Του Περικλή Χαλάτση

Η αποκάλυψη του νέου Audi Q3 που έγινε την περασμένη εβδομάδα, συνοδευόταν και από ένα σύντομο οδηγικό τέστ. Πήραμε μια πρώτη γεύση από το πολλά υποσχόμενο Audi Q3 ,3ης γενιάς και σας μεταφέρουμε σήμερα – ετεροχρονισμένα λόγω του γερμανικού embargo που έληξε τα ξημερώματα- τις πρώτες μας εντυπώσεις.

Το Audi Q3 όλοι το γνωρίζετε. Άλλωστε η προηγούμενη γενιά ήταν από τα πιο δημοφιλή compact SUV ( έχει περισσότερες από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως).

Μπορεί το Q3 να ήταν το best seller αλλά όπως είπε και ο κ. Ανδρέας Χαλμπές (Head of Audi & Bentley) οι στόχοι διαρκώς αλλάζουν. Ακόμη και το πιο πετυχημένο μοντέλο η Audi το εξελίσσει και το κάνει ακόμη καλύτερο.

Το Q3 για περισσότερα από δέκα χρόνια, αποτέλεσε επιλογή εμπιστοσύνης για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας δυναμισμό με ουσία. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδύαζε premium ποιότητα, τεχνολογική πρωτοπορία και καθημερινή πρακτικότητα.

Τώρα ήρθε το Audi Q3, 3ης γενιάς και με αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο η γερμανική εταιρία ανοίγει το πεδίο της σε οικογενειάρχες που ψάχνουν την απόλυτη τελειότητα σε τιμές που δεν ξεφεύγουν από τα στάνταρ τους.

Το νέο Q3 εκφράζει μια αισθητική που ωριμάζει χωρίς να χάνει τη νεανική του ενέργεια. Το πλατύ Singleframe χαρίζει αυτοπεποίθηση στο εμπρός μέρος, ενώ οι χαρακτηριστικοί quattro blisters –οι μυώδεις «ώμοι» των φτερών– προβάλλουν το κλασικό Audi DNA. Οι επιφάνειες «παίζουν» με το φως και τη σκιά, δημιουργώντας όγκους που δείχνουν το αυτοκίνητο στέρεο, planted, έτοιμο να κινηθεί.

Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση βοηθά τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην ησυχία κύλισης. Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία της Audi, είναι διαθέσιμα ακουστικά κρύσταλλα εμπρός που «φιλτράρουν» τον θόρυβο του αέρα, αναβαθμίζοντας την premium αίσθηση στο ταξίδι.

Η έκδοση Sportback τονίζει την coupe πλευρά του Q3 με οροφή χαμηλότερη κατά 29 mm, προσθέτοντας ροή στη σιλουέτα χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην πρακτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με δύο πρόσωπα: λειτουργικό όταν το χρειάζεσαι, αισθησιακά δυναμικό όταν το κοιτάς.

Αναφέρθηκε στη νέα γενιά του Q3, με τον πιο ώριμο σχεδιασμό, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά , που το φέρνει στην κορυφή της κατηγορίας του.

Η σημαντικότερη τεχνολογική τομή είναι το Q3 TFSI e-hybrid. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει έως 119 km WLTP για το SUV (118 km για το Sportback), επίδοση κορυφαία στην compact premium κατηγορία. Στο ελληνικό καθημερινό μοτίβο –όπου οι περισσότερες διαδρομές κινούνται σημαντικά κάτω από τα 40 km– αυτό μεταφράζεται σε λειτουργία σαν «καθαρό» EV τις περισσότερες ημέρες, με το πλεονέκτημα του θερμικού κινητήρα όταν χρειάζεται ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις (συνολική αυτονομία >900 km).

Η υβριδική αρχιτεκτονική είναι παράλληλη: ο εξελιγμένος βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI evo2 συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp) μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων (DQ400e evo). Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, με τελική 140 km/h αποκλειστικά σε EV – στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ηλεκτρική λειτουργία δεν περιορίζεται στην πόλη.

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα και 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules. Το ενεργειακό περιεχόμενό της έχει σχεδόν διπλασιαστεί έναντι του προγενέστερου μοντέλου, με παρόμοιο αποτύπωμα στο αμάξωμα – επιτυχία που οφείλεται στη βελτίωση της χημείας και του packaging. Βάρος μπαταρίας: 171 kg. Η φόρτιση υποστηρίζει DC έως 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30’ υπό ιδανικές συνθήκες) και AC έως 11 kW (τριφασικό), ώστε ο χρήστης να καλύπτει γρήγορα ενδιάμεσες ανάγκες και να φορτίζει αποδοτικά στο σπίτι ή στην εργασία.

Στο επίπεδο λειτουργίας, ο οδηγός επιλέγει EV (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση), Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία TFSI/EM ανάλογα με τη ζήτηση) ή Battery Hold (διατήρηση φόρτισης για αργότερα – π.χ. είσοδο σε αστικό δακτύλιο). Η ανάκτηση ενέργειας λειτουργεί διαρκώς στο παρασκήνιο και προσαρμόζεται στο εκάστοτε σενάριο οδήγησης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα χωρίς να απαιτείται «εκμάθηση» από τον οδηγό. Σε απαιτητικές επιταχύνσεις, η συνεργασία θερμικού/ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει ξεκάθαρη αίσθηση boost, διατηρώντας την κατανάλωση και τις εκπομπές υπό έλεγχο.

