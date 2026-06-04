Του Περικλή Χαλάτση

Στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στην Ελλάδα κάναμε λίγα χιλιόμετρα με τα ολοκαίνουργια Tiggo. Ήταν όμως αρκετά για να διαμορφώσουμε μια πρώτη άποψη και να απορρίψουμε τους αρχικούς μας προβληματισμούς. Το αυτοκίνητο μας άρεσε και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί.

Λίγους μήνες μετά πήραμε για να δοκιμάσουμε πως συμπεριφέρεται στο δρόμο το οικογενειακό Tiggo 8 PHEV.

Αρχικά το δοκιμάσαμε στην εθνική οδό και στη συνέχεια στους επαρχιακούς φιδίσιους δρόμους που εκεί χρειάζεται αρκετή ροπή κυρίως όταν γίνεται προσπέραση σε ανηφόρα. Στη συνέχεια «μπήκαμε» στα χώματα. Σήμερα στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω γυρίσθηκε κατά κύριο λόγο σε χωμάτινους δρόμους. Το προτιμήσαμε για να καταλάβουμε πως συμπεριφέρεται σε εκτός δρόμου διαδρομές. Γιατί η συμπεριφορά του Tiggo 8 PHEV στην άσφαλτο ήταν άριστη. Στο χώμα θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πριν από μια δεκαετία, ακούγαμε «κινέζικο» και το μυαλό μας πήγαινε στο «άχρηστο». Τελικά οι κινέζοι έκαναν άλματα και οτιδήποτε παρουσιάζουν σήμερα είναι αξιοζήλευτο.

Θα επικεντρωθούμε όμως στο μοντέλο της δοκιμής μας. Το Chery Tiggo 8 PHEV που στο πίσω μέρος στο καπό γράφει «Plug IN Hybrid». Τελικά πρόκειται για ένα αξιόλογο οικογενειακό αυτοκίνητο που φαίνεται ότι έχει προβληματίσει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Μάλιστα αρκετοί δυνατοί κατασκευαστές στην Ευρώπη παραδέχθηκαν ότι «κοιμήθηκαν» και δεν «ζύγισαν» σωστά την ασιατική εξέλιξη.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν ένα 7θεσιο SUV που απευθύνεται με πλούσιο εξοπλισμό, προσεγμένα υλικά και σύγχρονη τεχνολογία στους απαιτητικούς ευρωπαίους οικογενειάρχες.

Οι διαστάσεις του είναι μεγάλες και επιβλητικές. Το μήκος, 4,725 mm, το πλάτος 1,860 mm, το ύψος 1.705 mm και το μεταξόνιο 2.710 mm. Το μεγάλο μεταξόνιο δικαιολογεί και την άνεση που προσφέρει το εσωτερικό του αυτοκινήτου ειδικά στους πίσω επιβάτες. Με αυτές τις διαστάσεις το Tiggo 8 κάνει αισθητή την παρουσία του στα μεγάλα SUV.

Ικανοποιητική είναι και η απόσταση από το έδαφος που φθάνει τα 21 εκατοστά. Αυτό ακριβώς αξιολογήσαμε όταν κινηθήκαμε σε χωματόδρομους.

Μπορεί να είχαμε την 7θέσια έκδοση ωστόσο ταξιδέψαμε τέσσερα άτομα και αξιοποιήσαμε κάθε ελεύθερη σπιθαμή στο τεράστιο πορτμπαγκάζ που φθάνει τα 889 λίτρα. Εάν ο οδηγός θέλει να φιλοξενήσει 7 άτομα τότε με σηκωμένες τις δύο πίσω θέσεις ο αποθηκευτικός χώρος περιορίζεται στα 119 λίτρα οπότε θα χρειασθεί ράγες οροφής για τις αποσκευές. Καλό θα είναι αν πρόκειται για ταξίδι, στην τρίτη σειρά με τα δύο καθίσματα να κάθονται παιδιά. Οι ενήλικες θα κουραστούν.

