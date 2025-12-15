Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας που πραγματοποίησαν τα 27 μέλη-δημοσιογράφοι του θεσμού, Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα, ανακηρύχθηκε το Fiat Grande Panda.

Το ιταλικό Grande Panda που ξεχωρίζει για το στιλάτο του παρουσιαστικό, την πρακτικότητα και την πληρέστατη γκάμα κινητήριων συνόλων (βενζινοκίνητο-υβριδικό-αμιγώς ηλεκτρικό) ανακηρύχθηκε αυτοκίνητο της χρονιάς με μικρή διαφορά από το δεύτερο Renault 5 E-Tech Electric.

Η βαθμολογία που έλαβαν τα 11 μοντέλα-φιναλίστ:

Τη διαδικασία ανάδειξης του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026” για την Ελλάδα υποστήριξαν η εταιρεία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων “Ιαπωνική” με το δίκτυο συνεργείων “Autofit”, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία “Ferst” και η “ΕΜΑ Α.Ε.”, η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά “Continental” στην Ελλάδα, καθώς και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

Περισσότερα για την ψηφοφορία και το νικητή, θα διαβάσετε αύριο το πρωί, σε εκτενέστερο άρθρο του zougla.gr