Στην ελληνική αγορά εισάγονται τρεις εκδόσεις που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των πελατών με κινητήρες Mild Hybrid, Diesel και Plug-in Hybrid.

Ο 1.5 TFSI 110 kW (150 hp) με Mild Hybrid και Cylinder on Demand, σε συνδυασμό με S tronic 7 σχέσεων – είναι ιδανικός για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση με σπιρτάδα στην πόλη.

Ο 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων είναι η απόλυτη επιλογή για μεγάλες αποστάσεις και σταθερά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Το Q3 TFSI e-hybrid σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις έχει 119 km WLTP ηλεκτρικής αυτονομίας ( φορτίσεις AC 11 kW / DC 50 kW) και η συνολική του αυτονομία είναι λίγο πάνω από τα 900 km.

Εδώ να διευκρινίσουμε ότι ο 1.5 TFSI του e-hybrid διαφέρει από τον συμβατικό 1.5 TFSI MHEV. Δεν διαθέτει COD, αλλά υιοθετεί κύκλο Miller, τούρμπο VTG, λόγο συμπίεσης 11,5:1, έγχυση έως 350 bar και πλασματική επίστρωση κυλίνδρων για μειωμένες τριβές – συνδυασμός που βελτιστοποιεί θερμοδυναμική απόδοση και κατανάλωση.

Μετά την παρουσίαση οδηγήσαμε το νέο Q3. Ξεκινήσαμε από τη Γλυφάδα με κατεύθυνση το Σούνιο. Λίγο μετά τη Βάρκιζα, εκεί που οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα κρατήματα του οικογενειακού SUV με τους άπλετους χώρους.

Η νέα ανάρτηση αξιοποιεί αμορτισέρ δύο βαλβίδων για ευρύτερη «κλίμακα» συμπεριφοράς: μαλακή και αθόρυβη κύλιση στην πόλη, δεμένη και ακριβής αίσθηση στις στροφές. Το προοδευτικό τιμόνι αυξάνει δυναμικά τη γωνία στρέψης όσο μεγαλώνει η εντολή, προσφέροντας ευελιξία στο παρκάρισμα και σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Για όσους θέλουν πιο τονισμένη αίσθηση, υπάρχει σπορ ανάρτηση.

Το Q3 Sportback διαθέτει 17’’ ζάντες στάνταρ, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει επιλογές από 18’’ έως 20’’, με αεροδυναμικές σχεδιάσεις σε 18’’ και 19’’ που μειώνουν τις απώλειες και προσθέτουν οπτικό βάρος.

Αφαιρέσαμε όλες τις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις που προφυλάσσουν τον οδηγό από τα στιγμιαία λάθη και διαπιστώσαμε πόσο καλοζυγισμένο είναι το νέο Audi. Το τιμόνι υπακούσει άμεσα στις εντολές. Στρίβοντας με λίγο παραπάνω από τα επιτρεπόμενα όρια το Q3 έμεινε κολλημένο στο δρόμο. Όταν ενεργοποιήσαμε τα συστήματα ασφαλείας το Q3 δεν μας επέτρεψε να ξεφύγουμε από τα όρια του. Πολύ σωστή σκέψη γιατί έτσι προστατεύει τον οδηγό πριν αυτός πανικοβληθεί ενώ στρίβει με παραπάνω χιλιόμετρα.

Αν το οδηγήσετε σε κάποιο από τεστ πελατών που θα οργανώσει στο μέλλον η Audi θα καταλάβετε στην πράξη πως λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας.

Το cockpit έχει σχεδιαστεί ως ενιαία ψηφιακή σκηνή. Διαθέτει οθόνη στο Cockpit 11,9’’ και MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη, με καθαρή τυπογραφία και απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας.

Σήμερα δεν πρόκειται να σας κάνουμε ανάλυση για όλα τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει το Q3. Θα σας πούμε όμως ότι διαθέτει Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED και τα Digital OLED πίσω φώτα. Περισσότερα για αυτά όταν θα το πάρουμε για τεστ και θα το δοκιμάσουμε σε δρόμους που δεν έχουν καθόλου φωτισμό.

Πέντε άτομα θα ταξιδέψουν άνετα. Έχει μήκος 4,53 m, πλάτος 1,86 m, ύψος 1,58 m και μεταξόνιο 2,81 m. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 488 L (375 L στο e-hybrid) και φτάνει τα 575 L με μετακίνηση της πίσω σειράς και όρθια ρύθμιση της πλάτης. Με πλήρη αναδίπλωση των καθισμάτων, διαμορφώνεται επίπεδος χώρος έως 1.386 L (1.293 L στο e-hybrid)) – ενώ το Sportback φτάνει έως 1.289 L (1.196 L στο e-hybrid). Η πίσω σειρά μετακινείται και ρυθμίζει κλίση, ώστε να βρίσκεις κάθε φορά το «sweet spot» μεταξύ άνεσης επιβατών και φόρτωσης.

Στις εκδόσεις με quattro, η μετάδοση προσφέρει ήρεμη σιγουριά στο βρεγμένο, ισορροπία σε μικτές επιφάνειες και προοδευτική ελκτική ικανότητα στην έξοδο της στροφής.

Στο e-hybrid, η ρύθμιση του σασί έχει προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες βάρους, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι +10 mm σε σχέση με τη βάση, για λόγους προστασίας και αξιοπιστίας στις ελληνικές αστικές συνθήκες (σαμαράκια, κακής ποιότητας οδόστρωμα).

Και να κλείσουμε με τις τιμές.