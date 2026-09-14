Αυστρία αποστολή: Περικλής Χαλάτσης

Σε μια εντυπωσιακή διπλή πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, η τσεχική μάρκα δεν «τράβηξε» απλά το «κάλυμμα» από τα δύο ολοκαίνουργια μοντέλα Epiq και Peaq, αλλά μας τα παρέδωσε για να τα οδηγήσουμε.

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το compact SUV Epiq που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των ευρωπαίων οδηγών. Το νέο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τη φρέσκια σχεδιαστική φιλοσοφία και την κορυφαία τεχνολογία, είναι άνετο και πρακτικό.

Ήμασταν τυχεροί γιατί και τις δύο ημέρες που βρισκόμασταν στις αυστριακές Άλπεις, τη μία είχε λιακάδα και το οδηγήσαμε σε στεγνό δρόμο αλλά και την άλλη που «άνοιξαν» οι ουρανοί και δεν σταμάτησε να βρέχει, χαρήκαμε τα κρατήματα του στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο αυτοκίνητο ώστε να το «γνωρίσετε» και εσείς και μετά θα αναφερθούμε στις οδηγικές μας εντυπώσεις.

Το Epiq, είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της Skoda. Η χαρακτηριστική μαύρη γυαλιστερή μάσκα “Tech-Deck Face” και η ολοκαίνουργια φωτεινή υπογραφή LED σε σχήμα “T” δημιουργούν ένα φουτουριστικό αλλά απόλυτα γήινο προφίλ.

Φυσικά υπάρχει και μια συλλεκτική έκδοση First Edition που είναι εξοπλισμένη με τον ισχυρότερο κινητήρα (155 kW / 210 ίππων). Έχει ωραία χρώματα και με τις πορτοκαλί πινελιές στους προφυλακτήρες και τις ράγες οροφής, τις εντυπωσιακές ζάντες 20 ιντσών και τις ασορτί πορτοκαλί ραφές και ζώνες ασφαλείας στο εσωτερικό..

Όμως σήμερα είπαμε το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο οικογενειακό αυτοκίνητο που είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda που κατασκευάζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ που συνδυάζει το χαμηλό βάρος με την υψηλή απόδοση.

Έχει μήκος 4.171, πλάτος 1.798 και ύψος 1.581 mm και καταφέρνει εύκολα να κινείται στους στενούς δρόμους της πόλης. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς και σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις η αυτονομία του φτάνει έως και 440 χιλιόμετρα, ενώ έχει δυνατότητα ταχείας φόρτισης. Το μεταξόνιο του έχει μήκος 2.601 mm, με το σύνολο να είναι διαθέσιμο σε έξι χρώματα αμαξώματος: Timiano Green, Marble Grey, Platinum White, Jasper Red, Pebble Silver και Mystery Black.

Οι τροχοί ανάλογα με την έκδοση κυμαίνονται από 17 έως 19 ίντσες (η First Edition διατίθεται με ειδικούς τροχούς 20 ιντσών). Η πανοραμική οροφή που ενισχύει τη φωτεινή, αέρινη αίσθηση του εσωτερικού δεν είναι στη βασική έκδοση και διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.

Το συμπαγές SUV crossover είναι ευρύχωρο στο εσωτερικό και οι πίσω επιβάτες δεν δυσανασχετούν. Μάλιστα ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους στην κατηγορία του.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, είπε σχετικά:

«Με το Epiq, απευθυνόμαστε σε πελάτες που αναζητούν μια απλή και ελκυστική είσοδο στην ηλεκτροκίνηση. ‘Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει φυσικά στην καθημερινή ζωή, είτε στην πόλη είτε εκτός αυτής, καθιστώντας το μια ελκυστική επιλογή τόσο για νέους πελάτες όσο και για εκείνους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη μάρκα».

