Του Γιώργου Παλληκάρη

Θέλετε μία εμπειρία οδήγησης χωρίς συμβιβασμούς, είτε στο δρόμο είτε εκτός; Θέλετε ασύγκριτη δύναμη έλξης και μεταφορές βαρέων φορτίων χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό στην αποδοτικότητα; Μήπως θέλετε επιπλέον να έχετε την ασφάλεια της βενζίνης για μεγάλες αποστάσεις αλλά και την δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρικές μετακινήσεις έως και 50χλμ.;

Τότε θέλετε το νέο Ford Ranger PHEV που προσφέρει όλα τα παραπάνω συνδυαστικά

Το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία των pick-up οχημάτων συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 102 ίππων, με τον καταξιωμένο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford αποδίδοντας τη μεγαλύτερη ροπή από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της οικογένειας Ranger. Και όλα αυτά, χωρίς συμβιβασμούς στο ωφέλιμο φορτίο, την ικανότητα ρυμούλκησης και τις εκτός δρόμου ικανότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το μηχανικό σύνολο αποδίδει 281 άλογα και 697 Nm ροπής (περισσότερη και από την κορυφαία έκδοση Raptor) αλλά και 50χλμ. ηλεκτρικής κίνησης, από μπαταρία 11.8 kWh. Μάλιστα η μπαταρία, δεν τροφοδοτεί μόνο το όχημα, αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει τα εργαλεία μέσω ενός στάνταρ Pro Power Onboard 2,3 kW.



Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας ευελιξία, εξοικονόμηση καυσίμου και οικολογική οδήγηση:

Οδήγηση με βενζίνη

Για μακρινές αποστάσεις ή απαιτητικές διαδρομές, όπου η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι απαραίτητη.

Αμιγώς ηλεκτρικά (έως 50 χλμ.)

Ιδανικό για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, προσφέροντας μηδενικές εκπομπές ρύπων, απόλυτη αθόρυβη λειτουργία και χαμηλό κόστος χρήσης.

Συνδυαστικά

Για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και μέγιστη απόδοση, προσαρμοζόμενη σε κάθε σενάριο οδήγησης — από κίνηση στην πόλη μέχρι off-road αποδράσεις.

Ομαλοί δρόμοι πόλης ή έδαφος εκτός δρόμου: όπου κι αν οδηγείτε, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υβριδικού Ford Ranger PHEV αναλόγως. Ένας περιστροφικός διακόπτης σας επιτρέπει να εναλλάσσετε μεταξύ των προφίλ οδήγησης Normal, Eco ή Sport για κοινούς δρόμους, Tow Haul για ρυμούλκηση, Slippery για ολισθηρές επιφάνειες και Mud/Ruts ή Sand για πιο απαιτητική οδήγηση εκτός δρόμου.

Με Pro Power Onboard 2,3 kW.



Μια κινητή πηγή ενέργειας, διαθέσιμη σε δύο επιλογές, για να μην χρειάζεται να πάρετε μαζί σας γεννήτρια και για να έχετε περισσότερο διαθέσμο χώρο φόρτωσης. Το βασικό σύστημα εξαγώγιμης ισχύς 2,3 kW (10 Amp) σας επιτρέπει να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες και να τροφοδοτείτε τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός. Η επιλογή της εξαγώγιμης ισχύς των 6,9 kW (16 Amp) εξασφαλίζει περισσότερη ισχύ, καθώς είναι ικανή να τροφοδοτήσει ισχυρότερο εξοπλισμό, από εργαλεία λείανσης και μονάδες κλιματισμού, έως εστίες μαγειρέματος για κάμπινγκ και ηλεκτροκίνητες μηχανές.

Στο εσωτερικό, το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 4A της Ford 11 – με συνδεδεμένη πλοήγηση και κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών – είναι στάνταρ, όπως και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 8 ίντσες και η ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου. Πιο συγκεκριμένα η βασική έκδοση Wildtrak είναι υπερπλούσια και προσφέρει μεταξύ άλλων: Intelligen Adaptice Cruise Control, Blind Spot Assist, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προβολείς LED, ράγες οροφής, φωτισμός οχήματος 360 μοιρών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, σύστημα πλοήγησης, ασύρματη φόρτιση, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα κτλ.

5 στοιχεία που κάνουν το Ford Ranger PHEV μοναδικό:

Είναι το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up όχημα στην Ευρώπη

Μπορεί να κινηθεί μέχρι και 50χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά

Έχει μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης έως και 3.500 κιλά

Έχει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως και 800 κιλά

Έχει περισσότερη δύναμη και από το Raptor

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα με τιμή 48.800€ (+ΦΠΑ) για την έκδοση Wildtrak και 51.310€ (+ΦΠΑ) για την περιορισμένης παραγωγής Stormtrak. Και όπως όλα τα οχήματα της Ford Pro, το Ranger PHEV υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης, φόρτισης, λογισμικού και ευέλικτης χρηματοδότησης, που απλοποιούν την ιδιοκτησία, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το λειτουργικό κόστος.

Πέρυσι, το Ranger ήταν επίσης το pick-up μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις σε 10 αγορές της Ευρώπης. αποσπώντας μερίδιο στην κατηγορία του άνω του 50% σε τέσσερις από αυτές – συμπεριλαμβανομένης της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας. Από το 2012 που κυκλοφόρησε το προηγούμενο μοντέλο, έχουν πωληθεί πάνω από μισό εκατομμύριο Ranger στην Ευρώπη. Το Ranger απολαμβάνει εξίσου υψηλή δημοτικότητα σε όλη την υφήλιο και διατίθεται ήδη σε 180 αγορές παγκοσμίως.