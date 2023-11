Τα «Νέα της Πιάτσας» άλλαξαν ύφος. Ξέφυγαν από τα καθαρά δημοσιογραφικά θέματα που αφορούν αποκλειστικά τις εταιρίες των αυτοκινήτων ή τους εργαζόμενους σε αυτές. Έγιναν πιο κοινωνικά. Και αυτό γιατί από την έρευνα που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι τα «προσωπικά» καθαρά ενδοοικογενειακά των αντιπροσωπειών, εκτός από κουτσομπολιό, δεν ενδιαφέρουν τους αναγνώστες μας.

Κάναμε τας «Νέα της Πιάτσας» πιο ειδησεογραφικά και πιο κοινωνικά. Ήταν μια στροφή που βρήκε ανταπόκριση. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμφωνείτε με εμάς. Γενικότερα θέματα που να αφορούν όλους.

Μια που τις ημέρες που πέρασαν χιόνισε σε αρκετές περιοχές της χώρας, να σας υπενθυμίσουμε ότι τις αλυσίδες δεν τις έχουμε στο πόρτμπαγκαζ για να μην πληρώσουμε τα 80 ευρώ που είναι το πρόστιμο. Τις έχουμε για να τις χρησιμοποιούμε και να μην τρώμε τα μούτρα μας όταν χιονίζει. Δεν έχουν υποχρέωση να τις έχουν– σύμφωνα με το νόμο- όσοι τα αυτοκίνητα τους διαθέτουν κίνηση στους τέσσερις τροχούς και τα ελαστικούς φέρουν τη σήμανση M+S. Αν θέλετε και τη δική μας συμβουλή. Και αυτοί πρέπει να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Γιατί ο πάγος δεν παλεύεται χωρίς αλυσίδες η χωρίς λάστιχα με καρφιά.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), εγκαινιάσθηκε ο μεγαλύτερος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι τρείς φορείς που συμμετέχουν -Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (ΦΑΕΕΕ) και Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, επίσημος εισαγωγέας Jaguar, Range Rover, Defender και Discovery- έκαναν ιδιαίτερη αναφορά για τη δωρεάν φόρτιση για τον πρώτο χρόνο. Μόνο που οι φορτιστές (με ισχύ έως 22kW (AC) δεν είναι ταχείας φόρτισης επομένως χρειάζεται αρκετός χρόνος για να κάνεις μια σωστή φόρτιση. Επίσης για να φτάσεις στο σημείο που είναι οι φορτιστές πρέπει να μπεις στο πάρκινγκ όπου χρεώνεσαι.

Δύο από τα περίοπτα βραβεία, το «International Van οf the Year 2024» (IVOTY) και το «International Pick-up Award 2024» (IPUA) κέρδισε η Ford Pro με τα νέα Transit Custom και Ranger. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στην τελετή της Έκθεσης Επαγγελματικών Οχημάτων Solutrans στη Λυών της Γαλλίας, επισφραγίζοντας την ηγετική θέση της Ford Pro στην ευρωπαϊκή αγορά Επαγγελματικών Οχημάτων.

Κάποιος καλός φίλος και αναγνώστης της στήλης μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα. «Διάβασα την παρουσίαση που κάνατε για την Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC στις 24/11. Όσο διάβαζα τόσο ψηνόμουν για να το αγοράσω. Μέχρι που έφτασα στην τελευταία παράγραφο. Εκεί αναφέρατε την τιμή. Που να βρεθούν 75.500 ευρώ. Άσε θα φτιάξω το μουαγιέν στο Almera. Τι να κάνεις φίλε μου. Τα καλά “εργαλεία” κοστίζουν.

Τυχερές οι παίχτριες της γυναικείας ομάδας της FC Barcelona που εκπροσωπούν τη μελλοντική γενιά των αθλητριών. Οι υπεύθυνοι της Ισπανικής φίρμας Cupra στην τελευταία τους επίσκεψη που έκαναν στο κέντρο Ciutat Esportiva Joan Gamper στα πλαίσια της συνεργασίας τους με την ομάδα, τους έκαναν δώρο από μία Cupra. Άλλες αθλήτριες προτίμησαν το CUPRA Born και άλλες το Cupra Formentor VZ5 BAT Limited Edition. Ανάμεσα στις παίχτριες που επέλεξαν το CUPRA Formentor VZ5 BAT ήταν η Aitana Bonmatí και η CUPRA ambassador Alexia Putellas.

