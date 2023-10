Η πρόσκληση της BMW να «πεταχτούμε» αυθημερόν μέχρι τις Σέρρες ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί μπορέσαμε να οδηγήσουμε γρήγορα και με ασφάλεια τις Μ2, Μ4 και Μ4 coupe. Αυτοκίνητα που κάτω από το καπό τους κρύβουν κινητήρες που αποδίδουν ακόμη και 460 ίππους με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Εκεί υπήρχαν όλα τα τοπ μοντέλα της BMW M που είναι «φορτωμένα» με τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορεί ο οδηγός να πλαγιολισθαίνει με ανάποδο τιμόνι και το γκάζι πατημένο. Τα αυτοκίνητα είχαν τόσα συστήματα ελέγχου, με στάνταρ λειτουργία M Traction Control για να βοηθούν τον οδηγό να κινείται γρήγορα και με ασφάλεια.

Όμως εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα. Πως ένας νέος κάτοχος ενός από αυτά τα υπερσύγχρονα αλλά ταχύτατα αυτοκίνητα μπορεί να κρατηθεί σωστά στο δρόμο. Το πιθανότερο είναι -αν δεν έχει γνώσεις- να κάνει το λάθος και να είναι επώδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για κάποιον άλλον οδηγό που θα βρεθεί στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.

Το ερώτημα μου δημιουργήθηκε όταν παρατηρούσα κάποιους «γνώστες» να κάνουν οδηγικά λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Και μάλιστα ενώ οι εκπαιδευτές της Driving Academy έδιναν σαφέστατες οδηγίες για το τρόπο που έπρεπε ο καθένας να «πλασαριστεί» πριν από την στροφή η να φρενάρει πριν από αυτήν.

Να σας διευκρινίσω ότι στο Driving Academy είναι οι official πιστοποιημένοι M εκπαιδευτές για όλο τον κόσμο, από την BMW στην Γερμανία. Και στις Σέρρες βρίσκονταν εκ μέρους του BMW Driving Experience για να δώσουν τα φώτα σε όσους οδηγούσαν για πρώτη φορά τόσο γρήγορα αυτοκίνητα. Που όμως είναι αυτοκίνητα δρόμου. Οικογενειακά αυτοκίνητα.

Η πρόταση που κάνουμε είναι ότι η Πολιτεία, ή αν θέλετε η κάθε εταιρία που πουλάει γρήγορα αυτοκίνητα, να ζητάει από τους νέους ιδιοκτήτες να κάνουν κάποια μαθήματα ασφαλούς οδήγησης πριν βγουν στους δρόμους.

Ξέρω τις διαφωνίες. Από τη μια μεριά όλοι πιστεύουν ότι είναι οι καλύτεροι οδηγοί και από την άλλη οι εταιρίες δεν πουλάνε εύκολα τόσο ακριβά αυτοκίνητα. Αλλά δεν αναφέρομαι μόνο στις εκδόσεις που οδηγήσαμε στις Σέρρες. Όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι «πύραυλοι». Με επιταχύνσεις από 0-100 από 4’’ έως 5’’.

Θα σας θυμίσουμε το τραγικό δυστύχημα με τη Ferrari στη Βάρη. Ούτε ένα χιλιόμετρο δεν πρόλαβε να κάνει ο καινούργιος ιδιοκτήτης της. Καρφώθηκε σε ένα δένδρο και σκοτώθηκε.

Στο εξωτερικό σε εκδηλώσεις που γίνονται με γρήγορα αυτοκίνητα οι υπεύθυνοι ζητούν διαπιστευτήρια. Πρόταση κάνουμε. Όσοι αγοράζουν γρήγορα αυτοκίνητα πριν βγουν στους δρόμους να κάνουν κάποια σεμινάρια. Χρήσιμα θα είναι.

Δεν μπορείς να οδηγήσεις σε βρεγμένο δρόμο αυτοκίνητα με 300 η 400 ίππους αν δεν τα έχεις γνωρίσει καλά και αν δεν έχεις μάθει να εκμεταλλεύεσαι τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν.

Μια πρόταση κάνουμε. Σκεφθείτε την οι αρμόδιοι.

