Cupra Formentor 1.5 TSi :Παράθυρο στο μέλλον της μάρκας με το μπρούτζινο λογότυπο 

Του Περικλή Χαλάτση

Την εβδομάδα που οδηγούσα το Cupra Formentor μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα.Το πρώτο (θετικό) είναι ότι το αυτοκίνητο άρεσε και το δεύτερο (αρνητικό) ότι κανένας από αυτούς που ζήτησαν λεπτομέρειες δεν αναγνώριζε το σήμα της Cupra. Και όταν τους έλεγα τη σχέση της Cupra με την Seat έμεναν έκπληκτοι.

Βέβαια η Cupra μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει πολλά χρόνια ιστορικό. Δικαιολογείται η άγνοια.Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη επικοινωνία για να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό που δεν ασχολείται με το αυτοκίνητο και τις εξελίξεις του απλά ψάχνει ένα αυτοκίνητο άνετο και αξιόπιστο.

Όσοι μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο εντυπωσιάσθηκαν από τους χώρους,από την αρχιτεκτονική αλλά και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα.Στοιχεία που σε προϊδεάζουν θετικά.

Η πορεία του νέου Cupra Formentor ξεκίνησε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω κορωνοϊού αλλά και της αναστολής εργασιών στις αυτοκινητοβιομηχανίες.Όταν έγινε η πρώτη του παρουσίαση κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο από σχεδιαστικής άποψης όσο και από οδηγικής απόλαυσης.

Όταν ξεκινάς να σχεδιάζεις από λευκό χαρτί είναι λογικό να προβάλεις πιο σωστά τα ισχυρά σημεία του αυτοκινήτου. Έτσι έγινε στον τομέα της σχεδίασης και στις τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτει το Formentor .Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία C-SUV. Σωστή αισθητική προσέγγιση,δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά και φυσικά πλούσιος εξοπλισμός.

Μέσα σε ένα χρόνο η μάρκα CUPRA αύξησε τις πωλήσεις.Συγκριτικά με πέρυσι η αύξηση ήταν κατά 40% αυξημένες (14.400 πωλήσεις). Το πρώτο μοντέλο που λανσάρισε ήταν το CUPRA Ateca.Πήγε πολύ καλά εμπορικά και οι προβλέψεις δείχνουν ότι με το Formentor θα πάει ακόμη καλύτερα.

Λίγο μετά την πρώτη παρουσίαση ο Wayne Griffiths, CEO and member of the Board of CUPRA δήλωσε :

«Έφθασε η ώρα να πατήσουμε το γκάζι…Θέλουμε να συνεχίσουμε να εδραιώνουμε αυτή τη μοναδική μάρκα, η οποία κατακτά τους πιο απαιτητικούς λάτρεις αυτοκινήτων...»

Το Cupra Formentor είναι ευρύχωρο,άνετο και ευκολοδήγητο.Το μήκος του είναι 4.446, το πλάτος του 1.839 και το ύψος του 1.520 χλστ. Κάτω από το μπροστινό καπό το αυτοκίνητο της δοκιμής μας,είχε τον κινητήρα βενζίνης 1.5 TSi ( υπάρχει και δυνατότερο μοτέρ). Αυτό που οδηγήσαμε είναι οτι πρέπει για την ελληνική αγορά.Αποδίδει 150 HP (5.000-6.000 rpm) με ροπή 250 Nm (1.500-3.500 rpm).

Σύμφωνα με τις επίσημες εργοστασιακές μετρήσεις το Formentor χρειάζεται 8.9’’ για να φτάσει από στάση τα 100 χλμ ενώ η τελική του αγγίζει τα 204 χλμ. Οι εκπομπές CO2 είναι 142 g/km (WLTP) ενώ η μέση κατανάλωση είναι 7,8 lt/100 km. Φυσικά οι τιμές αυτές που δίνει το εργοστάσιο, όσον αφορά το θέμα της κατανάλωσης ,δεν πλησιάζονται με τίποτα.

Εξωτερικά

Οι σχεδιαστές πέτυχαν με τις διαφορετικές γραμμές να παρουσιάσουν ένα Formentor που δεν περνάει απαρατήρητο. Οι συνεχόμενες σχεδιαστικές γραμμές ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική ποιότητα του οχήματος. Μπορείς να πεις ότι είναι ένα δυνατό όχημα που μπορεί να κινηθεί άνετα και εκτός δρόμου χωρίς να διαθέτει κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Έχει σπορ χαρακτήρα, έντονο πίσω μέρος, μεγάλο και ενισχυμένο καπό, δυναμικές διαστάσεις.Η εκφραστική εξωτερική σχεδίαση του CUPRA Formentor συνδυάζεται με το υψηλής ποιότητας εσωτερικό του.

Εσωτερικά

Η παροιμία λέει ότι η καλή ημέρα φαίνεται από την αρχή. Και η καλή ημέρα ξεκινάει από τη στιγμή που θα ανοίξεις την πόρτα του Formentor. Προβάλλεται το welcome light, το τιμόνι CUPRA ,τα δερμάτινα καθίσματα και οι ενσωματωμένες νέες τεχνολογίες.

Τα bucket καθίσματα δίνουν μια άλλη αίσθηση σιγουριάς. Οδηγός και συνοδηγός κάθονται σε χαμηλότερο ύψος έχοντας όμως τη σωστή εξωτερική εποπτεία του χώρου. Το τιμόνι που έχει πάνω του πολλές λειτουργίες, σχεδιάστηκε με μεράκι. Είναι από τα λίγα τιμόνια με …αίσθηση.