Πολύ γρήγορα να αναφέρουμε ότι το αυτοκίνητο ακολουθεί μία premium σχεδιαστική φιλοσοφία. Έχει έντονες επιρροές από ευρωπαϊκά SUV αλλά αυτό δεν είναι κακό. Επιβλητική είναι η μεγάλη diamond-pattern μάσκα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, οι έντονες πλαϊνές νευρώσεις και τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα που ενώνονται οπτικά με τη μάσκα, δημιουργούν ένα επιθετικό και σύγχρονο σύνολο που σου δίνουν και μια αίσθηση από τον off road χαρακτήρα του.

Στο εσωτερικό οι άνθρωποι της Chery πρόσεξαν ιδιαίτερα την ποιότητα των υλικών και τα δερμάτινα καθίσματα να είναι αναπαυτικά χωρίς να μειώσουν την πλευρική στήριξη του οδηγού και του συνοδηγού.

Μπροστά στο ταμπλό υπάρχουν δύο μεγάλες οθόνες. Η μία που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον οδηγό είναι έγχρωμη 10.25 ιντσών TFT. Η δεύτερη που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό είναι 15.6 ιντσών. Ευδιάκριτη και με καλά γραφικά. Ο οδηγός μπορεί με μια κλεφτή ματιά να ενημερωθεί για αυτό που θέλει. Υπάρχει και η φωνητική εντολή. Μόνο που η επικοινωνία με την ψηφιακή «βοηθό» πρέπει να γίνεται με καλή αγγλική προφορά γιατί διαφορετικά δεν ανταποκρίνεται και δεν απαντάει στις ερωτήσεις.

Στο εσωτερικό οι επιφάνειες είναι μαλακές με προσεγμένα υλικά που κάνουν πιο ευχάριστο το ταξίδι. Όταν κινείσαι στην εθνική οδό με 130 χιλιόμετρα – σε δρόμους που επιτρέπει ο ΚΟΚ- θα διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί θόρυβοι. Το αυτοκίνητο έχει πολύ καλή ηχομόνωση και για αυτό τα ταξίδια γίνονται ευχάριστα και ξεκούραστα. Για τους φίλους της καλής μουσικής να πούμε ότι το ηχοσύστημα 12 ηχείων με subwoofer είναι της Sony.

Ο οδηγός βρίσκει εύκολα την ιδανική του θέση. Το κάθισμά του έχει ηλεκτρικές ρυθμίσεις και γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση της ιδανικής απόστασης από το τιμόνι αλλά και του ύψους ώστε να ελέγχει καλύτερα το δρόμο. Μια λεπτομέρεια. Τα μπροστινά καθίσματα έχουν σύστημα μασάζ.

Και μια ακόμη λεπτομέρεια που τη διαπιστώσαμε όταν αφήσαμε στο πλυντήριο το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή μας τηλεφώνησε ο υπάλληλος και μας είπε ότι το αυτοκίνητο χάλασε και δεν ξεκινάει. Δεν ήταν και ότι πιο ευχάριστο θα μπορούσαμε να ακούσουμε εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο υπάλληλος προσπάθησε να το μετακινήσει αλλά δεν φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Για να κινηθεί το αυτοκίνητο ο οδηγός χρειάζεται να μεγακινήσει τον επιλογέα από τη θέση «P» στη θέση «D» η «R». Όμως είτε D το βάλεις είτε R αν δεν φοράς τη ζώνη ασφαλείας το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει. Φαντασθείτε τα νεύρα του υπαλλήλου στο πλυντήριο.

Αθόρυβη αλλαγή

Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι δεν καταλαβαίνεις πότε ενεργοποιείται η απενεργοποιείται ο θερμικός κινητήρας. Πότε δηλαδή κινείσαι ηλεκτρικά και πότε όχι. Αν η ταχύτητα είναι κάτω από 30 χλμ μπορείς να το καταλάβεις. Αν όμως κινείσαι με 50 χιλιόμετρα στην παραλιακή δεν καταλαβαίνεις τις αλλαγές.

Πολύ καλό ήταν και το «πάτημα» στο δρόμο. Το Tiggo της δοκιμής μας είχε 19άρες ζάντες με ελαστικά της Kumho (235/50 R19 103 V). Η ανάρτηση του ( γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω) είναι σωστά ρυθμισμένη ώστε να απορροφά τις ατέλειες των επαρχιακών δρόμων αλλά και χωρίς να «πλέει» στις μεγάλες ταχύτητες.