Το Jeep Avenger , το νεότερο μέλος της οικογένειας Jeep που έχει ήδη ψηφιστεί ως «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για το 2023 , μαζί με το Renegade αύξησε κατά 33,5% το μερίδιο της μάρκας στη δημοφιλή κατηγορία των B-SUV. Οι παραγγελίες στην Ευρώπη για τοJeep Avenger ξεπέρασαν τις 40.000. Το πανευρωπαϊκό μερίδιο της μάρκας στη συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκε κατά 33,5% από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2023, συγκριτικά με το 2022, κάτι που αντιστοιχεί σε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων 60%. Ως μέτρο σύγκρισης, να αναφερθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της κατηγορίας δεν ξεπέρασε το 12,8%.

Ο Lucas di Grassi το 2024 θα τρέχει στα επίσημα ABB FIA Formula E με την ABT CUPRA. Υπέγραψε συνεργασία με την ABT CUPRA και ήδη ξεκίνησε να γνωρίζει το αυτοκίνητο. Είναι ένας από τους πιο πετυχημένους οδηγούς της Formula E. Την πρόβα τζενεράλε θα την κάνει στα επίσημα ABB FIA Formula E tests στη Βαλένθια (23-27 Οκτωβρίου) αλλά η δράση του θα ξεκινήσει στο Μεξικό στις 13 Ιανουαρίου. Μαζί με τον Ελβετό οδηγό Nico Müller, δημιουργούν έναν ιδανικό συνδυασμό για την ABT CUPRA και θα αγωνιστούν σκληρά για να βελτιώσουν την επίδοση της ομάδας το 2024.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τον τομέα των Μεταφορών εγκαινίασε την έκθεση Autotec, που αφορά τους επαγγελματίες του κλάδου επισκευών των αυτοκινήτων. Εκεί προανήγγειλε το ψηφιακό μητρώο των συνεργείων αυτοκινήτων που θα καταγράφονται ψηφιακά όλα τα στοιχεία λειτουργίας. Το ψηφιακό μητρώο αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2024. Η Υφυπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα το ζήτημα της μείωσης των ρύπων, και προέτρεψε τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν όλες εκείνες τις τεχνολογικές λύσεις που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην επιχείρησής τους, καθώς και την αντίστοιχη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος συνολικά της δραστηριότητάς τους. Με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων η κατανάλωση είναι μικρότερη και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας παράμετρος για την βιωσιμότητα τόσο του επιχειρείν όσο και της ίδιας της ζωής.

Το Turanza All Season 6 είναι το νέο premium ελαστικό τουρισμού της Βridgestone .Η παρουσίαση του ελαστικού αυτού ακολουθεί τη μεγάλη τάση της αγοράς προς τα ελαστικά όλων των εποχών, που παρατηρήθηκε ήδη από το 2018 όταν είχε κυκλοφορήσει ο προκάτοχος του Bridgestone Turanza All Season 6 – με την κατηγορία να αντιπροσωπεύει πλέον το 21% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι οδηγοί που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές χειμερινές συνθήκες ή που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους σε αστικούς δρόμους, επιλέγουν όλο και περισσότερο την άνεση ενός ελαστικού για όλες τις εποχές.

Χιλιάδες οδηγοί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά την οδήγηση, όπως βροχή και χιόνι. Η Bridgestone με το νέο Turanza All Season 6 υπόσχεται κορυφαία απόδοση, ευκολία και ασφάλεια ακόμη και σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Το Bridgestone Turanza All Season 6 έχει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό πέλματος , νέα σύνθεση γόμας και διαπρέπει σε τρεις βασικούς τομείς:

Στην απόδοση φρεναρίσματος σε όλες τις εποχές

Στην εξαιρετική απόδοση στο χιόνι

Στην πολύ καλή απόδοση που έχει συνολικά. Το Bridgestone Turanza All Season 6 είναι κατά 20 % βελτιωμένο σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Bridgestone Weather Control A005 EVO.

Η FIAT Professional συμμετείχε στην Cargo Truck & Van Expo που οι πύλες της έκθεσης έκλεισαν σήμερα 2 Οκτωβρίου με αυτοκίνητα κομμένα και ραμμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία. Εκεί υπήρχε το μικρό και ευέλικτο Fiorino, το πολυχρηστικό Doblo, το πολυτάλαντο Scudo και το πανίσχυρο Ducato με τις αναρίθμητες διαμορφώσεις, θα είναι στο Metropolitan Expo για να σας δείξουν από κοντά τις δυνατότητές τους και να καταλάβετε ποιο σας ταιριάζει καλύτερα.

