήτηση νέας συνταγής.

Αρχικά ο Euro NCAP βάζει νέα δεδομένα στις δοκιμές ασφάλειας και θα προσφέρει κορυφαίες βαθμολογίες μόνο σε όσα μοντέλα προσφέρουν φυσικά πλήκτρα για βασικές λειτουργίες.

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP, που έχει γίνει συνώνυμο των δοκιμών πρόσκρουσης και της αξιολόγησης ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων, από τις αρχές του 2026 άλλαξε ριζικά τα κριτήριά αξιολόγησης του. Σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα, δεν αρκεί πια να έχει ένα αυτοκίνητο απλά ψηφιακή οθόνη για όλα. Αντιθέτως, για να δώσει υψηλή βαθμολογία πρέπει να διαθέτει φυσικά κουμπιά, μοχλούς ή επιλογείς για βασικές λειτουργίες όπως φλας, υαλοκαθαριστήρες, αλάρμ, κόρνα και λειτουργία eCall (επείγουσα κλήση) .

Αυτή η μεταβολή δεν είναι τυχαία. Οι μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερες διεπαφές αφής εισέρχονται στο cockpit, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν απλές λειτουργίες, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο σε κρίσιμες στιγμές .

Η Ευρώπη και η Κίνα συμφωνούν πλέον

Πάντως δεν είναι μόνο η Ευρώπη που αμφισβητεί την υπερβολική χρήση οθονών αφής. Η Κίνα, μέσω προτάσεων από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής, σκέφτεται να θέσει υποχρεωτικές προδιαγραφές ώστε βασικές λειτουργίες να μπορούν να ελέγχονται με φυσικά μπουτόν.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή η αλλαγή δεν έρχεται μόνο από οργανισμούς ασφάλειας, αλλά εισέρχεται στα σχέδια των κατασκευαστών αυτοκινήτων και στις ίδιες τις πολιτικές ρυθμιστικών αρχών. Αυτό δείχνει ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων βρίσκεται σε μια φάση επαναξιολόγησης του τι σημαίνει “πραγματικά ασφαλές περιβάλλον” για τον οδηγό.

Η εποχή του “όλα ψηφιακά, όλα αφής” δείχνει να περνά σε μια πιο ισορροπημένη φάση. Η ανάγκη για χαμηλότερη απόσπαση προσοχής και απλούστερη πρόσβαση στις κρίσιμες λειτουργίες φέρνει τα φυσικά κουμπιά και διακόπτες ξανά στο προσκήνιο. Η Ευρώπη και η Κίνα αμφισβητούν την ανωτερότητα των μεγάλων οθονών, επιμένοντας ότι στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου, η ασφάλεια πρέπει να προηγείται της ψηφιακής αισθητικής.