Ο σχεδιασμός καθορίζεται από καθαρές γραμμές, σαφήνεια και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν τη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face και τη νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ, που θα χαρακτηρίζει επίσης τα μελλοντικά μοντέλα SUV της Škoda. Το Epiq συνδυάζει ένα ξεχωριστό, συμπαγές εξωτερικό με ένα ευρύχωρο, πρακτικό εσωτερικό. Τα αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά συμβάλλουν σε έναν συντελεστή οπισθέλκουσας 0,275, υποστηρίζοντας την αποδοτική χρήση της ενέργειας.

Με δύο μεγέθη μπαταρίας

Η πλατφόρμα MEB+ επιτρέπει τη χρήση ελαφρύτερων μπαταριών, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και εξασφαλίζοντας παράλληλα πιο αποδοτική χρήση του εσωτερικού χώρου. Το Epiq διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας υψηλής τάσης (38,5 kWh και 55 kWh) και τρεις εκδόσεις ισχύος, όλες σε συνδυασμό με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το Epiq προσφέρει αυτονομία έως και 440 χιλιόμετρα. Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε 23 λεπτά και διαθέτει φόρτιση AC 11 kW ως στάνταρ. Έχετε τη δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης (V2L). Αν για παράδειγμα βρίσκεστε στο βουνό μπορείτε να φορτίσετε τα ηλεκτρικά σας ποδήλατα, τον εξοπλισμό του camping ή την καφετιέρα σας.

Ποια είναι τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης

Το Epiq είναι εξοπλισμένο με μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων. Πολλά ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των Front Assist, Side Assist, Lane Assist και Traffic Sign Recognition (Αναγνώριση Πινακίδων Κυκλοφορίας). Προαιρετικά συστήματα όπως το Travel Assist 3.0, το Top Area View 360° – με διαφανή τρισδιάστατη απεικόνιση του αμαξώματος – και το Intelligent Park Assist βελτιώνουν περαιτέρω τις δυνατότητες υποβοηθούμενης οδήγησης. Επτά αερόσακοι, συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda, το μπροστινό μέρος έχει λεπτούς προβολείς σε σχήμα Τ, οι οποίοι πλαισιώνουν τη χαρακτηριστική γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face. Οι κάθετες εισαγωγές αέρα που ενσωματώνονται στον μπροστινό προφυλακτήρα, οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά με το πρωτότυπο Vision 7S, αποτελούν μέρος της νέας διάταξης του μπροστινού μέρους.

Αφού ενημερωθήκαμε για το νέο ηλεκτρικό στολίδι της Skoda ξεκινήσαμε το οδηγικό τεστ. Ο ορισμός «στολίδι» που αναφέραμε δεν είναι τυχαίος.

Ανοίγοντας τις πόρτες, ο μινιμαλισμός συναντά την πρακτικότητα. Η καμπίνα του Epiq είναι εξαιρετικά ευρύχωρη. Για όσους αγαπούν τα ταξίδια και τα σπορ, ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων είναι από τους κορυφαίους στην κατηγορία του, ικανός να χωρέσει από εξοπλισμό σκι μέχρι τις αποσκευές μιας οικογένειας. Το έξυπνο μπροστινό “frunk” των 25 λίτρων λύνει τα χέρια για την αποθήκευση των καλωδίων.

Ο οδηγός βρίσκει το ιδανικό ύψος για να έχει πλήρη οπτική κάλυψη του δρόμου. Τα μπροστινά καθίσματα έχουν καλή πλευρική στήριξη. Το καταλάβαμε αμέσως όταν μπήκαμε στα ανηφορικά κομμάτια των Άλπεων που ήταν με συνεχόμενες στροφές.

Αν στη Γερμανία με όριο τα 50 χιλιόμετρα δεν σου καταλογίζουν πρόστιμο αν πηγαίνεις με 55 χιλιόμετρα, στην Αυστρία δεν χαρίζουν τίποτα. Στα 55 χιλιόμετρα αντί 50 έχεις εξασφαλίσει την κλήση σου. Και φυσικά όλα γίνονται και ηλεκτρονικά. Την ώρα που σκέφτεσαι αν για 5 χιλιόμετρα παραπάνω θα σε πιάσει το ραντάρ, σου έρχεται και η κλήση στο κινητό σου. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά.

