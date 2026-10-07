Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ήταν ανέκαθεν μια διαδικασία που απαιτούσε χρόνο, έρευνα και αρκετή προσοχή. Αναζήτηση αγγελιών, τηλεφωνήματα, ραντεβού, έλεγχος του οχήματος, διαπραγμάτευση της τιμής και στη συνέχεια η διαδικασία της πληρωμής και της μεταβίβασης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδικασίας μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Και μαζί με την online αγγελία εμφανίζονται πλέον νέα μοντέλα αγοραπωλησίας, που επιχειρούν να κάνουν τη διαδικασία πιο οργανωμένη και διαφανή.

Ένα από αυτά είναι το μοντέλο των online Deals, στο οποίο κινείται και η TUTU Deals, μια ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα για αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων.

Δεν ξεκινάς από την τιμή, αλλά από την εικόνα του αυτοκινήτου

Η βασική διαφορά σε σχέση με μια κλασική αγγελία είναι ότι ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να έχει στη διάθεσή του περισσότερα στοιχεία πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει. Στην πλατφόρμα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα οχήματα μαζί με πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους, ενώ τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο άνω των 200 σημείων, διαθέτουν παρουσίαση 360° και συνοδεύονται από τεχνική πληροφόρηση. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επιθεώρησης του οχήματος στον εκθεσιακό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να βασιστεί αποκλειστικά σε μερικές φωτογραφίες και την περιγραφή μιας αγγελίας.

Πώς γίνεται η αγορά;

Η διαδικασία ξεκινά από την αναζήτηση του αυτοκινήτου. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τα διαθέσιμα και τα επερχόμενα οχήματα ακόμη και χωρίς εγγραφή. Στη συνέχεια, όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα Deals δημιουργούν λογαριασμό και επιλέγουν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Από εκεί μπορούν να παρακολουθούν τις δημοπρασίες και να κάνουν τις προσφορές τους. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος απόκτησης. Ένα όχημα μπορεί να αποκτηθεί μέσα από Live Deal, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με προσφορές, ενώ όπου υπάρχει διαθέσιμη επιλογή Buy Now, ο αγοραστής μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην αγορά με την προκαθορισμένη τιμή.

Στην περίπτωση της δημοπρασίας, το μοντέλο είναι αυτό του υψηλότερου πλειοδότη. Κάθε διαδικασία έχει συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης, ενώ η εισαγωγή του οχήματος στη δημοπρασία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία και απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Και μετά την προσφορά τι γίνεται;

Η TUTU δεν περιορίζεται στη φιλοξενία της αγγελίας ή στη διαδικασία της προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση του Deal αναλαμβάνει τη διαδικασία της πληρωμής, της μεταβίβασης και της παράδοσης του οχήματος. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης, ασφάλισης και μεταφοράς/παράδοσης. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω μηχανισμού Escrow, με στόχο η πληρωμή να γίνεται με ασφαλή τρόπο μέχρι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα στάδια της αγοραπωλησίας.

Τι αλλάζει για τον πωλητή;

Το μοντέλο δεν αφορά μόνο εκείνον που ψάχνει αυτοκίνητο. Απευθύνεται και σε ιδιοκτήτες που θέλουν να πουλήσουν το όχημά τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή των στοιχείων και των απαραίτητων εγγράφων του οχήματος στην πλατφόρμα, ενώ η τιμή εκκίνησης συμφωνείται με βάση δεδομένα της αγοράς. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο μπορεί να παρουσιαστεί στους υποψήφιους αγοραστές και να ακολουθήσει η διαδικασία του Deal.

Το ζητούμενο είναι η διαφάνεια

Τεχνικός έλεγχος, αναλυτική παρουσίαση, ασφαλής πληρωμή και υποστήριξη μέχρι τη μεταβίβαση είναι τα επιμέρους κομμάτια μιας διαδικασίας που η TUTU Deals μεταφέρει στο online περιβάλλον.