Πώς «βλέπει» την BMW i7 ο παγκοσμίου φήμης Βρετανός φωτογράφος μόδας Nick Knight

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ο Nick Knight είναι ένας από τους πιο οραματικούς και επιδραστικούς φωτογράφους μόδας της εποχής μας. Ότι «βλέπει» είναι διαφορετικό. Ότι δημιουργεί είναι ξεχωριστό. Σημειώστε τη λέξη «Forwardism». Σημαίνει Προοδευτικότητα.

Όταν η BMW αποφάσισε να κάνει την καμπάνια για την i7, ένα μοντέλο που ταυτίζεται με την λέξη «Forwardism» απευθύνθηκε στον Nick Knight. Ήταν ο ιδανικός για το βίντεο που ήθελαν οι Γερμανοί. Να αλλάξουν την κλασική οπτική γωνία .

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική BMW i7, αναγγέλλει μία νέα εποχή για την παροιμιώδη οδηγική απόλαυση και την ατομική κινητικότητα στην πολυτελή κατηγορία.Το BMW Group, συνεργάστηκε με τον παγκοσμίου φήμης Βρετανό φωτογράφο μόδας και καλλιτέχνη, Nick Knight.

Ο Jens Thiemer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Πελατών και Μάρκας της BMW AG είπε για την συνεργασία που ακολούθησε:

«Η BMW i7 ενσαρκώνει τη μηχανολογία σε κορυφαίο επίπεδο. Κατά συνέπεια, φιλοδοξία μας ήταν το αυτοκίνητο να φωτογραφηθεί από έναν διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και να αποτυπωθεί ως έργο τέχνης. Η εξαιρετική συνεργασία με τον Nick Knight αποτέλεσε μεγάλη πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Ποτέ πριν, μία BMW δεν έχει αποτυπωθεί με τόσο καλλιτεχνικό και προοδευτικό τρόπο».

O Nick Knight, απαθανάτισε αυτό που οραματίσθηκε. Το Forwardism. Περιέγραψε την νέα, αμιγώς ηλεκτρική BMW i7 με διαφορετικό τρόπο. Με μια μοναδική σειρά φωτογραφιών και βίντεο είδε το μέλλον πριν δημιουργηθεί.

Αυτή η φιλοσοφία εστιάζει στη συνεχή αμφισβήτηση και ανατροπή των συμβατικών κανόνων με στόχο τις καλύτερες δυνατές εμπειρίες και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Το αποτέλεσμα αυτής της φωτογράφησης είναι μία εκφραστική, αισθαντική και εξίσου καινοτόμα, από αισθητικής απόψεως, σειρά φωτογραφιών, που αλλάζει την κλασική οπτική μας γωνία. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μοιάζουν να είναι ζωγραφισμένα με φως και φέρνουν τον θεατή σε ένα πολύχρωμο κόσμο νέων δυνατοτήτων και συναισθημάτων.

Όταν τέλειωσε και παρέδωσε το έργο του, ο Nick Knight περιέγραψε τη δουλειά του με αυτά τα λόγια:

«Μου αρέσει η ιδέα του Forwardism που σηματοδοτεί τη μετάβαση στο μέλλον, αντί να αναφερόμαστε στο παρελθόν. Για μένα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε πραγματικά να εκφραστούμε και να θέτουμε απαιτητικούς στόχους. Γι’ αυτό αποφάσισα να αντιστρέψω τα χρώματα γι’ αυτές τις φωτογραφίες και να εργαστώ σε ένα χρωματικό χώρο που εκφράζει την ιδέα: «Κάτι νέο, που δεν έχετε ξαναδεί». Αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης για το συγκεκριμένο project, για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται προοδευτικά. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα, να φαίνεται διαφορετικό από οτιδήποτε έχετε δει μέχρι τώρα».

Το Who is who του Nick Knight

Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και οραματικούς φωτογράφους της εποχής μας. Επί δεκαετίες, ο Βρετανός φωτογράφος μόδας αποστασιοποιείται από τα κλασικά και συμβατικά, εξερευνώντας συνεχώς νέους καλλιτεχνικούς και τεχνολογικούς ορίζοντες. Χάρη στις δημιουργικές συνεργασίες του με κορυφαίους σχεδιαστές, ο καλλιτέχνης, γεννημένος το 1958, έχει καθιερωθεί ως υπολογίσιμη δύναμη στο κόσμο των φωτογράφων μόδας.

Μέσα από το φακό του, αμφισβητεί τις συμβατικές έννοιες της ομορφιάς, αγγίζει αμφιλεγόμενα κοινωνικά θέματα και παίζει με την ψευδαίσθηση και την αλήθεια. Πειραματίζεται με πάθος με τις τελευταίες τεχνολογίες και τις συνδυάζει με την κλασική φωτογραφία στα έργα του. Ακόμα, επαναπροσδιορίζει συνεχώς τον εαυτό του και την τέχνη του.

Η καμπάνια υλοποιήθηκε από το κορυφαίο πρακτορείο ‘The Game’ και σκηνοθετήθηκε από τον πολυβραβευμένο εκτελεστικό διευθυντή, Thim Wagner ο οποίος δήλωσε: «Ήταν μεγάλη τιμή να συνεργαστώ με τον Nick Knight. Παρακολουθώ τη δουλειά του εδώ και δεκαετίες και ξέρω ότι ανέκαθεν ήταν μπροστά από την εποχή του. Αυτό είναι το στοιχείο που τον συνδέει με την BMW – αυτή η αίσθηση του «να μη μένεις ποτέ στάσιμος, πάντα να εξελίσσεσαι».