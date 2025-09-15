Του Γιώργου Παλληκάρη

Όποιος έχει στην κατοχή του ένα Amarok, θα σας επιβεβαιώσει πως το συγκεκριμένο Pick-up είναι συνώνυμο της αντοχής και της υπεροχής σε κάθε τερέν. Η τεράστια εμπειρία της Volkswagen, συγκεντρωμένη σε ένα επιβλητικό σύνολο που ξεχωρίζει για τον premium σχεδιασμό του, τις ασύγκριτες off-road ικανότητες και φυσικά την ενσωμάτωση των πιο hi-tech στοιχείων.

Η Kosmocar έρχεται να κάνει την απόκτηση του πιο εύκολη από ποτέ με τη νέα προωθητικής της ενέργεια, προσφέροντας έκπτωση 2.000 ευρώ για την έκδοση Life και 3.000 ευρώ για την Style. Νέες χαμηλότερες τιμές απόκτησης, για ένα αγροτικό όχημα που έχει το πλήρες πακέτο και μάλιστα έλαβε την κορυφαία 5άστερη βαθμολογία από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP, σχετικά με την ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο που κατέκτησε για 3η φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024- 2025 καθώς παίρνει σε όλα άριστα.

Volkswagen Amarok – Ένα όχημα για όλες τις δουλειές αλλά και για την καθημερινότητα

Το επιβλητικό Amarok έχει τις κατάλληλες αναλογίες και διαστάσεις για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άνεση στην καθημερινότητα, έχοντας παράλληλα χώρους και λύσεις για επαγγελματικές προκλήσεις. Με μήκος 5.350χλστ. πλάτος 1.910χλστ. ύψος 1.884χλστ. και μεταξόνιο στα 3.270χλστ. βρίσκει την τέλεια ισορροπία για κάθε είδους εργασία. Φυσικά σε ένα Pick-up, μεγάλο ρόλο παίζει και ο χώρος φόρτωσης, που στο Amarok φτάνει τα 1.651χλστ. σε μήκος, τα 1.584χλστ. σε πλάτος και τα 1.227χλστ. σε ύψος, όντας ικανός να μεταφέρει ογκώδη και μεγάλα αντικείμενα, την ώρα που μπορεί να εφοδιαστεί και με ηλεκτρικό Roll Cover, το οποίο μάλιστα προσφέρεται δωρεάν στις εκδόσεις Aventura και PanAmericana.

Όσον αφορά τη σχεδίαση, το Amarok φροντίζει με τον πιο έξυπνο τρόπο να μην μοιάζει με κανένα άλλο. Με σήμα κατατεθέν τα LED φωτιστικά σώματα εμπρός (Matrix IQ Light με δυναμική ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβολέων), την διχρωμία στον επιβλητικό μπροστινό προφυλακτήρα και τη λέξη “AMAROK” στο πίσω μέρος, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Τα γονίδιά του «φωνάζουν» off-road και η σχεδίασή του υπογραμμίζει τον εξ αιρετικά πολύπλευρο χαρακτήρα του, ενώ ανάλογα με την έκδοση που θα διαλέξετε, υπάρχουν και διαφοροποιήσεις που δίνουν το κάτι παραπάνω.

Η εξωτερική σκληροτράχηλη και ετοιμοπόλεμη εικόνα, αλλάζει πλήρως όταν ανοίξεις την πόρτα του οδηγού. Εντός, το Amarok είναι η κορυφαία απόδειξη του πόσο έχουν εξελιχτεί πλέον τα Pick-ups, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα σύγχρονα μικρομεσαία μοντέλα.

Αρχικά είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών που αντικρίζει ο οδηγός, ο οποίος παρέχει όλες τις βασικές οδηγικές λειτουργίες ενώ προσφέρει και λειτουργίες customization (ο οδηγός επιλέγει ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται). Λίγο πιο δίπλα είναι η εντυπωσιακή έγχρωμη κάθετη οθόνη αφής 12,3 ιντσών του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που αποτελεί το κέντρο ελέγχου του οχήματος (Android Auto/ Apple CarPlay), προβάλλοντας στοιχεία με κρυστάλλινη καθαρότητα, όπως η εικόνα από την κάμερα 360 μοιρών.

Την σύγχρονη εικόνα και premium εικόνα έρχεται να συμπληρώσουν τα άνετα καθίσματα που αγκαλιάζουν τους επιβάτες, οι μεγάλοι αεραγωγοί για το clima, τα φυσικά πλήκτρα που είναι στα πιο σωστά σημεία για να λύνουν τα χέρια του οδηγού, με αποκορύφωμα τον περιστροφικό διακόπτη που προσφέρει διαφορετικές λειτουργίες τετρακίνησης, αλλά και έξι διαφορετικά προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης (Λάσπη/Αυλάκι-Χιόνι/Άμμος-Φόρτωση/Ρυμούλκα). Μάλιστα, εάν θέλετε, μπορείτε να “ντύσετε” το εσωτερικό και με δέρμα.

