Από τον Περικλή Χαλάτση

Το αυτοκίνητο που πήραμε για δοκιμή δεν είναι εντελώς καινούργιο. Μπορεί να το έχουμε οδηγήσει στο παρελθόν όμως τώρα αποκτά ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί αυτή τη φορά δεν κάναμε μια δοκιμή εντός Αττικής αλλά ξεφύγαμε και λίγο παραπέρα. Φθάσαμε μέχρι τα σύνορα. Στο ταξίδι είμασταν τέσσερις. Αυτό που θέλαμε να διαπιστώσουμε ήταν αν οι συνεπιβάτες μας με ένα τόσο χαμηλό αυτοκίνητο κουράστηκαν ή όχι σε μια διαδρομή που είχε μόνο μια ολιγόλεπτη στάση για ανεφορδιασμό.

Το Α5 της δοκιμής «φορούσε» το 2-λιτρο turbo diesel κινητήρα της Audi, ο οποίος αποδίδει 204 ίππους και 400 Nm ροπής. Συνδυάζεται με νέο 48βολτο ήπιο υβριδικό σύστημα, που δίνει επιπλέον 24 ίππους και επιτρέπει στο Α5 να παρκάρει ή να εκκινεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και «σβηστό» τον diesel κινητήρα

Όπως είπαμε το Audi A5 2.0 TDI Quattro S 204 PS αντικαθιστά ουσιαστικά το A4 στη γκάμα της μάρκας και φέρνει μια πιο δυναμική σχεδιαστική προσέγγιση, με καθαρές γραμμές, φαρδιά μάσκα και αεροδυναμικό αμάξωμα που βοηθά και στην μείωση της κατανάλωσης αλλά και στην ελαχιστοποίηση του θορύβου στις υψηλές ταχύτητες.

Το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε απευθύνεται σε όσους θέλουν premium άνεση, ασφάλεια, δύναμη και χαμηλή κατανάλωση, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα και στην τεχνολογία. Με μήκος 4,829 mm, πλάτος 1,860 mm, ύψος 1,444 mm και μεταξόνιο 2,892 mm, προσφέρει πολύ καλούς χώρους για τετραμελή οικογένεια, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 445 λίτρα και ανεβαίνει έως τα 1,299 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ακριβώς αυτή που περιμένεις από ένα σύγχρονο Audi. Υψηλή ποιότητα υλικών, προσεγμένη συναρμολόγηση και πολύ καλή εργονομία.

Η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη. Ο οδηγός βρίσκει εύκολα – άλλωστε έχει στη διάθέση του πολλές ρυθμίσεις στο κάθισμα και στο τιμόνι- το ιδανικό του ύψος για να ελέγχει σωστά το δρόμο. Πριν ξεκινήσουμε να επισημάνουμε ότι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, την παράσταση κλέβουν η κυρτή οθόνη στο ταμπλό με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών υψηλής ανάλυσης και την κεντρική οθόνη αφής 14,5 ιντσών για το infotainment. Στο μοντέλο της δοκιμής μας υπήρχει και μια μικρότερη οθόνη 10,9 ιντσών ακριβώς μπροστά από το συνοδηγό.

Τι καλό έχει αυτή η οθόνη. Πρώτον δεν είναι ορατή στον οδηγό που σημαίνει δεν αποσπάται η προσοχή του και δεύτερον ο συνοδηγός μπορεί να κάνει μόνος του τις ρυθμίσεις η τις αναζητήσεις που θέλει σε βασικές λειτουργίες όπως των πολυμέσων και της πλοήγησης. Ακόμη ο συνοδηγός μπορεί να χαλαρώσει και να χρησιμοποιήσει το youtube η να δει μια ταινία αλλά μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σε ακινησία.

Αφού μάθαμε κάποιες απαραίτητες λειτουργίες που βρίσκονται στις οθόνες ξεκινήσαμε από την Αθήνα και καλύψαμε 640 χιλιόμετρα σε περίπου πέντε ώρες. Δεν κινηθήκαμε μόνο στον αυτοκινητόδρομο. Ένα κομμάτι περίπου 60 χιλιομέτρων το κάναμε σε ορεινούς δρόμους φυσικά με χαμηλές ταχύτητες. Η αστυνομική παρουσία λίγο πριν τα Γρεβενά ήταν έντονη. ¨

Όταν φθάσαμε στον προορισμό μας, παρά τη μεγάλη απόσταση που διανύσαμε, κανείς από τους επιβάτες δεν δήλωσε κουρασμένος, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ο τετρακύλινδρος 2.0 TDI συνδυάζει ισχυρή ροπή με πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση, ενώ η απόδοσή του από χαμηλά κάνει τις προσπεράσεις εύκολες και ξεκούραστες. Σε συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο S tronic και την τετρακίνηση, ο οδηγός αισθάνεται ασφάλεια ακόμη και αν πηγαίνει λίγο παραπάνω από τις δυνατότητές του.