Το μοντέρνο ταμπλό χρησιμοποιεί υλικά ανώτερα ποιοτικά από το μέσο όρο της κατηγορίας.Βρίσκεται σε οριζόντια διάταξη και δίνει μια διαφορετική σχεδιαστική έκφραση. Θα εντοπίσετε σε πολλά σημεία τη χρήση του σκούρου χρωμίου και των μαύρων, υψηλής στιλπνότητας, διακοσμητικών που αλλάζουν την αρχιτεκτονική αισθητική της καμπίνας.

Τα μάτια πέφτουν αμέσως στο digital cockpit που βρίσκεται μπροστά στον οδηγό αλλά και στο πανοραμικό σύστημα πλοήγησης με τη μεγάλη οθόνη των 12”.Εύκολα και χωρίς πολύπλοκα συστήματα μέσα από αυτήν την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τον κλιματισμό τριών ζωνών αλλά και να οδηγήσετε με ένα από τα διαθέσιμα προφίλ οδήγησης (Comfort, Sport και Individual).

Με τις ενσωματωμένες τελευταίου τύπου τεχνολογίες ότι πληροφορία χρειασθεί ο οδηγός η κάποιος από τους επιβάτες μπορεί να τις έχει.Όσοι έχετε καινούργιας τεχνολογίας τηλέφωνα μπορείτε να κάνετε φόρτιση χωρίς καλώδια. Στο εσωτερικό θα ενθουσιασθείτε και με τα φώτα Led που υπάρχουν κατά μήκος του ταμπλό.

Όπως αναφέραμε το μήκος του φθάνει τα 4,45 m και το μεταξόνιο 2.679 χλστ. Είναι λογικό πέντε άτομα να χωράνε άνετα και οι μετακινήσεις ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις να μην προβληματίζουν. Επίσης ο αποθηκευτικός χώρος είναι ικανοποιητικός. Τα 450 λίτρα είναι αρκετά για να χωρέσουν οι αποσκευές τουλάχιστον τεσσάρων επιβατών.

Στο δρόμο

Οι Ισπανοί πριν ακόμη παρουσιάσουν το Formentor είχαν ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων τους. Ήθελαν να συνδυάσουν το σπορ χαρακτήρα με την άνεση. Και το κατάφεραν.

Έχοντας ένα κινητήρα 1.5 TSI που αποδίδει 150 PS το αυτοκίνητο είναι «ζωντανό» και ευχάριστο. Στο Formentor ο νέας τεχνολογίας κινητήρας παίρνει μπροστά με κουμπί εκκίνησης (χωρίς κλειδί), έχει 2 ΕΕΚ, τούρμπο, άμεσο ψεκασμό, σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων, κίνηση εμπρός και ένα υποδειγματικό χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Μπροστά οι αναρτήσεις είναι με γόνατα MacPherson και πίσω με πολλαπλούς συνδέσμους.

Οι αναρτήσεις είναι ρυθμισμένες προς το σκληρό. Μην ανησυχείτε. Δεν θα το αντιληφθείτε. Προσωπικά θα ήθελα να είναι ένα κλικ πιο σφικτές. Αυτή η μικρή ρύθμιση προς το σκληρό βοηθάει αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση των κλίσεων του αμαξώματος στις στροφές. Στο δρόμο είναι τόσο ξεκούραστο που ξεχνάτε ότι βρίσκεστε σε ένα αυτοκίνητο κατηγορίας C-SUV.

Το τιμόνι είναι αμεσότατο, με καλή πληροφόρηση και υποδειγματικό στις εντολές. Οι Ισπανοί έκαναν χρήση της τεχνολογίας R-EPS Progressive steering. Το CUPRA Formentor «πατάει» καλά στο δρόμο. Οι τροχοί είναι 18’’ με ελαστικά 245/45, Goodyear Eagle F1.Τα φρένα του υποδειγματικά. Το Formentor έχει μπροστά πίσω δισκόφρενα.

Στο χωματόδρομο η ποιότητα κύλισης είναι ευχάριστη. Οι ανωμαλίες δεν μεταφέρονται στο εσωτερικό ενώ η ηχομόνωση του είναι ικανοποιητική. Στην εθνική οδό μέχρι τα 160 χιλιόμετρα δεν υπάρχει κάποια ενόχληση. Μετά τα 160 όμως υπάρχει ένας αεροδυναμικός θόρυβος και αυτό οφείλεται στο μεγάλο όγκο. Αλλά σήμερα με τόσα ραντάρ (οι κλήσεις έρχονται στο σπίτι) ποιος τολμά να κινείται με +160 χλμ.

Η κίνηση μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς ,μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Ο επιλογέας έχει σωστή κλιμάκωση και καλή αίσθηση.Το σύστημα ACT, απενεργοποιεί όταν κρίνει για λόγους οικονομίας τους δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους.

Η τιμή του Cupra Formentor 1.5 TSI 150 PS είναι 28.990 ευρώ. Θεωρητικά η τιμή του ανταποκρίνεται σε αυτά που προσφέρει και σίγουρα όσοι γνωρίζουν θα το σκεφθούν σοβαρά. Το σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο δεν περνάει απαρατήρητο και ξεχωρίζει με την ξεχωριστή παρουσία του.