Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί ο Elon Musk μέχρι τώρα να έχει διαφημίσει αρκετές φορές τις… αμφίβιες ικανότητες των μοντέλων του, όμως το σημερινό βίντεο δείχνει το ακριβώς αντίθετο.

Δεν είναι μυστικό πως κάθε φορά που πιάνει φωτιά ένα ηλεκτρικό όχημα, γίνεται απευθείας viral στο διαδίκτυο (παρά το γεγονός πως τα EV φλέγονται πολύ σπανιότερα από ότι τα μοντέλα με θερμικό κινητήρα). Οι λόγοι είναι διάφοροι: ότι ακόμα ανακαλύπτονται όλες οι πλευρές των ηλεκτρικών, ότι η φωτιά μιας μπαταρίας απαιτεί ειδική μεταχείριση, τόνους νερού αλλά και πολύωρη προσπάθεια κ.α.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα Tesla Model X στην περιοχή του Χόλυγουντ, καιγόταν ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σε μία ράμπα για να απελευθερώσει το jet ski που ρυμουλκούσε. Ξαφνικά όμως προέκυψε βλάβη (είτε μπήκε νερό στη μπαταρία, είτε χτύπησε το κάτω μέρος σε κάποιο βράχο), και το όχημα έφυγε από τη ράμπα και βούλιαξε στο νερό.

Το πιο περίεργο όμως είναι πως το μοντέλο συνέχισε να φλέγεται ενώ ήταν σχεδόν πλήρως βυθισμένο στο νερό. Όταν η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε στο σημείο, το άφησαν για αρκετή ακόμα ώρα μέσα στο νερό, ώστε να περιοριστεί η φωτιά και να μειώσουν τις πιθανότητες πρόκλησης τραυματισμού στην προσπάθεια ρυμούλκησης.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μηχανικός για να καταλάβει πως η οδήγηση οποιουδήποτε Ι.Χ. (είτε ηλεκτρικού, είτε βενζινοκίνητου), μέσα σε μεγάλη ποσότητα νερού είναι λάθος.

Ο Elon Musk όμως επιμένει σε αντίθετη άποψη. Αρχικά είχε δηλώσει πως το Tesla Model S μπορεί να κινηθεί με μεγάλη άνεση για λίγη ώρα στο νερό.

We *def* don’t recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.

— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016