Η Bentley Motors για 2η φορά απέσπασε το βραβείο «Net Zero Plastic to Nature». Το βραβείο «Net Zero Plastic to Nature» απονεμήθηκε από την South Pole, μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα. Και η Bentleyπου ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που έλαβε την πρωτοποριακή πιστοποίηση το 2022, φέτος βραβεύτηκε με την διαπίστευση «Μηδενικό πλαστικό στη φύση» γιατί έχει μηδενικά απόβλητα προς υγειονομική ταφή και τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο για τα πλαστικά απόβλητα από το εργοστάσιό της στο Crewe.

Δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μια ιστορική φωτογραφία. Αριστερά είναι ο Kalle Rovanpera, παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC. Δεξιά είναι ο Max Verstappen, παγκόσμιος πρωταθλητής της F1. Στη μέση είναι ο Mario Isola. Ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli. Της εταιρίας ελαστικών που προμήθευε με λάστιχα το 2023 τόσο τα αγωνιστικά του WRC όσο και τα μονοθέσια της F1.

Για όγδοη συνεχή φορά, η Mercedes-Benz παραμένει ανάμεσα στις 10 κορυφαίες μάρκες του κόσμου της λίστας που καταρτίζει η αμερικανική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Interbrand. Η αξία της αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το 2022, στα 61.414 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Mercedes-Benz στην έρευνα “Best Global Brands 2023” της Interbrand, βελτίωσε ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση ως η πιο πολύτιμη μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο. Η μάρκα με το αστέρι αναρριχήθηκε στην έβδομη θέση .

Μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια στο νούμερο οκτώ, το αστέρι τώρα λάμπει από την έβδομη θέση των πιο σημαντικών εμπορικών σημάτων στον κόσμο. Η αύξηση της αξίας της μάρκας κατά εννέα τοις εκατό φέτος, υπογραμμίζει τη συνεπή μετατροπή της εταιρείας σε μια εμβληματική μάρκα που εντυπωσιάζει με την εξαιρετική της αισθητική, τις καινοτόμες τεχνολογίες και την βιωσιμότητα που την χαρακτηρίζουν.

Η πρόκληση για τους λάτρεις των εκτός δρόμου διαδρομών, έρχεται από την Bridgestone που προτείνει ως απόλυτο ελαστικό για δύσκολες καταστάσεις το Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002. Ένα λάστιχο που προσφέρει εξελιγμένη συμπεριφορά και αντίδραση σε διαφορετικούς τύπους εδάφους, εξαιρετική πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό και βελτιωμένη χιλιομετρική απόσταση. Το νέο premium ελαστικό παντός εδάφους της «εξοπλίζει» κατάλληλα τους οδηγούς των οχημάτων 4×4 ώστε να ανταπεξέρχονται σε όλα τα εδάφη και όλες τις καιρικές συνθήκες.

Η ομάδα της Παύλος Κοντέλλης απέκτησε ένα νέο μέλος το οποίο θα συμβάλλει στη νέα δυναμική πορεία των εταιρειών της . Η Μάρθα Γεωργιλά, ανέλαβε τα καθήκοντα της Διευθύντριας Marketing & Δημοσίων Σχέσεων στις εταιρείες του ομίλου, έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο αφού στο παρελθόν συμμετείχε σε επιτυχημένες εκστρατείες marketing και Δημοσίων Σχέσεων τόσο για εταιρείες του κλάδου αυτοκινήτων, ελαστικών και λιπαντικών όσο και στον κλάδο μηχανημάτων έργου, στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στήριξαν εθελοντικά τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μαθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη πρωτοβουλία έγινε στη Νεμέα όπου οι εργαζόμενοι του Ομίλου σε κοινή well-being δράση με τους εργαζομένους της Kinsen – Europcar, επισκέφθηκαν τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας. Η δεύτερη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στον Λόφο Φασκομηλιά στη Βουλιαγμένη και συνδύασε τη σωματική άσκηση και το hiking με τη χαλάρωση, την ευεξία και τη yoga. Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τη φύση και απέδειξαν εμπράκτως την αγάπη και τη φροντίδα τους για το περιβάλλον καθώς πραγματοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό του βουνού.

Και να κλείσουμε τα Νέα της Πιάτσας αυτής της εβδομάδας με μια καταγγελία. Αναγνώστης της στήλης, μας έστειλε τη φωτογραφία με μια επισήμανση. Μας λέει ότι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όταν βρέχει, βρίσκει καταφύγιο ένας άστεγος της περιοχής. Οι ένοικοι διαμαρτυρήθηκαν στον άστεγο. Αυτός όμως δεν είχε που να πάει. Κάποιος -πιθανότατα ένοικος- για να διώξει τον άστεγο προτίμησε να σταθμεύει το μηχανάκι του. Είναι λύση; Καλά ο Δήμος της Αθήνας δεν πρέπει να δίνει στέγη στους άστεγους κυρίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές; Τα σχόλια δικά σας.