Για αυτό και εμείς στο οδηγικό τεστ «υποχρεώσαμε» τον συνοδηγό μας να μας υπενθυμίζει διαρκώς τα όρια ταχύτητας. Κάναμε 200 και κάτι χιλιόμετρα (στην εθνική οδό, στο επαρχιακό δίκτυο αλλά και βουνά των Άλπεων) τηρώντας ευλαβικά τα όρια των πινακίδων.

Τα κρατήματα στο βρεγμένο οδόστρωμα ήταν εξαιρετικά. Το τιμόνι από τα πιο υπάκουα που έχουμε δοκιμάσει. Η ανάρτηση σωστά ρυθμισμένη έτσι ώστε και να μην κουράζει τους επιβάτες στο ταξίδι αλλά και να μην πλέει.

Τα φρένα του μπροστά είναι με αεριζόμενους δίσκους. Λόγω της κίνησης στους εμπρός τροχούς, ο πίσω άξονας δεν χρησιμοποιεί το σύστημα ανάκτησης ενέργειας (regen) για την επιβράδυνση του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα πίσω δισκόφρενα αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο και χρησιμοποιούνται πιο συχνά, γεγονός που αποτρέπει την οξείδωσή τους (το γνωστό “σκούριασμα” των δίσκων) που συχνά παρατηρείται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λόγω της μειωμένης χρήσης των συμβατικών φρένων. Ο μπροστινός άξονας διαθέτει διάταξη MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και εγκάρσια ράβδο στρέψης. Στο πίσω μέρος, χρησιμοποιείται ένας δοκιμασμένος άξονας με υστερούντες βραχίονες και ημιάκαμπτο άξονα.

Πολλές φορές – έτσι για να δούμε τα κρατήματα του- κάναμε κάτι που δεν πρέπει να το κάνετε ποτέ. Φρενάραμε μέσα στη στροφή και παραμείναμε στο δρόμο. Σε άλλη περίπτωση στο φρενάρισμα μέσα στη στροφή ακολουθεί η έξοδος.

Όλα στο Epiq είναι προσεκτικά σχεδιασμένα. Το εσωτερικό δεν διαθέτει ίχνος ζωικών παραγώγων (animal-free). Αντί για παραδοσιακό δέρμα, συναντάμε το καινοτόμο Techtona, ενώ όλες οι υφασμάτινες επενδύσεις προέρχονται από 100% ανακυκλωμένα μπουκάλια (PES).

Πέρα από την εντυπωσιακή κεντρική οθόνη 13 ιντσών (βασισμένη σε Android) και τον premium ήχο από την Canton με 10 ηχεία, το Epiq κρύβει άσους στο μανίκι του για τους λάτρεις της περιπέτειας.

Ως μέρος του Πακέτου Travel, το Epiq μπορεί να εξοπλιστεί με την τελευταία έκδοση του Travel Assist 3.0. Εκτός από το Adaptive Lane Assist, το Traffic Jam Assist και το Emergency Assist, το Travel Assist 3.0 μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδικτυακά δεδομένα “σμήνους” (swarm data) για να προσαρμόσει την ταχύτητα του οχήματος στη μέση ταχύτητα των άλλων οχημάτων που ταξιδεύουν στο ίδιο τμήμα του δρόμου, επιλέγοντας χαμηλότερη ταχύτητα όπου η κυκλοφορία κινείται συνήθως πιο αργά, ακόμη και αν το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.

Θα ρωτήσετε εύλογα ποια είναι η τιμή του. Επίσημη τιμή για την Ελλάδα προς το παρόν δεν υπάρχει. Ρωτήσαμε όμως πόσο θα έχει το ίδιο αυτοκίνητο στη Γερμανία. Η απάντηση και πάλι δεν ήταν συγκεκριμένη αλλά εκτιμούμε ότι είναι κάπου ανάμεσα στα 26.000 με 27.000 ευρώ.

Θα επανέλθουμε σύντομα όταν ανακοινωθούν οι τιμές και όταν έρθουν τα αυτοκίνητα στη χώρα μας οπότε θα κάνουμε και δοκιμή επί ελληνικού εδάφους.