Η εξελιγμένη τετρακίνηση 4MOTION

2H κίνηση στους δύο τροχούς εντός δρόμου : Για γενική οδήγηση εντός δρόμου με μετάδοση κίνησης μόνο στους πίσω τροχούς. Διαθεσιμότητα αναλόγως του μοντέλου.

: Για γενική οδήγηση εντός δρόμου με μετάδοση κίνησης μόνο στους πίσω τροχούς. Διαθεσιμότητα αναλόγως του μοντέλου. 4A επιλεκτική τετρακίνηση σε αυτόματη λειτουργία : Εφόσον χρειαστεί, ηλεκτρονικά επιλέξιμη απόδοση τετρακίνησης για βελτιωμένη πρόσφυση σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου.

: Εφόσον χρειαστεί, ηλεκτρονικά επιλέξιμη απόδοση τετρακίνησης για βελτιωμένη πρόσφυση σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου. 4H επιλεκτική τετρακίνηση εντός δρόμου : Για την οδήγηση εκτός δρόμου ή σε χειμερινές συνθήκες όπως βαθύ χιόνι, άμμο ή λασπόχιονο με κλειδωμένη, επιλεκτική απόδοση τετρακίνησης.

: Για την οδήγηση εκτός δρόμου ή σε χειμερινές συνθήκες όπως βαθύ χιόνι, άμμο ή λασπόχιονο με κλειδωμένη, επιλεκτική απόδοση τετρακίνησης. 4L επιλεκτική τετρακίνηση εκτός δρόμου : Με σχέση μετάδοσης εκτός δρόμου για χρήση σε επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση (βαθιά άμμος, απότομα πρανή, έλξη βαριών αντικειμένων) με κλειδωμένη επιλεκτική απόδοση τετρακίνησης και πρόσθετη επιλογή ταχύτητας για αυξημένο πολλαπλασιασμό ροπής στρέψης

Μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα μπλοκαρίσματος διαφορικού του πίσω άξονα που χρησιμεύει στη χρήση σε λασπώδη, πετρώδη ή αμμώδη εδάφη και για όλες τις συνθήκες εκτός δρόμου, στις οποίες απαιτείται μέγιστη πρόσφυση. Με ενεργοποιημένο μπλοκάρισμα διαφορικού περιστρέφονται και οι δύο πίσω τροχοί με την ίδια ταχύτητα. Επιπλέον, το μπλοκάρισμα διαφορικού μπορεί να παρέχει πρόσθετη πρόσφυση, εφόσον το όχημα έχει κολλήσει.

Με δύο διαφορετικές, ισχυρές κινητήριες εκδόσεις



Το νέο Amarok έχει ωφέλιμο φορτίο 1.19 τόνους και έχει εντυπωσιακή μέγιστη ελκτική ικανότητα 3.5 τόνων, με την ύπαρξη μάλιστα LED στα πλαϊνά του χώρου φόρτωσης. Φυσικά για να καταφέρνει να πηγαίνει παντού και να… τραβάει τα πάντα, το Amarok έχει και τον ανάλογο κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα διατίθεται αρχικά με έναν δίλιτρο TDI Bi-turbo πετρελαιοκινητήρα 205 ίππων και 500 Nm ροπής (0-100 σε 10.5 δευτ.), αλλά και με έναν ισχυρότερο 3λιτρο V6 diesel απόδοσης 240 ίππων και 600 Nm ροπής (0-100 σε 9 δευτ.).

Και τα δύο σύνολα συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων, ενώ η κατανάλωση στην πρώτη περίπτωση είναι στα 8.8λτ./100χλμ. και στη δεύτερη 10.1 λτ./100χλμ.

Φυσικά και ο εξοπλισμός που συνοδεύει το μοντέλο είναι εντυπωσιακός από την βασική κιόλας έκδοση με διζωνικό clima, αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη infotanment επίσης 12,3 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας LED προβολείς, 18άρες ζάντες αλουμινίου, Adaptice Cruise Control, αναγνώριση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και περίπου 20 ακόμα συστήματα ασφαλείας που το κάνουν φρούριο (5άστερο στον EuroNCAP). Παράλληλα, υπάρχει και το νέο χρώμα Redd Green που φέρνει μία πιο δυναμική εμφάνιση, αντικαθιστώντας το Mid Blue.

Αποκτήστε το νέο Volkswagen Amarok και όλα τα παραπάνω με έκπτωση 3.000 ευρώ που ισχύει μέχρι τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή από τα 38.045 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση ή 100.000χλμ.