Με ντίζελ ή ηλεκτροκίνητες εκδόσεις, εξοπλισμό που περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, έξυπνες λύσεις που διευκολύνουν τη δουλειά και όγκο φόρτωσης που ξεκινάει από τα 2,5 και φτάνει έως τα 15 m3, η γκάμα της FIAT Professional περιλαμβάνει εργατικούς και αξιόπιστους συνεργάτες για κάθε εργασία.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και η Kinsen – Europcar, βρέθηκαν σε κοινή δράση και με σύνθημα «Clean and Green is Our Dream” άφησαν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της πολυσύχναστης Παραλίας Βάρκιζας. Η πολύ επιτυχημένη ομαδική εθελοντική δράση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση συνολικά 2 τόνων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Στο πλαίσιο του εορτασμού του “World Clean Up Day 2023”, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen – Europcar, μαζί με τις οικογένειές τους, τίμησαν τις αξίες του εθελοντισμού και απέδειξαν έμπρακτά την αγάπη τους για το περιβάλλον και τη φύση, αναλαμβάνοντας τον παράκτιο καθαρισμό της παραλίας Βάρκιζας.

Την ίδια στιγμή, και υποστηρίζοντας την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 13 δύτες της Seahorse Dive Center, πραγματοποίησαν εθελοντικά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό της περιοχής.

Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Σε λιγότερο από μιάμιση ώρα, όλοι οι συμμετέχοντες κατάφεραν να μαζέψουν και να απομακρύνουν 2 τόνους απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων υλικών, ογκωδών αντικειμένων και εκατοντάδων συσκευασιών τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα επιβλαβή και επικίνδυνα για το περιβάλλον και το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Οι υπεύθυνοι καθαριότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen-Europcar μάζεψαν 2.000 αποτσίγαρα τα οποία παραδόθηκαν στη ΜΚΟ Cigaret Cycle για επεξεργασία και ανακύκλωση, προστατεύοντας έτσι από τη μόλυνση δεκάδες κυβικά εκατοστά γλυκού και αλμυρού νερού.

Γνωρίσαμε τη Lexie Alford: Τη γυναίκα που γυρίζει τον κόσμο με το ηλεκτρικό Ford Explorer. Πάντα είναι ενδιαφέρον να γνωρίζεις ανθρώπους που τολμούν να κάνουν το κάτι παραπάνω και να βγουν από το comfort zone τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η 25χρονη και πάντα χαμογελαστή Lexie Alford η οποία έχει βάλει πλώρη για ένα μοναδικό εγχείρημα.

Έχοντας παρέα το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer, έχει ξεκινήσει το ταξίδι της για να επισκεφθεί συνολικά 30 χώρες, να διανύσει περισσότερα από 28.000χλμ. σε 100 ημέρες και φυσικά να αποδείξει πως τα EV μπορούν να είναι ο νέος τρόπος μετακίνησης. Στις 27 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της Ford στην Έκθεση της Αυτοκίνησης, η Lexie ήταν εκεί να μας μιλήσει για το ταξίδι και τις προκλήσεις που συναντά περνώντας 6 ηπείρους με ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Δεν είναι όμως «ξένη» στο αντικείμενο, καθώς η ίδια διατηρεί θέση στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness καθώς στα 21 της, έγινε η νεότερη γυναίκα που επισκέφθηκε και τα 196 έθνη του πλανήτη. Μάθετε περισσότερα ακολουθώντας το hashtag #ChargeAroundTheGlobe αλλά και από το @Fordnewseurope όπως και απο τον προσωπικό λογαριασμό της Lexie στο instagram με πάνω από 695.000 ακόλουθους.

Και να κλείσουμε με ένα πολιτικό θέμα που όμως έχεις σχέση με το αυτοκίνητο. Ο οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος (Ιαβέρης) Μαρκουίζος αυτή τη φορά δεν θα έχει το ρόλο του οδηγού. Θα είναι συνοδηγός του Νίκου Χαρδαλιά. Ο «Ιαβέρης» αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Βόρειο τομέα Αθηνών στο συνδυασμό «Αττική Μπροστά» του Νίκου Χαρδαλιά. Καλή του επιτυχία.