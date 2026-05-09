Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ένα κρύο χειμωνιάτικο βράδυ στην καρδιά της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, ένας ποδηλάτης που είχε πιέσει για ασφαλέστερους δρόμους βγήκε για τελευταία φορά με το ποδήλατό του. Ο Andreas Mandalka είχε καταγράψει περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης και κακή υποδομή ποδηλασίας για χρόνια, μετρώντας τα περιθώρια στα οποία τα αυτοκίνητα τον προσπερνούσαν με ταχύτητα και δημοσιεύοντας βίντεο με κραυγαλέες παραβάσεις. Ενώ έσπευσε να υπενθυμίσει στους αναγνώστες ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό οδηγών συμπεριφερόταν άσχημα, ο 44χρονος blogger στη Βάδη – Βυρτεμβέργη της Γερμανίας είχε απογοητευτεί με τις αρχές που δεν αναλάμβαναν δράση. Ένιωθε ότι τον θεωρούσαν ενοχλητικό.

Καθώς έκανε ποδήλατο σε ένα ευθύγραμμο τμήμα ανακαινισμένου δρόμου που εκτείνεται παράλληλα με ένα δασικό μονοπάτι (που είχε επισημάνει για κακή ποιότητα), με τα φώτα αναμμένα στο ποδήλατό του και το κράνος σφιχτά στο κεφάλι του, χτυπήθηκε θανάσιμα από πίσω από ένα αυτοκίνητο.

«Πήγα για ύπνο εκείνο το βράδυ, έριξα μια γρήγορη ματιά στο τηλέφωνό μου και είδα μια αναφορά της αστυνομίας για ένα ατύχημα στην περιοχή μας», είπε ο Siegfried Schüle, φίλος του Mandalka από μια ποδηλατική οργάνωση στο Pforzheim. «Αμέσως είχα ένα πολύ περίεργο συναίσθημα. Αναδημοσίευσα αυτό το tweet από την αστυνομία και απλώς έγραψα: “Andreas τι κάνεις;” Αυτό ήταν το τελευταίο μου μήνυμα προς αυτόν». Ο Mandalka ήταν ένας από τους 19.934 ανθρώπους που σκοτώθηκαν το 2024 στους δρόμους της ΕΕ, οι οποίοι είναι από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Τα τροχαία προκαλούν 1,19 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατακλύζουν την αγορά με μεγαλύτερα και πιο επιβλαβή μοντέλα, οι πρόσθετες πιέσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και των ασταθών τιμών της βενζίνης και του ντίζελ, τροφοδοτούν ανανεωμένες προσπάθειες για την εξάλειψη της κοινωνικής εξάρτησης από τα αυτοκίνητα. «Δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε τίποτα από κανέναν», δήλωσε ο Schüle, ιδρυτής μιας νεοσύστατης επιχείρησης. «Πρόκειται απλώς για το να δοθεί σε όλους η ίδια ελευθερία – ακόμα κι αν δεν έχουν άδεια οδήγησης – να κινούνται με ασφάλεια».

Οι ειδικοί στη δημόσια υγεία αγωνίζονται να μεταδώσουν τους κινδύνους που θέτουν τα αυτοκίνητα στους ανθρώπους χωρίς να ακούγονται ανησυχητικοί. Θορυβώδη μηχανήματα σε χαλύβδινα κλουβιά, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων καίνε καύσιμα που μολύνουν τον αέρα και θερμαίνουν τον πλανήτη, περνούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα δίπλα σε σχολεία, σπίτια και νοσοκομεία. Τα ελαστικά εκτοξεύουν σκόνη από τους δρόμους και μικροπλαστικά στον αέρα. Οι υπερμεγέθεις διαστασεις στερούν από τις πόλεις ποδηλατόδρομους, αναγκάζοντας τους μετακινούμενους να οδηγούν περισσότερο και να ασκούνται λιγότερο, ενώ περιορίζουν τον χώρο για πάρκα για κοινωνικοποίηση και απόλαυση της φύσης. Η πλακόστρωση πάνω από το πράσινο οδηγεί σε θερμότερους καύσωνες, ισχυρότερες ξαφνικές πλημμύρες και υψηλότερα επίπεδα στρες.

«Η λίστα συνεχίζεται», δήλωσε η Δρ. Audrey de Nazelle, περιβαλλοντική επιδημιολόγος στο Imperial College London. «Ωστόσο, είναι εν μέρει η διάχυτη φύση των κινδύνων που εμποδίζει τις προσπάθειες μείωσης της χρήσης αυτοκινήτων», είπε, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιδιώκουν μεμονωμένες λύσεις, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα για την αποτροπή των κλιματικών ζημιών και την προσθήκη χαρακτηριστικών ασφαλείας για τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. «Στη διακυβέρνηση, υπάρχει μια ξεχωριστή λύση για τα πάντα, αλλά δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος να αξιοποιηθούν όλα τα οφέλη – και αυτό είναι που εμποδίζει την αλλαγή», δήλωσε η De Nazelle.

Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια αγανάκτησης. Οι δήμαρχοι σε όλο τον κόσμο έχουν νιώσει ενθάρρυνση να ανακατανείμουν τον χώρο στους δρόμους στην επιδίωξή τους για καθαρό αέρα, και πολλοί οδηγοί – παρακινούμενοι από οικονομικούς λόγους, άνεση, υγεία ή περιβάλλον – θέλουν να σταματήσουν να οδηγούν. Στην Ευρώπη, μια δημοσκόπηση της Ipsos διαπίστωσε ότι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν ότι περπατούν περισσότερο και χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ η χρήση του προσωπικού αυτοκινήτου έχει μειωθεί ελαφρώς. Ακόμη και στις ΗΠΑ που επικεντρώνονται στο αυτοκίνητο, σχεδόν ένας στους πέντε ενήλικες ιδιοκτήτες οχημάτων σε πόλεις και προάστια «ενδιαφέρονται έντονα» να ζήσουν χωρίς αυτοκίνητο, σύμφωνα με μελέτη που εγινε τον Φεβρουάριο, με δύο στους πέντε να είναι ανοιχτοί στην ιδέα.

Παραδόξως, οι τελευταίες εκκλήσεις για αποχώρηση από τους δρόμους προέρχονται από ειδικούς ενέργειας και όχι από γιατρούς ή περιβαλλοντολόγους. Τον Μάρτιο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ενθάρρυνε την κοινή χρήση αυτοκινήτων, την οδήγηση με πιο αργό ρυθμό και την εργασία από το σπίτι για να μετριάσει το σοκ από την άνοδο των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. Προειδοποίησε τις χώρες να μην καταπολεμήσουν τις υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων με γενικές επιδοτήσεις – όπως έκαναν πολλές κατά την τελευταία ενεργειακή κρίση – και συμβούλευσε να στοχεύσουν την οικονομική υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες.

Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι λόγοι για τον περιορισμό της εξάρτησης από το αυτοκίνητο αυξάνονται, τα ίδια τα οχήματα συνεχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος. Ομοίως, τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα σπαταλούν περισσότερα καύσιμα, εκπέμπουν περισσότερη ρύπανση, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και έχουν μεγαλύτερη ισχύ σε περίπτωση σύγκρουσης. Στην Ευρώπη, όπου τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται είναι SUV, η μέση μάζα του οχήματος έχει αυξηθεί από το 2010 κατά 9% για τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και κατά 70% για τα ηλεκτρικά με μπαταρία, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου για Καθαρές Μεταφορές, ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού. Πέρα από τις άμεσες ζημιές, η χρήση υπερμεγεθών ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί επίσης να έχει επιβραδύνει τη μετάβαση από τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καύσιμο, αποκλείοντας τους ανθρώπους από καθαρές εναλλακτικές λύσεις.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι», δήλωσε ο Lucien Mathieu, διευθυντής αυτοκινήτων στην Transport and Environment (T&E), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στις Βρυξέλλες. Είπε ότι η επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι να κατασκευάσουμε τα «συμπαγή, οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα» που η Κίνα έχει αρχίσει να διαδίδει σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο ή να υιοθετήσουμε τα ακριβά «mega SUV και τα monster trucks» που έχουν υποστηρίξει οι ΗΠΑ. Πάνω από το 80% των αυτοκινήτων που πωλούνται στις ΗΠΑ είναι πλέον SUV, van ή pick-up truck, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Προς το παρόν, τα SUV που μπλοκάρουν τους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι αρκετά κομψά σε σχέση με τα βορειοαμερικανικά πρότυπα, με την πρόσθετη απειλή για την ανθρώπινη υγεία να προέρχεται περισσότερο από τα υψηλότερα ύψη των προφυλακτήρων παρά από την πρόσθετη ρύπανση που συνεπάγεται το επιπλέον βάρος. Όμως ακόμη μεγαλύτερα οχήματα συνεχίζουν να εμφανίζονται. Χιλιάδες φορτηγάκια όπως το Dodge Ram 1500 και το Ford F-150 έχουν κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους τα τελευταία χρόνια, παρακάμπτοντας τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ μέσω μιας διαδικασίας «κερκόπορτας» που επιτρέπει την εισαγωγή μεμονωμένων οχημάτων υπό λιγότερο αυστηρές συνθήκες. Οι προσπάθειες για το κλείσιμο του νομικού παραθύρου έχουν περιπλακεί από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ πέρυσι, που απαιτεί «αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων του άλλου» για τα αυτοκίνητα.

