Οι εισαγωγείς εκτιμούν ότι η αγορά απόκτησε ρυθμούς προ covid εποχής και τώρα η μάχη θα δοθεί στο συνδυασμό των καλών μοντέλων με τις δελεαστικές προσφορές. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με αύξηση +32.5%. Οι αγοραστές και αυτό το μήνα που πέρασε προτίμησαν τα αυτοκίνητα που ανήκουν στην B Total κατηγορία και η πλειοψηφία προτίμησε τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν βενζίνη.

Οι προβολείς αυτό το διάστημα θα στραφούν στην Ιαπωνία στο Japan Mobility Show . Εκεί η Nissan θα παρουσιάσει το δεύτερο EV concept. Οι γιαπωνέζοι κατασκεύασαν το Nissan Hyper Adventure concept. Με την τεχνολογία του V2X οραματίζονται, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον να καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Το Nissan Hyper Adventure concept έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα υπαίθριων περιπετειών άνετα, με ασφάλεια και με την απαραίτητη παροχή ενέργειας. Θα εφοδιάζεται με το προηγμένο σύστημα ελέγχου όλων των τροχών e-4ORCE της Nissan. Λεπτομέρειες για το καινούργιο concept θα έχουμε μετά την αποκάλυψη που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου στο Japan Mobility Show.

Στο Japan Mobility Show 2023 ενδιαφέρον θα έχει και το περίπτερο της Mazda όπου εκεί θα υπάρχει η αναβαθμισμένη έκδοση του MX-5 2024 τέταρτης γενιάς. Η παρουσίαση θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου ενώ οι πύλες της έκθεσης θα ανοίξουν για το κοινό στις 28 Οκτωβρίου.

Ο τίτλος που έδωσε η ιαπωνική φίρμα στο περίπτερό της είναι «The Future Created by the Love of Cars». Οι επικεφαλής της Mazda εστιάζουν στο αναβαθμισμένο εμβληματικό MX-5. Στο Roadster που σχεδιάστηκε για να δείξει την αδιάκοπη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία προϊόντων που ικανοποιούν το πάθος των καταναλωτών της για την οδήγηση και τα αυτοκίνητα. Στην έκθεση πρεμιέρα θα κάνει και το νέο Concept Car, Mazda2 Bio Concept.

Ανακατατάξεις έγιναν στην Kosmocar και ειδικότερα στην Volkswagen. Ο κ. Διονύσης Μπατιστάτος μετά από 40 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 32 επιτυχημένα έτη στο χώρο του αυτοκινήτου, αποφάσισε να αποσυρθεί σταδιακά από την ενεργό δράση.

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς πορείας του στην Kosmocar, διετέλεσε Διευθυντής Sales & Marketing Volkswagen, Διευθύνων Σύμβουλος Karenta και τέλος Γενικός Διευθυντής επί Εμπορικών Θεμάτων & Head of Sales & Marketing Volkswagen συντελώντας ουσιαστικά στην επιτυχημένη πορεία των εταιρειών Kosmocar και Karenta.

Στην VW o κ. Ζακ Χαζάν αναλαμβάνει τη θέση του Head of Sales & Marketing Volkswagen. Με παρακαταθήκη την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία και υλοποίηση εμπορικών στρατηγικών προτεραιοτήτων που οδήγησαν στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων και την εδραίωση στην αγορά ηγετικής θέσης της μάρκας για την οποία ήταν υπεύθυνος.

Ο κ. Χαζάν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Λιανική στο After Sales, το 2001 στην Ford και το 2003 στην Opel, για να συνεχίσει την πορεία του το 2005 στην BMW Hellas όπου παρέμεινε μέχρι το 2014 περνώντας από θέσεις ευθύνης όπως AFS Area Manager, Dealer Development Manager, Sales Area Manager, AFS Director.

Το 2014 ανέλαβε στην Toyota Hellas τη θέση του AFS Director. Στη συνέχεια, διετέλεσε Aftersales, Network Development & Training Director (2017-2019), Sales Director (2019-2020) και Sales, Value Chain Performance & F&I Director (2020-2023) συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαρκή αύξηση των δεικτών αποτελεσματικότητας των πωλήσεων της εταιρείας.

Είναι μηχανολόγος μηχανικός με BEng. in Automotive Engineering από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και μεταπτυχιακό από το Cranfield University UK, ενώ είναι κάτοχος Professional MBA από το Hellenic American University.

Ο κ. Μπατιστάτος θα διατηρήσει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή επί Εμπορικών Θεμάτων μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή ένταξη του κ. Χαζάν στην Εταιρεία.

Η Ντένη Θεοχαράκη, είναι Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας TEOREN Motors AE. Είναι όμως και εικαστικός. Μετά την επιτυχημένη της ατομική έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας «Η σιωπή της ματιάς» στην Αθήνα και μία σειρά επιτυχημένων συμμετοχών σε ομαδικές εκθέσεις στη Σεούλ και τη Νέα Υόρκη επέστρεψε στην εμβληματική Saatchi Gallery του Λονδίνου, στην Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης START Art Fair 2023.

Η Ντένη Θεοχαράκη- είναι κάτοχος ΜΒΑ από το NΥU Stern Business School, απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας- συμμετείχε στην κορυφαία διεθνή φουάρ του Λονδίνου με όχημα την αδρή γραφή της. Διατυπώνει μία ιδιαίτερη, απόλυτα διακριτή, δική της γλώσσα. Η εικαστικός, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης με διαφορετικά υλικά, υφές και τεχνικές, δημιουργεί στα έργα της μία νέα πραγματικότητα που σε πρώτη ματιά φαίνεται πολύπλοκη, δυσδιάβατη. Μπαίνοντας κανείς μέσα στις εικόνες της και παρατηρώντας τη φύση της, ένας νέος, τρυφερός κόσμος αποκαλύπτεται, γεμάτος αισιοδοξία και αγάπη για ζωή. Η γραφή της γίνεται ασυμβίβαστη και περιπετειώδης.