Τα ελαστικά που φορούσε το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν της Bridgestone 245/35 R 20. Αυτές τις διαστάσεις είναι αποκλειστικά για την έκδοση S Line. (Τα άλλα Audi A 5 φοράνε ελαστικά 245/40 R19). Έχουν καλή πρόσφυση στο έδαφος ενώ πολύ καλά ήταν και τα φρένα.

Σε δρόμο με στροφές, το A5 παραμένει σταθερό και προβλέψιμο. Οι κατασκευαστές έδωσαν έμφαση στην ισορροπία παρά στις εκρηκτικές σπορτίβικες επιδόσεις. Με καλοζυγισμένο το πλαίσιο το αμάξωμα δεν παίρνει υπερβολικές κλίσεις και η τετρακίνηση συμβάλλει ουσιαστικά στην αίσθηση σιγουριάς, ενώ το τιμόνι και η ανάρτηση αποπνέουν τη γνωστή ωριμότητα που περιμένει κανείς από την Audi.

Το πιο δυνατό σημείο του A5 Sedan είναι ο τρόπος που συνδυάζει στοιχεία που συνήθως σε άλλα αυτοκίνητα δεν αποδίδουν το ίδιο καλά μαζί. Έχει δύναμη χωρίς νευρικότητα, άνεση χωρίς μαλθακότητα και πολυτέλεια χωρίς επιτήδευση. Αυτή η ισορροπία είναι που του δίνει χαρακτήρα και το κάνει να ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

Ο 2.0 TDI παραμένει ιδιαίτερα λογική επιλογή για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο καθημερινά αλλά κάνουν και πολλά χιλιόμετρα στα ταξίδια τους. Η τετρακίνηση (quattro S) ενισχύει την πρόσφυση και ανεβάζει το επίπεδο εμπιστοσύνης του οδηγού, ειδικά σε βρεγμένο ή απαιτητικό οδόστρωμα.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό άξονα για το νέο A5. Στα διαθέσιμα συστήματα περιλαμβάνονται adaptive cruise control, lane assist, σύστημα προειδοποίησης και υποβοήθησης φρεναρίσματος, blind spot assist και parking assistance, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Το πακέτο υποβοήθησης της Audi να περιλαμβάνει και λειτουργίες που ενισχύουν την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα εντοπίζουν ακόμη και την κόπωση του οδηγού και του υποδεικνύουν να σταματήσει για καφέ.

Πέρα όμως από τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, η ίδια η συμπεριφορά του αυτοκινήτου εμπνέει εμπιστοσύνη. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Η στιβαρότητα του πλαισίου, η τετρακίνηση, και η προβλέψιμη απόκριση του συνόλου δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας που εκτιμάς ιδιαίτερα σε καθημερινές και ταξιδιωτικές συνθήκες

Κατανάλωση

Στον τομέα της κατανάλωσης, ο diesel κινητήρας παραμένει απολύτως επίκαιρος για όποιον διανύει πολλά χιλιόμετρα. Η αεροδυναμική σχεδίαση βοηθά επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ακόμη και όταν κινείται σε γρήγορους ρυθμούς. Για ένα τετρακίνητο premium σεντάν 204 ίππων, η συνολική εικόνα της κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα καλή και σίγουρα μέσα στα δυνατά του χαρτιά. Ο συγκεκριμένος 2.0 TDI των 204 ίππων συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα (mild hybrid) και αυτόματο κιβώτιο, κάτι που συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση παρά την τετρακίνηση (quattro). Ανάλογα με την έκδοση του Α5 έχουμε κατανάλωση 4,8–5,6 λίτρα/100 km ( εργοστασιακή μέτρηση WLTP), σε μικτές συνθήκες οδήγησης 5,5–6,5 λίτρα/100 km, στο ταξίδι και με σταθερή ταχύτητα 4,8–5,3 λίτρα/100 km και μέσα στην πόλη 6,5–7,5 λίτρα/100 km.

Το νέο Audi A5 Sedan Progressive 2.0 TDI Quattro S 204 PS του 2026 είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση στην premium μεσαία κατηγορία που δίνει έμφαση στην ποιότητα, στην άνεση, στην τεχνολογία και στην αποδοτικότητα. Δεν επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή με υπερβολές, αλλά να πείσει τον οδηγό με το πόσο σωστά είναι δεμένο ως σύνολο.

Η τιμή του Audi A5 Sedan Progressive 2.0 TDI Quattro, στην ελληνική αγορά ξεκινά από 64.980 ευρώ για την έκδοση Progressive. Η τιμή του Audi A5 Sedan 2.0 TDI Quattro S tronic 204 PS στην έκδοση εξοπλισμού Progressive ξεκινάει στην ελληνική αγορά από 67.980 ευρώ.