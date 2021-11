Πόσο θα κοστίζει η νέα C-Class στην plug-in-hybrid έκδοση

Η νέα γενιά Mercedes C-Class τώρα και σε plug-in-hybrid έκδοση. Η σεντάν έκδοση C300e, θα λανσαριστεί στην ελληνική αγορά τις επόμενες μέρες ενώ η έκδοση στέισον-βάγκον θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις εκθέσεις τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα πετρελαιοκίνητα plug-in hybrid μοντέλα. Μάλιστα η Mercedes Benz Hellas ανακοίνωσε τις τιμές. Η αρχική τιμή της C300e είναι στα 58.250 ευρώ και η C300e Estate στα 59.650 ευρώ.

Η Mercedes κάνει τις καθημερινές διαδρομές ακόμα ποιο εφικτές με την χρήση μόνο του ηλεκτρικού κινητήρα αυξάνοντάς την αυτονομία σε περισσότερα από 100 χιλιόμετρα με την ισχύ στους 129 ίππους. Σε συνδυασμό με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, πλέον η απόδοση του συστήματος ανάκτησης τώρα υπερβαίνει τα 100 kW, όταν το όχημα φρενάρει ή βρίσκεται σε κατηφορική διαδρομή αυξάνοντας την αυτονομία του αυτοκινήτου ακόμα περισσότερο

Με την χρήση μόνο του ηλεκτρικού κινητήρα για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα, η C300e έχει: (συνδ. κατανάλωση καυσίμου: 0,8-0,6 l/100 km. Συνδ. εκπομπές CO 2 : 17-13 g/km. Συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 23.3-20.8 kWh/100 km). Όπως και στην έκδοση στέισον-βάγκον C 300 e Estate (συνδ. κατανάλωση καυσίμου: 0,8-0,6 l/100 km. Συνδ. εκπομπές CO 2 : 19-14 g/km. Συνδ. κατανάλωση ενέργειας: 24.1-21.6 kWh/100 km).

Η στρατηγική λειτουργία έξυπνης διαδρομής, ενεργοποιεί την καταλληλότερη λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης κατά περίπτωση. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως τα δεδομένα πλοήγησης, η τοπογραφία, τα όρια ταχύτητας και τις συνθήκες κυκλοφορίας για ολόκληρη την προγραμματισμένη διαδρομή. Η στρατηγική λειτουργία επικοινωνεί με τους αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης και έτσι υποστηρίζει αποτελεσματικά τον οδηγό σε πολλές καταστάσεις οδήγησης.

Ο οδηγός έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει την λειτουργία ανάκτησης ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσω διακοπτών που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Αυτό είναι δυνατό σε όλους τους τρόπους οδήγησης εκτός από το SPORT.

Για παράδειγμα στην λειτουργία D-, ο οδηγός μπορεί να βιώσει την «αίσθηση του ενός πεντάλ», στην οποία με το που αφήσει το πόδι του από το γκάζι, το αυτοκίνητο αυτόματα επιβραδύνει καθαρά με ηλεκτρικά μέσα ανακτώντας ενέργεια, σε τέτοιο βαθμό που συχνά δεν είναι απαραίτητη η χρήση του φρένου.

Με στόχο να βοηθήσει την καθημερινότητα του οδηγού, η Mercedes σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο τοποθέτησε την μπαταρία με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μειώνεται ο χώρο αποσκευών. Η διαφορά είναι αισθητή καθώς ο χώρος αυξήθηκε κατά 63mm στα 1043mm και κατά 45 λίτρα στα 360 λίτρα ενώ με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα, η στέισον-βάγκον έκδοση προσφέρει 1375 λίτρα χώρου φόρτωσης (40 λίτρα επιπλέον του προηγούμενου μοντέλου).

Ο βασικός εξοπλισμός της C300e στην Ελλάδα τόσο στη λιμουζίνα όσο και στο στέισον-βάγκον, η βασική γραμμή εξοπλισμού είναι η γραμμή AVANTGARDE. Εκτός από το σύστημα ελέγχου επιπέδου πίσω που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, χάρη στην αερανάρτηση που διατίθεται ως στάνταρ, προσφέρονται επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασμός AVANTARDE

• Πακέτο εξοπλισμού Advantage

• Σύστημα πλοήγησης με υπηρεσίες πλοήγησης MBUX Navigation Premium

• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 11.9 ιντσών

• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας

• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

• Σύστημα υποβοήθησης ορατότητας νεκράς γωνίας Active Blind Spot Assist

• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού

• Δερμάτινο τιμόνι

• Πακέτο καθρεπτών

• Ψηφιακό ραδιόφωνο

• Οσφυική υποστήριξη πλάτης καθίσματος 4 σημείων

• Πτυσσόμενο υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων

• Ασύρματη φόρτιση

• Σύστημα προσαρμογής έντασης προβολέων Adaptive Highbeam Assist

• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με δακτυλικό αποτύπωμα