Στο δρόμο το Chery Tiggo 8 PHEV δείχνει την υπεροχή του. Αν σηκώσετε το καπό θα δείτε το plug-in υβριδικό σύστημα της Chery. Ένα turbo βενζινοκινητήρα 1.498 κ.εκ που αποδίδει 143 ίππους στις 5.200 σ.α.λ. και 215 Nm στις 2.500 σ.α.λ, και δύο ηλεκτροκινητήρες. Εδώ προσθέτουμε 204 ίππους και 310 Nm. Συνδυαστικά έχουμε 279 ίππους και στα 365 Nm ροπής.

Η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 19,27 kWh με ωφέλιμη τα 18,3 kWh επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 90 χλμ χωρίς να καταναλώσουμε βενζίνη.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί το Tiggo 8 για τις καθημερινές του μετακινήσεις μπορεί να φορτίζει τις μπαταρίες του ακόμη και στο σπίτι του. Με οικιακή πρίζα μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται περίπου έξι ώρες. Με ταχυφορτιστή με την μπαταρία από το 30% έως το 80% χρειάζεται το μάξιμουμ 45 λεπτά.

Θα χαρείτε να ταξιδεύετε με το μεγάλο και άνετο D-SUV. Η κίνηση δίνεται στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός ειδικού κιβωτίου DHT που έχει εξελίξει η Chery για τα plug-in υβριδικά της μοντέλα.

Δεν μας προβλημάτισε ούτε στον ανοικτό δρόμο αλλά ούτε στους επαρχιακούς δρόμους. Είχαμε την αίσθηση ότι οδηγούσαμε ένα αυτοκίνητο με περισσότερα κυβικά. Έχει καλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία ενώ ικανοποιητική είναι και η ανάρτηση.

Το αυτοκίνητο διαθέτει 10 αερόσακους, 19 συστήματα ADAS, adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας.

Μπορεί το αυτοκίνητο να είναι μεγάλο σε μέγεθος όμως με την προσεγμένη αεροδυναμική (Cd 0,26) η κατανάλωση περιορίζεται στο ελάχιστο. Και αυτός είναι ο κρυφός άσος του Tiggo 8 PHEV. Η Chery σύμφωνα με την εργοστασιακή μέτρηση δίνει σε μικτό κύκλο WLTC, κατανάλωση κάτω από 2,5 λίτρα/100 χλμ όταν η μπαταρία του είναι πλήρως φορτισμένη. Στη δοκιμή που κάναμε σε όλα τα είδη δρόμων, η μέση κατανάλωση έγραψε περίπου 4 λίτρα/100 χλμ. Φυσικά είναι μια πολύ χαμηλή τιμή. Εάν κρατάμε και τη μπαταρία φορτισμένη μπορούμε συνδυαστικά και λίγο παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσουμε για ανεφοδιασμό.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι εντυπωσιακά πλήρης, με συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου και πολλές ακόμη λειτουργίες.

Η τιμή εκκίνησης του Tiggo 8 είναι 32.990 ενώ το αυτοκίνητο της δοκιμής μας με τον πλούσιο εξοπλισμό έχει 37.990 ευρώ.

Στα θετικά θα βάλουμε τους μεγάλους χώρους με τον πλούσιο εξοπλισμό. Την πολύ καλή υβριδική έκδοση, την άνετη κύλιση και την καλή τιμή αγοράς.

Θα θέλαμε μόνο ένα πιο σφιχτό τιμόνι και καλύτερη αίσθηση στα φρένα. Αλλά αυτά είναι υποκειμενικά. Κάποιος άλλος οδηγός που κινείται ήρεμα και δεν ψάχνεται πολύ θα τα βρει τέλεια.

Το μόνο που δεν ξέρουμε – αφού πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο με λίγους μήνες στους δρόμους- είναι η μακροχρόνια αξιοπιστία του και η μεταπωλητική του αξία.