Η Α. ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ, παρουσιάζει ένα νέο, ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, διαμορφωμένο για την έξυπνη απόκτηση του επόμενού σας αυτοκινήτου. Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώσουν την 1η δόση τέσσερις μήνες μετά την αγορά του αυτοκινήτου και με προνομιακά επιτόκια που ξεκινούν από 3,9% με χρηματοδότηση τύπου balloon. H προσφορά ισχύει για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν έως 15 Νοεμβρίου και για όλα τα νέα μοντέλα Citroen, Cupra, Seat και Skoda.

Έτοιμο το νέο τεύχος του Cat Magazine με νέα και εξελίξεις τόσο από το επιχειρηματικό τοπίο όσο και από την Eltrak. Ο ιδιοκτήτης του yacht Thenalia, εμπιστεύθηκε την Eltrak για την ανακατασκευή της ισχύος του σκάφους του, αναβαθμίζοντας τόσο τους κύριους κινητήρες όσο και τις γεννήτριες, προκειμένου να είναι σύγχρονο, οικολογικό και αθόρυβο. Αλλά και ο κος Κυριακίδης με 32 χρόνια εξελικτικής πορείας στον χώρο των εξορύξεων και των κατασκευών, εμπιστεύθηκε ένα θηριώδες Cat Used 140M από τον στόλο της Eltrak, αρχής γενομένης για την κατασκευή μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στην τοπική κοινωνία της Δράμας.

Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στην προσπάθεια που έκαναν από κοινού, πελάτες και εταιρία, να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία. Πολλοί από τους συνεργάτες τους έσπευσαν να συνδράμουν αφήνοντας άλλες υποχρεώσεις και στέλνοντας μηχανήματα και χειριστές στις πληγείσες περιοχές. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Eltrak, όπως για παράδειγμα με τη δωρεάν παροχή γεννήτριας στη δομή φιλοξενίας στο γήπεδο του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Ισχυρό παρών έδωσε η ERGOTRAK και η Linde MH στη Διεθνή ‘Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό κέντρο ΜETROPOLITAN EXPO. Στο περίπτερο της Linde οι επισκέπτες είδαν από κοντά επιλεγμένα περονοφόρα μηχανήματα και ενημερώθηκαν για λύσεις υψηλής απόδοσης στη διακίνηση φορτίων. Η Linde Material Handling αναπτύσσει λύσεις υψηλής απόδοσης στη διακίνηση φορτίων, προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών της. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων και ηλεκτρικών περονοφόρων αποθήκης και θέτει τα πρότυπα στις λύσεις για βιομηχανικά περονοφόρα οχήματα, διαχείριση στόλου, συστήματα βοήθειας χειριστών και μία σειρά από υπηρεσίες, για περισσότερα από 50 χρόνια.

Η YOKOHAMA θα λανσάρει στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και στη συνέχεια τη Νότια Κορέα, το GEOLANDAR CV 4S, ένα all-season ελαστικό για crossover SUVs. Το νέο ελαστικό θα είναι διαθέσιμο σε 32 μεγέθη, που κυμαίνονται από 245/45R20 103V έως 235/65R17 108V. Έχει νέο ασύμμετρο σχέδιο πέλματος και μια νέα σύνθεση συμβάλλουν στην εξαιρετική απόδοση του ελαστικού τόσο σε βρεγμένο οδόστρωμα και χιόνι, όσο και σε στεγνό οδόστρωμα. Και τα 32 μεγέθη έχουν λάβει την ονομασία M+S (λάσπη & χιόνι) που υποδηλώνει ότι θα προσφέρουν εξαιρετική απόδοση σε ξαφνική χιονόπτωση καθώς και το σύμβολο Three-Peak Mountain Snowflake που αφορά ελαστικά τα οποία πληρούν τα διεθνή πρότυπα σχετικά με συνθήκες σφοδρής χιονόπτωσης.

Η FIA μας βαθμολογεί για τα μέτρα ασφαλείας του μεγάλου μας αγώνα. Όσοι πήγατε στις ειδικές διαδρομές του Eko Rally Acropolis θα παρατηρήσατε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η Ε.Δ ότι περνούσε ένα ελικόπτερο. Μέσα στο ελικόπτερο ήταν όλες τις ημέρες ο Λώρης Μελετόπουλος. Ο ρόλος του, στη διεξαγωγή του EKO Rally Acropolis είναι εποπτικός και κομβικός. Από το ελικόπτερο εντοπίζει τις επικίνδυνες περιοχές όπου θεατές βρίσκονται σε επικίνδυνα σημεία.

Άλλοτε μέσω μεγαφώνου τους ενημερώνει ότι πρέπει να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία και άλλοτε αναγκάζεται να προσγειωθεί για να επιβεβαιώσει ότι τηρείται σωστά το αυστηρό πλάνο που ορίζει την ασφάλεια των θεατών. Η προσπάθεια βελτίωσης των προδιαγραφών ασφαλείας είναι διαρκής. Υπεύθυνη για τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας στις Ε.Δ είναι η πρώην οδηγός αγώνων και επικεφαλής της FIA σε θέματα ασφαλείας, Μισέλ Μουτόν. Η ίδια διέρχεται από τις ειδικές διαδρομές πριν από την έναρξή τους και ελέγχει αν τηρούνται σωστά τα μέτρα ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρακολουθούνται και ελέγχονται τα πλάνα που τραβιούνται μέσα από τα αυτοκίνητα ασφαλείας «000», «00» και «0».