Του Περικλή Χαλάτση

Στο Λας Βέγκας οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν τον αγώνα γνωρίζουν ότι το ενδιαφέρον θα είναι μειωμένο αφού ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2023 έχει ήδη κριθεί. Ωστόσο για να μπορέσουν να έχουν την τηλεθέαση μας υπόσχονται μάχη ανάμεσα στον Sergio Perez και τον Lewis Hamilton που θα δώσουν μάχη για τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο Max Verstappen είναι ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει 524 βαθμούς. Ο δεύτερος στη βαθμολογία είναι ο ομόσταυλός του, Sergio Perez που έχει 258 βαθμούς. Η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στον Μεξικανό και τον Lewis Hamilton που βρίσκεται στην 3η θέση με 226 βαθμούς. Η διαφορά των 32 βαθμών δίνει περισσότερες ελπίδες στον Perez αλλά στη F1 τίποτα δεν μπορεί να κριθεί αν δεν πέσει η καρό σημαία.

Μετά τον αγώνα στο Λας Βέγκας υπάρχει ακόμη ένας αγώνας. Ο τελευταίος της χρονιάς που θα γίνει στο Abu Dhabi (24-26 Νοεμβρίου).

Το Las Vegas Strip Circuit έχει μήκος 6.201 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι στους 50 γύρους θα πρέπει να καλύψουν συνολικά 310.05 km. Η πίστα χαρακτηρίζεται από τρεις ευθείες και 17 στροφές. Υπάρχουν δύο ζώνες DRS και η τελική ταχύτητα θα αγγίζει 342km/h. Η γραμμή τερματισμού βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Harmon και Koval Lane.

Η επιφάνεια της πίστας είναι ένα μείγμα από συνήθη άσφαλτο δρόμου, ειδικά στην κεντρική λεωφόρο (Strip) και άλλα μέρη που έχουν ασφαλτοστρωθεί ειδικά για την περίσταση, προσθέτοντας ένα ακόμη άγνωστο στοιχείο. Μετά τις ανεπίσημες και επίσημες δοκιμές η πίστα θα δίνεται ξανά στην κανονική κυκλοφορία για μεγάλα διαστήματα της ημέρας, πράγμα που σημαίνει ότι η επιφάνεια δεν θα στρωθεί ως συνήθως με γόμα ώστε να προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση.

Ο αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού MARIO ISOLA αναφέρθηκε στον αγώνα της Κυριακής:

« Θα είναι ένας απίστευτος αγώνας, καθώς καθημερινά υπάρχει μια ξεχωριστή παράσταση στο Λας Βέγκας. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Formula 1 θέλουμε να προσφέρουμε το θέαμα που αξίζει σ’ αυτή την καταπληκτική πόλη. Θα είναι επίσης μια σημαντική τεχνική πρόκληση τόσο για τις ομάδες όσο και για εμάς, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς πραγματικά στοιχεία πέρα από τις προσομοιώσεις. Κανείς δεν έχει οδηγήσει ποτέ πριν τη διαδρομή Las Vegas Strip μήκους 6,2 km, η οποία είναι η δεύτερη σε συνολικό μήκος μετά το Spa.

Αναμένουμε τα μονοθέσια να σεταριστούν με πολύ χαμηλά επίπεδα κάθετης δύναμης, παρόμοια με το Μπακού ή την Mόντσα. Το να πετύχεις υψηλή τελική ταχύτητα θα είναι το κλειδί για να είσαι ανταγωνιστικός. Όλες οι περίοδοι δοκιμών και ο αγώνας θα πραγματοποιηθούν νύχτα, με ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και οδοστρώματος. Παρόμοιες θερμοκρασίες απαντώνται μόνο σε δοκιμές εξέλιξης πριν το ξεκίνημα της χρονιάς στην Ευρώπη. Οι μεγάλες ευθείες επίσης καθιστούν πιο δύσκολο το ζέσταμα των ελαστικών στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς και τη διατήρηση τους στο σωστό παράθυρο θερμοκρασιακής λειτουργίας: ίδια πρόκληση με αυτή του Μπακού, η οποία πιθανότατα θα είναι πιο μεγάλη στο Λας Βέγκας».

