Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιβεβαιωθεί πως η Tesla έχει στα άμεσα πλάνα της την κατασκευή ενός οικονομικού μοντέλου που δεν θα ξεπερνά σε τιμή τα 25.000 ευρώ. Πριν λίγο καιρό είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις της εταιρείας με την κυβέρνηση της Ινδίας για πιθανή κατασκευή του στην περιοχή, όμως ένα νέο ρεπορτάζ του Reuters κατονομάζει τη Γερμανία ως την τελική επιλογή.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Elon Musk βρέθηκε στο Giga Berlin (ένα από τα 4 συνολικά κέντρα συναρμολόγησης Tesla) ώστε να μιλήσει στους εργαζομένους του. Σε αυτή την ομιλία φαίνεται να ανακοίνωσε πως η κατασκευή του «Tesla» του λαού θα γίνει στη Γερμανία.

#GigaBerlinBrandenburg @elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.🔥🚗 pic.twitter.com/EmdYXQAUOS

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η εταιρεία πλησιάζει τώρα σε μια καινοτόμο τεχνολογία που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής έως και 25%, καταφέρνοντας να προσφέρει το νέο μοντέλο (το οποίο θα είναι μία μικρότερη εκδοχή του Model Y), σε τιμή μέχρι 25.000 ευρώ. Πληροφορίες προμηθευτών αποκάλυψαν πρόσφατα ότι η Tesla θέλει να παράγει 4 εκατομμύρια μονάδες του επερχόμενου EV μέχρι το 2030, αυξάνοντας τις συνολικές παραδόσεις της σε 20 εκατομμύρια οχήματα μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Ένα σύντομο βίντεο από τη συνάντηση της Παρασκευής93/11) που αναρτήθηκε στο X, δείχνει τον Elon Musk να ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους της Tesla στο Gruenheide για τη σκληρή δουλειά τους στη δημιουργία αυτού που περιγράφει ως ένα από τα σπουδαιότερα εργοστάσια στον κόσμο. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση του εργοστασίου ανακοίνωσε αύξηση μισθών 4% για τους 11.000 εργαζόμενους με ισχύ από τον Νοέμβριο. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πίεση των συνδικάτων που υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι της Tesla στη Γερμανία αμείβονται κάτω από το μέσο όρο του κλάδου, παρά την αύξηση 6% από πέρυσι. Η Tesla θα καταβάλει στους Γερμανούς εργαζόμενους της ένα μπόνους 1.500 ευρώ τον Δεκέμβριο και σχεδιάζει μια επιπλέον ετήσια αύξηση 2.500 ευρώ το 2024 ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο.

Elon Musk thanks all Giga-4 employees. A really big praise to the entire Giga-4 team for the really great work that you do again and again and create great cars. Giga-4!@teslaeurope @Gf4Tesla @elonmusk pic.twitter.com/Oudp0ntiZs

— Andre Fink (@andre4fink) November 3, 2023