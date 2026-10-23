Μπορεί η αγορά να έχει γεμίσει με SUV, αλλά η αλήθεια είναι πως η ευκολία και η ευελιξία που προσφέρει στην καθημερινότητα ένα μικρό hatchback μοντέλο, δεν συγκρίνεται. Δεν είναι τυχαίο που μαζί με τα B-SUV, η b-segment κατηγορία είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στη χώρα μας. Ένας από τους πρωταγωνιστές της είναι το αγαπημένο των Ελλήνων Hyundai i20, το οποίο ανανεώθηκε και ήρθε πιο πλούσιο, πιο όμορφο και πιο hi-tech από ποτέ.

Και η αλήθεια είναι πως στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, η εμφάνιση είναι μόνο η αρχή. Οι χώροι, η τεχνολογία, η ασφάλεια, η κατανάλωση και φυσικά η τιμή αγοράς είναι εκείνα που καθορίζουν τελικά την επιλογή. Το Hyundai i20 επιχειρεί να συνδυάσει όλα τα παραπάνω σε ένα σύγχρονο πακέτο, με δυναμική σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό και κινητήρα turbo βενζίνης 90 ίππων. Η ανανεωμένη εκδοχή του μοντέλου διατίθεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, Style, Elegance και Distinctive, με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, με τις τιμές να ξεκινούν από 17.690 ευρώ.

Το μικρό με την πιο δυναμική σχεδίαση

Το i20 ξεχωρίζει από την υπόλοιπη αγορά, καθώς ακολουθεί την αιχμηρή σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness της Hyundai, συνδυάζοντας χαμηλή γραμμή οροφής, μακρύ μεταξόνιο (2.580χλστ.) και αναλογίες που του χαρίζουν δυναμική παρουσία στον δρόμο. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν η μάσκα τύπου πλέγματος, ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας και οι προβολείς Full LED, οι οποίοι πλαισιώνονται από τα φώτα ημέρας. Στην πίσω όψη, τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα Ζ δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή, ενώ ο προφυλακτήρας ολοκληρώνει τη μοντέρνα εικόνα του αμαξώματος.

Οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για την πόλη, ενώ με την σωστή αξιοποίηση του χώρου, ξεκλειδώνει παράλληλα και την απαραίτητη άνεση για μεγαλύτερα ταξίδια. Πιο συγκεκριμένα, το μήκος ξεπερνά για λίγο τα 4μ. με το πλάτος να ακολουθεί στα 1.7μ. και το ύψος να μην ξεπερνά τα 1.45μ.

Παράλληλα οι επιλογές εξατομίκευσης περιλαμβάνουν οκτώ εξωτερικά χρώματα καθώς και τη δυνατότητα δίχρωμης οροφής σε Phantom Black, την ώρα που οι τροχοί διατίθενται σε διαστάσεις 15, 16 ή 17 ιντσών, σε εντυπωσιακό σχέδιο. Έτσι μπορείτε να διαμορφώσετε ένα Hyundai i20, που όμοιο του δεν θα κυκλοφορεί στο δρόμο.

Hi-tech εσωτερικό με δυνατότητα πλήρης συνδεσιμότητας και διπλές οθόνες έως 10.25 ίντσες

Η εικόνα στο εσωτερικό αποδεικνύει πως το νέο i20 έχει φτιαχτεί για να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Όλα βρίσκονται εκεί που πρέπει, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, με τις οθόνες να βοηθούν αλλά να μην “πνίγουν” τον οδηγό με δύσχρηστα υπομενού. Κάτι που παράλληλα με τους φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, λύνει τα χέρια του οδηγού στην καθημερινότητα.

Το i20 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής φτάνει επίσης τις 10,25 ίντσες. Το σύστημα πολυμέσων μάλιστα, υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, ενώ οι συνδεδεμένες υπηρεσίες Hyundai Bluelink επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, τον απομακρυσμένο έλεγχο επιλεγμένων λειτουργιών μέσω smartphone (πράγματα που πριν λίγα χρόνια ήταν επιστημονική φαντασία για ένα supermini).

