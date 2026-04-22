Του Περικλή Χαλάτση και Γιώργου Παλληκάρη

Η Ευρώπη είναι από τις πιο δύσκολες αγορές. Έχει πολύ αυστηρούς κανονισμούς ρύπων (Euro 7) και οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί τόσο στα θέματα ασφαλείας όσο και σε θέματα ποιότητας.

Οι κατασκευαστές των Aion είχαν σωστές βάσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Όμιλος GAC διαθέτει την πολυετή πείρα της Ιnchcape Hellas, που εισάγει επίσης στη χώρα μας τα οχήματα των Toyota και Lexus. Έχοντας τις σωστές πληροφορίες κατασκεύασαν με ότι πιο σύγχρονο διαθέτει το εμπόριο από τεχνολογικό εξοπλισμό, ένα αυτοκίνητο για απαιτητικούς ευρωπαίους.

Η σχεδίαση ακολουθεί μια «cyber» φιλοσοφία, με αιχμηρές γραμμές, ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα και έντονη παρουσία στον δρόμο. Παράλληλα, οι μεγάλες διαστάσεις και η σχεδόν επίπεδη οροφή προδίδουν από την αρχή τον οικογενειακό του προσανατολισμό. Είναι σίγουρο ότι δεν περνά απαρατήρητο.

Το Aion V που δοκιμάσαμε είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα «οικογενειακά» ηλεκτρικά SUV της αγοράς και το σπουδαιότερο, με πολύ λογική τιμή απόκτησης. Έχει απαλές καμπύλες και καθαρές επιφάνειες. Οι διαστάσεις του είναι εντυπωσιακές. Το μήκος 4.605μ.,το πλάτος 1.854μ. και το ύψος 1.686μ.

Αυτοί που δεν θα παραπονεθούν ότι τα γόνατά τους ακουμπούν στα μπροστινά καθίσματα είναι οι πίσω επιβάτες. Υπάρχει άνετος χώρος ακόμη και για τρεις επιβάτες. Αυτή η άνεση οφείλεται στο μεγάλο μεταξόνιο των 2.775 χλστ. αλλά και στο επίπεδο δάπεδο. Η κλίση στις πλάτες των καθισμάτων τους ρυθμίζετα, με τη μέγιστη ανάκληση να φθάνει τις 137 μοίρες.

Η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ είναι 427 λίτρα. Εάν δεν υπάρχουν πίσω επιβάτες και αναδιπλωθούν τα καθίσματα τότε ο ωφέλιμος χώρος φθάνει τα 978 λίτρα.

Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος είναι 16 εκατοστά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να κινηθεί εκτός δρόμου (με καλές επιφάνειες) χωρίς να αγωνιά αν θα ακουμπήσει σε κάποια πέτρα.

Μπορεί σχεδιαστικά να μην κάνει το «μπαμ» ωστόσο δεν περνάει απαρατήρητο. Τα μπροστινά Led φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές σε παραπέμπουν σε «νύχια δράκου» ενώ και τα πίσω φώτα με την κάθετη διάταξη που (επίσης Led) υιοθετούν παρόμοιο σχεδιασμό. Η φωτιστική υπογραφή του ονομάζεται “Cyber Dragon Claw”.

Αν το επεξεργαστείς εξωτερικά θα βρεις πολλά σημεία που είναι trendy, με τις αυλακώσεις χαμηλά στις πόρτες να τονίζουν την εξωτερική εμφάνιση. Καλοσχεδιασμένες είναι και οι ράγες οροφής. Το μόνο που δεν μας άρεσε ήταν οι ενσωματωμένες χειρολαβές των θυρών που για να λειτουργήσουν θα πρέπει να τις πατήσεις από το ένα άκρο. Θα ήταν πολύ πιο εύχρηστες αν αναδύονταν ηλεκτρικά.

Το αυτοκίνητο έχει και αρκετές μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει μια από τις επτά αποχρώσεις ενώ υπάρχει και η επιλογή διχρωμίας για τον οροφή.

