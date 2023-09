Η τεράστια εμπειρία της Suzuki στα off road οχήματα αλλά και στην υβριδική τεχνολογία ενώθηκαν στο τελευταία γενιάς υβριδικό VITARA, το οποίο καταφέρνει κάτι μοναδικό. Συνδυάζει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ, με γνήσια off-road χαρακτηριστικά, κατανάλωση στα 5.2λτ./100χλμ. και τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ειδικά στην Ελλάδα που χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο να τα κάνει όλα, το πακέτο που προσφέρει το Suzuki VITARA έχει την λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Off road προσιτές ικανότητες με χαμηλή κατανάλωση και ευελιξία στην καθημερινότητα. Με σχεδίαση που ξεχωρίζει ανάμεσα στα εμβληματικά υβριδικά αυτοκίνητα, ηγετική θέση οδήγησης και φυσικά αυξημένη απόσταση από το έδαφος (17.5εκατ.), επωφελείται στο έπακρο τις δυνατότητες τόσο των υβριδικών κινητήρων όσο και του συστήματος τετρακίνησης.

Suzuki VITARA: Με σύμμαχο την υβριδική τεχνολογία πετυχαίνει κατανάλωση 5.2λτ./100χλμ.

Το νέο Suzuki VITARA καταφέρνει να προσφέρει τα δεκάδες πλεονεκτήματα ενός ευρύχωρου Hybrid SUV, έχοντας κατανάλωση ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης. Ο λόγος είναι η υβριδική τεχνολογία που συνοδεύει όλες τις εκδόσεις του, είτε ως Mild είτε ως Strong, που καταφέρνει να βρει την απόλυτη ισορροπία συνύπαρξης βενζίνης και ρεύματος, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στην πρίζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στις Mild Hybrid εκδόσεις συνεργάζεται ο 1.400άρης βενζινοκινητήρας με 48V σύστημα, καταφέρνοντας να αποδώσει 129 ίππους και μέγιστη ταχύτητα στα 190χλμ./ώρα. Φυσικά αυτό το σύνολο μπορεί να συνδυαστεί τόσο με δικίνητη λειτουργία, όσο και με τετρακίνηση έχοντας κατανάλωση από 5.3λτ./100χλμ.

Για όσους μάλιστα θέλουν να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο από την συμφέρουσα χρήση ρεύματος, οι Strong Hybrid εκδόσεις έχουν την λύση με τον 1.500άρη κινητήρα να συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει επιπλέον 33 ίππους και 60 Nm ροπής, ρίχνοντας ακόμα παραπάνω την κατανάλωση. Ακόμα και σε αυτή την Full Hybrid Strong έκδοση, δεν απαιτείται σύνδεση με πρίζα, μιας και η μπαταρία φορτίζει αυτόματα κατά το φρενάρισμα ή απευθείας από τον βενζινοκινητήρα. Με συνολική ιπποδύναμη 116 ίππων και τελική στα 180χλμ./ώρα, προσφέρει την απόλυτα θετική πλευρά της ηλεκτροκίνηση, καθώς μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και 60 χλμ./ώρα για μια απόσταση έως και 4,5 χλμ.

Suzuki VITARA: Αυθεντικό υβριδικό SUV και μέσα και έξω

Το Suzuki VITARA δεν ξεχνάει τις ρίζες του και διατηρεί μία σκληροτράχηλη αλλά μοντέρνα εμφάνιση, με απόσταση μάλιστα από το έδαφος, μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας. Ξεχωρίζει από μακριά ως ένα γνήσιο SUV που θα πατήσει χώμα και σίγουρα θα ξεπεράσει τις κακοτεχνίες της ασφάλτου, προσφέροντας την αντίστοιχη ηρεμία στην καμπίνα. Παράλληλα όμως οι compact διαστάσεις του, μαζί με την σωστή αρχιτεκτονική, το μετατρέπουν σε ένα απόλυτα μανιτζέβελο αυτοκίνητο, που δεν θα δυσκολέψει κανέναν εντός πόλης.

Suzuki VITARA: Με χώρους που λύνουν τα χέρια κάθε οικογενειάρχη

Η μινιμαλιστική εικόνα του VITARA εστιάζει στην χρηστικότητα, χωρίς φυσικά οι επιβάτες να στερούνται τεχνολογίες και οθόνες αφής. Όλοι οι επιβάτες απολαμβάνουν ανέσεις και χώρους που εξασφαλίζουν ξεκούραστα ταξίδια, ενώ ο οδηγός έχει μία άριστη πανοραμική θέα του δρόμου.

Μία οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό παρέχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος infotainment ενώ φυσικά υποστηρίζει την σύνδεση των smartphone. Το πορτπαγκάζ μπορεί από τα 289λτ. να φτάσει τα 1.119λτ. έχοντας μάλιστα σχήμα που επιτρέπει την εύκολη φόρτωση.

Suzuki VITARA: Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Φυσικά ως ένα από τα πιο μοντέρνα αυτοκίνητα της αγοράς, το Suzuki VITARA διαθέτει μία πληρέστατη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και ψυχαγωγίας. Ανάμεσα σε άλλα, διαθέτει σύστημα πλοήγησης, αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας, οθόνη αφής 7 ιντσών, συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση του υβριδικού συστήματος, Adaptive Cruise Control, αυτόματο κλιματισμό, Keyless Push Start και φυσικά Dual Sensor Brake Support.

Suzuki VITARA: Πάει κυριολεκτικά παντού με τετρακίνηση ALLGRIP

Το VITARA είναι υβριδικό SUV με πραγματικές off road ικανότητες, έχοντας ως σύμμαχο την εξελιγμένη τετρακίνηση Suzuki AllGRIP η οποία του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί με ασφάλεια, ακόμα και σε απάτητα χωμάτινα μονοπάτια. Μάλιστα ο οδηγός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά προγράμματα 4κίνησης: Auto – όπου επικεντρώνεται στην οικονομία, Sport – όπου κατανέμεται περισσότερη ροπή πίσω, Snow – Για ολισθηρές επιφάνειες, Lock – για μέγιστη πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες. Αξίζει να αναφέρουμε πως η 4κίνηση είναι πάντα διαθέσιμη, ανεξάρτητα από την κατάσταση της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος.

Το Suzuki VITARA ξεχωρίζει ανάμεσα στα Suzuki models και καταφέρνει μέσω του υβριδικού συστήματος και της τετρακίνησης, να προσφέρει ένα value for money και all around σύνολο που σπάει το «φράγμα» των 20.000 ευρώ. Ανακαλύψτε το μοντέλο στη Suzuki ή στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων Suzuki και κλείστε σήμερα ένα test drive για μία μοναδική εμπειρία οδήγησης που θα σας ανοίξει νέους δρόμους.