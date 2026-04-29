Του Περικλή Χαλάτση

Όλα δείχνουν ότι το εγχείρημα «ηλεκτροκίνηση» δεν πέτυχε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κινέζοι κατασκευαστές, υπέρμαχοι της κίνησης αποκλειστικά με μπαταρίες, όταν κατάλαβαν ότι η αγορά δεν περπατάει έκαναν αμέσως στροφή και παράλληλα με τις ηλεκτρικές εκδόσεις παρουσίασαν και τις εκδόσεις με τα plug-in υβριδικά συστήματα.

Φυσικά έπραξαν σωστά γιατί έτσι οι καταναλωτές ανάσαναν. Έβαλαν τέλος στην αναζήτηση σταθμών φόρτισης και με τους κινητήρες που συνδυάζουν ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμο μπορούν να κάνουν μεγάλα ταξίδια χωρίς να προβληματίζονται.

Η BYD αρχικά να σας θυμίσουμε ότι παρουσίασε το αμιγώς ηλεκτρικό Atto 2. Μπορεί σαν αυτοκίνητο να ήταν καλό αλλά οι συνθήκες δεν το ευνοούσαν. Ήταν εξαρτημένο με την πρίζα. Και αυτό φόβιζε τους ευρωπαίους αγοραστές. Οι Κινέζοι κατασκευαστές αντέδρασαν γρήγορα. ‘Άλλαξαν λογική και προσαρμόστηκαν στην πραγματικότητα. Μετά το Seal U και το νέο Sealion 5 σειρά να «φορέσει» plug-in υβριδικό σύστημα είχε το νέο Atto 2 που τώρα φέρει τα διακριτικά «DM-i».

Αυτό το αυτοκίνητο, το ATTO 2 DM-i, παρουσίασε χθες (28/4) η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει τα αυτοκίνητα της BYD στη χώρα μας. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας αφού μας έκαναν μια σύντομη ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική αγορά παρουσίασαν το νέο Atto 2 με το plug-in υβριδικό σύστημα.

Να σας θυμίσουμε ότι με το ίδιο σύστημα κυκλοφορεί πλέον το BYD SEAL U DM-i, που αναδείχθηκε το Νο1 plug in hybrid όχημα σε πωλήσεις στο κανάλι retail το 2025 στη χώρα μας, ανεξαρτήτως κατηγορίας αμαξώματος.

Κάτι αντίστοιχο περιμένετε να γίνει τώρα με το ATTO 2 DM-i. Το σύστημα αυτό που σου επιτρέπει να κινείσαι αθόρυβα και χωρίς την εκπομπή καυσαερίων μέσα στην πόλη, έχει το πλεονέκτημα της Super Hybrid τεχνολογίας. Ξεκινάς από την Αθήνα, φτάνεις Θεσσαλονίκη και επιστρέφεις μέχρι τη Λαμία χωρίς να σταματήσεις ούτε μία φορά για ανεφοδιασμό.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις της BYD, όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα.

Το ATTO 2 DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km. Οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι κάτω από τα 50 gr/km και η κατανάλωση είναι μόλις 1,8 L/100 km.

Πριν σας πούμε τις εντυπώσεις από την οδηγική μας εμπειρία να σας αναφέρουμε ότι ο βασικός εξοπλισμός του ATTO 2 DM-i περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών μπροστά από τον οδηγό , οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό, με Google built-in λογισμικό, Adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Φυσικά υπάρχει μια ο εξελιγμένος φωνητικός βοηθός με τεχνολογία Generative AI που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD».

Το εσωτερικό συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Επίσης το επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει άνεση για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος.

O χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως τα 1.335 λίτρα καθιστώντας το ATTO 2 DM-i ιδανικό για οικογενειακή χρήση ή τις αποδράσεις μίας παρέας.

Μια πρώτη γεύση πήραμε κάνοντας μερικά χιλιόμετρα από τον Άλιμο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της BYD μέχρι την Αρτέμιδα. Έχοντας με το μέρος μας τον καιρό κινηθήκαμε και ηλεκτρικά αλλά και υβριδικά.

Η διαδρομή που κάναμε περιείχε αρκετά κομμάτια με συνεχόμενες στροφές και ευτυχώς με λίγη κίνηση. Αυτό μας βοήθησε να δούμε καλύτερα τόσο τα κρατήματα του ATTO 2 DM-i όσο και το στήσιμο, γενικότερα, του αυτοκινήτου.

Το απότομο πάτημα του γκαζιού δεν ξαφνιάζει. Πρώτον γιατί ο κινητήρας δεν έχει κάποιο ξέσπασμα και δεύτερον γιατί έχει ικανοποιητική γραμμικότητα. Ο οδηγός ανάλογα με το δρόμο που κινείται μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport και Snow).

Στις στροφές δεν παίρνει κλίσεις που να τρομάζουν και σ αυτό παίζει ρόλο το πλαίσιο του αυτοκινήτου. Η ανάρτηση μπροστά είναι τύπου ΜακΦέρσον και πίσω χρησιμοποιεί ημιάκαμπτο άξονα.

Σε γενικές γραμμές το αυτοκίνητο μας άρεσε οδηγικά και κυρίως όταν κρατούσαμε στον ανοικτό δρόμο έναν ρυθμό όπου εκεί μπορείς να καταλάβεις την αθόρυβη λειτουργία του αυτοκινήτου αλλά και την πολύ καλή κύλιση που έχει.

Το BYD ATTO 2 DM-i είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Active και Boost.

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική αυτονομία έως 930 km με τιμή 26.990 €. Η έκδοση Boost (συνδυαστική ισχύς: 212 ίππους) διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP με τιμή 29.990 €.

Η έκδοση Boost προσθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ράγες οροφής, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και λειτουργία Vehicle to Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Περισσότερα θα σας πούμε όταν πάρουμε το νέο αυτοκίνητο για μερικές ημέρες οπότε θα το δοκιμάσουμε κάνοντας χρήση τις τέσσερις επιλογές (Eco, Normal, Sport και Snow) που παρέχει ο κατασκευαστής.