Το αυτοκίνητο έχει ζάντες 19 ιντσών και φοράει ελαστικά διαστάσεων 225/45/ R19.

Στο εσωτερικό οι επιφάνειες στην πλειοψηφία τους είναι καλυμμένες με μαλακά υλικά. Ελάχιστα είναι τα μπουτόν που εμφανίζονται στο ταμπλό.

Υπάρχει όμως μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών. Από εκεί γίνονται όλες οι ρυθμίσεις. Φυσικά η οθόνη υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις, πλοήγηση, συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Μπορεί για έναν νεαρό οδηγό να φαίνονται απλές οι λειτουργίες μέσα από την οθόνη αλλά για έναν μεγαλύτερο σε ηλικία οδηγό επιβάλλεται ένα μίνι φροντιστήριο. Η περιήγηση όταν τη μάθεις είναι εύκολη. Τα γραφικά του Aion V χωρίς να υστερούν σε κάτι θα μπορούσαν να ήταν κάπως καλύτερα.

Υπάρχει και μια μικρότερη οθόνη 8,88 ιντσών. Αυτή βρίσκεται πίσω από το πολυλειτουργικό δύο ακτίνων τιμόνι που είναι θερμαινόμενο. Θα σας φανεί περίεργο αλλά μπροστά στον συνοδηγό δεν θα υπάρχει ντουλαπάκι για τα μικροαντικείμενα. Οι σχεδιαστές προτίμησαν να κάνουν αποθηκευτικό χώρο το σημείο που βρίσκεται κάτω από την υπερυψωμένη βάση της κεντρικής κονσόλας.

Το Aion V που είναι 100% ηλεκτρικό, μεταδίδει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW δηλαδή 204 ίππους και η ροπή του είναι 240Nm.

Χρειάζεται 7,9’’ για να φθάσει από στάση τα 100 χλμ./ώρα ενώ η τελική ταχύτητα είναι 160 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία με LFP μπαταρία τεχνολογίας Magazine 2.0 (χωρητικότητας 75,26 kWh) αγγίζει τα 510 χλμ ( σε μικτό κύκλο (WLTP) και έως 708 χλμ. (σε αστικό κύκλο). Οι μετρήσεις που σας δίνουμε είναι με βάση τις εργοστασιακές ενδείξεις.

Μέσα σε 18 λεπτά μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ( σε ταχυφόρτιση DC 180 kW) από 30-80%. Μέσα σε 24 λεπτά μπορείτε να φορτίσετε από 10-80% . Με μέγιστη ισχύ 11 kW από σταθμούς φόρτισης AC για μια πλήρη φόρτιση από 0-100% θα χρειασθείτε 8 ώρες και 30 λεπτά.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια κυρίως για τους πεζούς, όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα έως 23 χλμ. παράγει έναν τεχνητό ήχο. Αυτό είναι καλό γιατί αρκετοί πεζοί όταν δεν ακούν τίποτα στο δρόμο δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Στο δρόμο οδηγικά το Aion V μας άρεσε. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και γρήγορο. Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε δύο επίπεδα ( Comfort και Sport). Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην αίσθηση του φρένου (Standard και Sport). Υπάρχουν ακόμη και τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας (Close, Weak, Medium) ενώ διαθέσιμα είναι και τρία προγράμματα οδήγησης (Comfort, Sport, Power Save). Εννοείται ότι στην επιλογή Sport έχετε γρηγορότερες εκκινήσεις αλλά μεγαλύτερη κατανάλωση στην μπαταρία.

Δείτε το βίντεο

Να κλείσουμε το θέμα μας και με την τιμή που ξεκινάει από τα 29.900 ευρώ. Στη χώρα μας το Aion εισάγεται με έναν κινητήρα αλλά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Την Ρremium και την Luxury. Η τελευταία ήταν αυτή που οδηγήσαμε που διαθέτει το ψυγείο ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό και το μασάζ στα μπροστινά καθίσματα.