Στις διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνονται επίσης η ασύρματη φόρτιση κινητού, οι θύρες USB-C εμπρός και πίσω, καθώς και το προαιρετικό ηχοσύστημα BOSE με οκτώ ηχεία, συμπεριλαμβανομένου subwoofer.

Με χώρους για πέντε και πορτπαγκάζ που ξεκινά από τα 352λτ. και φτάνει τα 1.165λτ.

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, το i20 έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί περισσότερα από τις καθημερινές μετακινήσεις στο αστικό περιβάλλον. Το μεταξόνιο των 2.580 χιλιοστών συμβάλλει στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, προσφέροντας εντυπωσιακούς χώρους για τέσσερα άτομα, ενώ με ελάχιστες παραχωρήσεις, θα φιλοξενήσει και τρίτο πίσω άτομο, καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο σε φάρδος πίσω κάθισμα της κατηγορίας. Το πορτμπαγκάζ με τη σειρά του προσφέρει χωρητικότητα 352 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.165 λίτρα. Έτσι, το μικρό Hyundai μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις καθημερινές υποχρεώσεις όσο και στις ανάγκες μιας εκδρομής ή ενός ταξιδιού.

Κινητήρας turbo 90 ίππων με δύο επιλογές κιβωτίου

Την κίνηση του i20 αναλαμβάνει ο τρικύλινδρος 1.00άρη βενζινοκινητήρας T-GDi, με υπερτροφοδότηση και άμεσο ψεκασμό καυσίμου. Αποδίδει 90 ίππους και μέγιστη ροπή 172 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη από τις χαμηλές στροφές. Ο κινητήρας συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων (7DCT). Η δεύτερη επιλογή απευθύνεται σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση κατά την οδήγηση στην πόλη, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας. Για την έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο, η Hyundai ανακοινώνει συνδυασμένη κατανάλωση 5,7 λτ./100χλμ. με εκπομπές CO₂ 129–137 γρ./χλμ. και τελική ταχύτητα στα 181χλμ./ώρα.

Hyundai SmartSense: Τεχνολογίες που παίρνουν όλο το άγχος από τον οδηγό

Σημαντικό κεφάλαιο του ανανεωμένου i20 αποτελεί το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Hyundai SmartSense. Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων περιλαμβάνονται έξι αερόσακοι, ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και λειτουργίες υποβοήθησης πέδησης και διατήρησης λωρίδας. Ανάμεσα στις τεχνολογίες που ξεχωρίζουν, είναι το Lane Following Assist, που υποβοηθά τη διατήρηση του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας, το Blind-Spot Collision-Avoidance Assist για την υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης σε τυφλό σημείο και το Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, που βοηθά κατά την έξοδο με όπισθεν από θέσεις στάθμευσης.

Παράλληλα, η κάμερα οπισθοπορείας και οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος διευκολύνουν τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους, ενώ το σύστημα eCall μπορεί να ειδοποιήσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Οι εκδόσεις και οι τιμές του Hyundai i20

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει τρία επίπεδα εξοπλισμού, με τον ίδιο κινητήρα 1.0 T-GDi των 90 ίππων και δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου.

Style: από 17.690 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο ή από 19.290 ευρώ με αυτόματο 7DCT.

Elegance: από 19.090 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο ή από 20.690 ευρώ με αυτόματο 7DCT.

Distinctive: από 20.390 ευρώ με χειροκίνητο κιβώτιο ή από 22.090 ευρώ με αυτόματο 7DCT.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του μοντέλου είναι η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων.

Στο ταμείο

Το Hyundai i20 συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με πρακτικούς χώρους, κινητήρα turbo 90 ίππων, δυνατότητα αυτόματου κιβωτίου και ένα ευρύ σύνολο τεχνολογιών άνεσης και ασφάλειας. Με τιμή εκκίνησης 17.690 ευρώ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα μικρό αυτοκίνητο για την πόλη, χωρίς να θέλουν να περιορίσουν τη χρήση του στις καθημερινές διαδρομές.