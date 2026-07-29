Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στις 2:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης (Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 17671, Καλλιθέα), θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Οδική Ασφάλεια».

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Παναγιώτης Στάθης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ) Γιάννης Μελάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.