Η Pirelli για το Grand Prix του Λας Βέγκας στη Νεβάδα επέλεξε την τριάδα των πιο μαλακών γομών. Δηλαδή την C3, την C4 και την C5, που προσδίδουν καλή πρόσφυση. Οι γόμες C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι δηλαδή η πιο μαλακή επιλογή στη γκάμα ελαστικών.

Οι ελάχιστες πιέσεις των ελαστικών θα πρέπει να είναι 27 psi μπροστά και 24,5 psi πίσω, λόγω των αναμενόμενων χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και της χάραξης της πίστας.

Σε ψυχρές συνθήκες, η διαφορά μεταξύ της πίεσης των ελαστικών πριν την εκκίνηση και της κανονικής πίεσης λειτουργίας μειώνεται σημαντικά – έτσι όταν το μονοθέσιο κινείται, η πίεση των ελαστικών θα αυξηθεί πολύ λιγότερο από ό,τι σε άλλες πίστες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ασφάλτου.

Η πρώτη περίοδος δοκιμών, Practice 1, θα γίνει αύριο (17/11) στις 06.30 (ώρα Ελλάδος). Την ίδια ημέρα στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος) θα γίνει το Practice 2.

Στις 18/11 (Σάββατο) στις 06.30 το πρωί θα γίνει το Practice 3 και στις 10.00 το πρωί θα γίνουν τα χρονομετρημένα (qualifying) δοκιμαστικά για την Pole Position.

Ο αγώνας στο Las Vegas Strip Circuit θα γίνει στις 08.00 το πρωί της Κυριακής (19/11) και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά όπως και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro.

Η τελετή έναρξης έγινε σήμερα (16/11) στις 05.30 ώρα Ελλάδος όπου το παρόν τους έδωσαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες όπως Steve Aoki, Thirty Seconds to Mars, will.i.am , ο θίασος Cirque du Soleil ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε και στους εκατοντάδες σωσίες του Elvis Presley.

Προκειμένου οι Αμερικάνοι να εντυπωσιάσουν κατασκεύασαν μοντέρνες εγκαταστάσεις σε περίπου ένα χρόνο. Από τη δομή φιλοξενίας, το κτίριο των πιτ με το λογότυπο της F1 καθώς και του pit lane και των πάντοκ.

Η διαδρομή του Λας Βέγκας διέρχεται κοντά από το «The Sphere». Ενας θόλος ύψους 110 μέτρων που καλύπτεται πλήρως από 1,2 εκατομμύρια LED πάνελ. Το κτίριο – το μεγαλύτερο στον κόσμο του τύπου του – φιλοξενεί μια τετράγωνη οθόνη ανάλυσης 16Κ, εμβαδού 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Με κόστος 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, το «The Sphere» εγκαινιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου με μια συναυλία των U2: κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου Grand Prix, θα φωτίζει την πίστα απεικονίζοντας ένα ελαστικό Pirelli P Zero Elect εναλλάξ με ένα λογότυπο Pirelli. Ένα προσαρμοσμένο γραφικό Pirelli θα προβάλλεται επίσης στην οροφή του νέου κτιρίου που φιλοξενεί τα πιτ και το Paddock Club.

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα φορέσουν ένα ειδικό καπέλο Pirelli με χρυσό πλέξιμο στο βάθρο. Η σημαία Stars and Stripes καθώς και το σήμα «Las Vegas 2023» θα υπάρχουν επίσης στο ίδιο καπέλο- το οποίο μετά θα πωλείται στο κοινό από τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης.

Τέλος η Red Bull και η Williams ειδικά για το GP του Λας Βέγκας θα έχουν άλλα χρώματα. Με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσουν τον παρθενικό αγώνα στην πόλη με τα πιο γνωστά καζίνο στον κόσμο.