Τι κάνει τόσο ξεχωριστό το Renault Captur;

Οδηγεί ο Λουκάς Παπαλάμπρος







Δεν συγκαταλέγεται τυχαία στα best seller μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς. Το γαλλικό compact SUV έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των απαιτητικών οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου χάρη σε μια σειρά πολύ σημαντικών στοιχείων.

Στη νέα γενιά του, το Captur ανεβάζει ψηλά τον πήχη, με τον 1.300άρη turbo κινητήρα των 130 ίππων να αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Κομψό και νεανικό

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς ενός καινούριου αυτοκινήτου, πολύ μεγάλο ρόλο στην επιλογή παίζει η εμφάνιση του μοντέλου. Το Captur είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο ελκυστικά αισθητικά οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας. Χάρη στις πολυάριθμες επιλογές εξατομίκευσης που προσφέρει η Renault, μπορείς να προσαρμόσεις τις αποχρώσεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σου.

Συνολικά υπάρχουν 11 χρώματα αμαξώματος, τέσσερα χρώματα οροφής και συνολικά 90 συνδυασμοί, αναδεικνύοντας τις σμιλευμένες επιφάνειες του Captur, τον δυναμισμό και τα μοντέρνα χαρακτηριστικά του.

Κομψό, σύγχρονο και ευρύχωρο

Μαλακά στην υφή υλικά, εξαιρετική συναρμογή, άφθονοι χώροι, πολυάριθμες θήκες για ποτήρια, αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα. Το εσωτερικό του γαλλικού compact SUV αποτελεί τον ορισμό της πρακτικότητας και της λειτουργικότητας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του οδηγού και κυρίως του οικογενειάρχη.

Εκεί όμως που κάνει τη διαφορά είναι στο ψηφιακό κομμάτι. Το ταμπλό του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένο με βάση τα δεδομένα της εποχής. Το «Smart Cockpit» με την οθόνη 9,3 ιντσών και τον high tech πίνακα οργάνων συγκαταλέγεται στα καλύτερα της κατηγορίας.

Ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες και εφαρμογές, τις ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE, καθώς και των βοηθημάτων οδήγησης. Στο κάτω τμήμα της κονσόλας υπάρχει η βάση για την ασύρματη φόρτιση του smartphone και δύο θύρες USB.

Όσον αφορά στους χώρους, μπορούν να φιλοξενηθούν με άνεση τέσσερις ενήλικες. Τα συρόμενα πίσω καθίσματα δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου και του πορτμπαγκάζ, του οποίου ο όγκος αγγίζει τα 536 λίτρα.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο

Οι Γάλλοι εμπλούτισαν τη φαρέτρα του Captur με κάθε λογής σύστημα, απογειώνοντας την ασφάλεια. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με το πακέτο ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω τεχνολογίες:

-Υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο και μποτιλιάρισμα (Highway & Traffic Jam Companion) Διαθέτει 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Sport, MySense).

-Ενεργό Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

-Αυτόματη εναλλαγή φώτων μεγάλης σκάλας (High Beam Assist)

-Ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (Active Emergency Brake)

-Αναγνώριση πινακίδων και ενημέρωση ορίων ταχύτητας (Traffic Sign Recognition with Speed Alert)

-Προειδοποίηση εκτροπής λωρίδας και διατήρησης πορείας (Lane Departure Warning System and Lane Keeping Assist)

-Προειδοποίηση τυφλού σημείου (Blind Spot Warning)

-Εντοπισμός αυτοκινήτου όπισθεν (Rear Cross Traffic Alert)

-Κάμερα 360 μοιρών

-Υποβοήθηση στάθμευσης (Easy Park Assist).

Επίσης η εξελιγμένη πλατφόρμα στην οποία βασίζεται του δίνει τη δυνατότητα να κάνει χρήση τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 (Highway & Traffic Jam Companion).

Μάλιστα, στα crash tests του ευρωπαϊκού οργανισμού Euro NCAP έλαβε μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες, συγκεντρώνοντας 96% για την προστασία των ενήλικων επιβατών, 83% για τα παιδιά, 75% για τους πεζούς και 74% για τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Κινητήρας-διαμάντι

Ο 1.300άρης κινητήρας του γαλλικού ομίλου με τους 130 ίππους και τα 240 Nm ροπής είναι κομμένος και ραμμένος για τα μέτρα της Ελλάδας. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ή το αυτόματο EDC7 -εμείς ψηφίζουμε το αυτόματο χωρίς δεύτερη σκέψη- και διακρίνεται για τη δύναμη σε όλο το φάσμα των στροφών, το σπιρτόζικο μπρίο του και την εύρυθμη λειτουργία. Φέρει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Στην πράξη, το μοτέρ δείχνει πιο ισχυρό και ανταποκρίνεται με εκπληκτική ακρίβεια σε κάθε βύθισμα του ποδιού στο γκάζι. Τραβάει από χαμηλά και ανεβάζει απροβλημάτιστα στροφές μέχρι το όριο περιστροφής, επιταχύνοντας με γρήγορους ρυθμούς από φανάρι σε φανάρι.

Βέβαια, εκεί που θα το εκτιμήσετε περισσότερο είναι στον ανοιχτό δρόμο. Διατηρεί χωρίς κόπο υψηλές ταχύτητες, μπορεί να κινηθεί με μια σχέση πάνω στο κιβώτιο και συνάμα κρατά σε χαμηλά επίπεδα την κατανάλωση καυσίμου.

Συμπεριφέρεται σαν hatchback

Θαυμάσια δουλειά έχουν κάνει οι μηχανικοί της Renault και στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς. Το νέο πλαίσιο, η αρχιτεκτονική της ανάρτησης και η βελτιωμένη αεροδυναμική απογειώνουν την ποιότητα κύλισης του Captur.

Παρά τα 17,4 εκατοστά της απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος, το SUV κινείται αέρινα στην άσφαλτο. Στρίβει θαρρείς και πρόκειται για κάποιο hatchback. Πατάει χαρισματικά στο οδόστρωμα, ανεβάζει ρυθμούς όποτε το επιλέξει ο οδηγός χωρίς δισταγμό, είναι πολύ καλά ηχομονωμένο.

Το όχημα έχει έναν σπορτίφ προσανατολισμό και μια προσωπικότητα, κερδίζοντας από τα πρώτα χιλιόμετρα αυτόν που κάθεται πίσω από το τιμόνι.

Όσο για την κατανάλωση καυσίμου, μην περιμένετε να πετύχετε τα 5,5 λίτρα που υποστηρίζει η γαλλική εταιρεία. Σε πραγματικές συνθήκες καίει γύρω στα 7,5 λτ./100 χλμ.

Η άποψή μας

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα καινούριο αυτοκίνητο, το Renault Captur θα πρέπει να είναι στις βασικές σας επιλογές. Είναι μοντέρνο, ποιοτικό, ασφαλές, ευέλικτο, με πλούσιο εξοπλισμό, ευκολοδήγητο και ευχάριστο τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια. Οι τιμές για την έκδοση με τον 1.3 TCe κινητήρα ξεκινούν από 20.520 ευρώ με μηχανικό κιβώτιο. Αξίζει όμως να δώσετε 1.780 ευρώ παραπάνω και να το πάρετε με το αυτόματο 7άρι.