Η συμφωνία, η οποία έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει επικυρωθεί, βοηθά τις προσπάθειες των αυτοκινητοβιομηχανιών να εισάγουν μεγάλα οχήματα στην Ευρώπη. Τον Δεκέμβριο, το Αμερικανικό Συμβούλιο Πολιτικής Αυτοκινήτου (AAPC) έγραψε στον Howard Lutnick, τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, για να διαμαρτυρηθεί για τις προγραμματισμένες αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης εισαγωγών της ΕΕ. Τον περασμένο μήνα, σε μια συνέχεια που είδε ο Guardian, η ομάδα λόμπι ισχυρίστηκε ότι το τελευταίο προσχέδιο πρότασης αποτελούσε «σημαντικό εμπορικό εμπόδιο» που ερχόταν σε αντίθεση με τη συμφωνία. Μεταξύ των αντιρρησεων της ήταν οι απαιτήσεις για δοκιμή των οχημάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών, την τοποθέτησή φίλτρων εκπεμπόμενων σωματιδίων και τον εξοπλισμό τους με προστασία για πεζούς, νωρίτερα από ό,τι κρίνει εφικτό το AAPC.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τη στροφή προς μεγαλύτερα αυτοκίνητα λέγοντας ότι καλύπτουν τη ζήτηση των καταναλωτών για ευρύχωρα οχήματα. Ακόμα και εν μέσω κρίσης κόστους ζωής, οι πελάτες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ασφάλιστρα για οχήματα που είναι πιο ακριβά στην αγορά και τη λειτουργία τους, με την αύξηση του αριθμού των οδηγών που αθετούν τα δάνεια αυτοκινήτου να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στη Wall Street. Οι επικριτές παραπονιούνται ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποκρύπτει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διαφημίσεις της στη δημιουργία ζήτησης, ενώ παράλληλα επιδιώκει τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους που προσφέρουν τα SUV.

Είναι η Ευρώπη καταδικασμένη να ακολουθήσει την τάση της Βόρειας Αμερικής για αυτοκίνητα; Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η άνοδος των SUV μπορεί να πυροδοτεί την αντίσταση στην κουλτούρα του αυτοκινήτου ευρύτερα. Μια χούφτα ευρωπαϊκών πόλεων ξεκίνησε τη διαδικασία μείωσης της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα πριν από δεκαετίες, όπως οι ολλανδικές και δανέζικες πόλεις που κατάργησαν τους αστικούς αυτοκινητόδρομους και δημιούργησαν ποδηλατόδρομους μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, αλλά και άλλες πρωτοπόρες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι έχουν κάνει πρόσφατα μετασχηματιστικά βήματα. Οι προσπάθειές τους να ενισχύσουν τα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών, να μοιραστούν τον οδικό χώρο με τους ποδηλάτες και να περιορίσουν τους οδηγούς, αναφέρονται σε όλη την ήπειρο ως απόδειξη ότι η απομάκρυνση από τα αυτοκίνητα είναι εφικτή και επιθυμητή.

Ωστόσο, ακόμη και οι περιοχές που έχουν σημειώσει πρόοδο δείχνουν ανάμεικτη υποστήριξη. Στο Λονδίνο, η εισαγωγή μιας ζώνης εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών προκάλεσε τόσες αντιδράσεις που έγινε το πρόσωπο μιας ευρέως διαδεδομένης θεωρίας συνωμοσίας που παρουσίαζε τις «πόλεις των 15 λεπτών» ως μια παγκοσμιοποιημένη πλεκτάνη κυβερνητικού ελέγχου. Στο Παρίσι, του οποίου ο μετασχηματισμός υπό την πρώην δήμαρχο της πόλης, Anne Hidalgo, γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο, τα δημόσια δημοψηφίσματα για την πεζοδρομηση των σχολικών δρόμων και την αύξηση της χρέωσης στα μεγάλα αυτοκίνητα για τη στάθμευση, κερδήθηκαν με χλιαρό, μονοψήφιο ποσοστό συμμετοχής – παρόλο που οι πρόσφατες δημοτικές εκλογές έδειξαν μικρή όρεξη για οπισθοδρόμηση.

Ακόμη και η έκκληση του IEA για εξοικονόμηση καυσίμων έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό εκτός Ασίας, όπου οι ελλείψεις πλήττουν περισσότερο. Η ΕΕ έχει υποβιβάσει τα μέτρα μείωσης της ζήτησης σε ένα παράρτημα «καλών εθνικών πρακτικών» στο πακέτο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που δημοσίευσε τον περασμένο μήνα. Στις ΗΠΑ, η αδυναμία παροχής δημόσιων συγκοινωνιών και κατασκευής γειτονιών που είναι προσβάσιμες με τα πόδια σημαίνει ότι λίγοι έχουν καν την πολυτέλεια εναλλακτικών λύσεων εναντι του αυτοκινήτου.

Στην καρδιά του προβλήματος, λένε ορισμένοι ερευνητές και ακτιβιστές στον τομέα των μεταφορών, βρίσκεται το γεγονός ότι τα μέτρα που περιορίζουν τους οδηγούς παρουσιάζονται ως επίθεση στις πολιτικές ελευθερίες και στα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα – ενώ το κόστος της κουλτούρας του αυτοκινήτου αγνοείται εντελώς.

«Αν κάποιος αγοράσει ένα καινούργιο SUV και το βάλει στον δρόμο, ο χώρος χάνεται», είπε ο Schüle. «Δεν έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία να βάλουμε αυτή την ιδιωτική περιουσία στον δημόσιο χώρο – αυτό είναι απολύτως εντάξει και αποδεκτό. Όμως τη στιγμή που κάποιος λέει ρητά “θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα ποδηλατόδρομο εδώ”, η αναστάτωση είναι τεράστια».

Πηγή: The Guardian