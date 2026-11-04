Το BYD Dolphin G DM-i μόλις ακούμπησε τις ρόδες του στους ελληνικούς δρόμους και είναι έτοιμο να γράψει ιστορία. Ο λόγος; Πως πρόκειται για το πρώτο (και για την ώρα μοναδικό) Plug-in Hybrid μοντέλο της B-Segment κατηγορίας, που καταφέρνει να προσφέρει τα θετικά και των δύο κόσμων. Δηλαδή την αθόρυβη και πολιτισμένη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα αλλά και την ξεγνοιασιά της βενζίνης στα μεγάλα ταξίδια.

Με μήκος 4,16 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, το Dolphin G DM-i τοποθετείται στην κατηγορία των supermini (B-Segment), χωρίς όμως να κάνει συμβιβασμούς στους χώρους. Ενδεικτικό είναι το πορτμπαγκάζ των 425 λίτρων, μια επίδοση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας και παραπέμπει σε μεγαλύτερα οικογενειακά μοντέλα.

Δύο επιλογές μπαταρίας και έως 212 ίπποι

Την κίνηση του νέου Dolphin G DM-i αναλαμβάνει το υβριδικό σύστημα Super DM της BYD, το οποίο συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, απόδοσης 95 ίππων, με έναν ηλεκτροκινητήρα 163 ίππων. Η φιλοσοφία λειτουργίας του συστήματος δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, με στόχο την αποδοτικότητα και τον περιορισμό της κατανάλωσης στις καθημερινές μετακινήσεις. Η συνολική απόδοση διαμορφώνεται στους 176 ίππους για την εισαγωγική έκδοση Active, ενώ στις Boost, Comfort και Sport ανεβαίνει στους 212 ίππους.

Με δύο επιλογές μπαταρίας, ανάλογα τις ανάγκες

Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία έως 40 χιλιόμετρα. Από την άλλη πλευρά, οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία Blade Battery των 18,3 kWh μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως 105 χιλιόμετρα, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών μετακίνησης χωρίς τη χρήση βενζίνης.

Συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.040 χιλιόμετρα

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του BYD Dolphin G DM-i είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων διαδρομών χωρίς συχνές στάσεις για ανεφοδιασμό ή φόρτιση. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.040 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, οι επιδόσεις του είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για τα δεδομένα της κατηγορίας. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Μεγάλες οθόνες και καθαρή καμπίνα

Στο εσωτερικό, η BYD έχει δώσει έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία και την καθημερινή ευκολία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη του συστήματος infotainment, με διαγώνιο που φτάνει τις 12,8 ίντσες. Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει head-up display, πανοραμική γυάλινη οροφή, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, ασύρματη φόρτιση smartphone, καθώς και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google.

Πρώτη οδηγική εμπειρία

Κατά την παρουσίαση, είχαμε την ευκαιρία να “γράψουμε” λίγα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του νέου BYD Dolphin G DM-i. Το μοντέλο, παρά τις μικρές του διαστάσεις είναι αρκετά άνετο και φιλοξενεί μέχρι και πέντε άτομα, ενώ το χαρακτηρίζει η γνωστή πλέον ποιότητα κύλισης που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της εταιρίας. Το τιμόνι είναι υπάκουο, η οθόνη έχει εξαιρετική απόκριση στις εντολές μας, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή λούζει με ήλιο την καμπίνα. Να σημειώσουμε πως εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%, τότε το αυτοκίνητο δεν σου επιτρέπει να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά. Κάτι που αλλάζει όταν αδειάσει το ρεζερβουάρ της βενζίνης, όταν και ο εγκέφαλος του οχήματος δίνει εντολή να αξιοποιηθεί μέχρι και η τελευταία “σταγόνα” της μπαταρίας.

Τιμές – Εγγυήσεις

Το BYD Dolphin G DM-i ξεκινάει την εμπορική του διάθεση στην Ελλάδα στην έκδοση Active με την μικρότερη μπαταρία, από τα 22.990 ευρώ. Ακολουθούν οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport με την μεγαλύτερη μπαταρία και την ιπποδύναμη των 212 ίππων, από 26.990 ευρώ φτάνοντας έως και τα 29.990 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις έχουν στο βασικό εξοπλισμό τις διπλές οθόνες και τα συστήματα ασφαλείας. Η εγγύηση της εταιρίας φτάνει τα 6 χρόνια (ή 150.000χλμ. όποιο έρθει πρώτο) για το αμάξωμα, ενώ για τη μπαταρία είναι 8 χρόνια ή 250.000χλμ. και για τον ηλεκτροκινητήρα 8 χρόνια ή 150.000 χλμ.