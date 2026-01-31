Η Chery είναι ένας κινεζικό κολοσσός που έχει πουλήσει πάνω από 18.000.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως. Εμείς την γνωρίσαμε για πρώτη φορά πριν μερικούς μήνες, όταν μας πρωτοσυστήθηκε επί ελληνικού εδάφους με τα Chery Tiggo 4, Tiggo 7 και Tiggo 8. Η επιλογή της Spanos Group να την φέρει στην Ελλάδα, αποδείχθηκε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς παρά το γεγονός πως τα μοντέλα την ήρθαν στην χώρα μας στα μέσα του 2025, κατάφεραν να πετύχουν πάνω από 1.400 πωλήσεις και να φιγουράρουν στις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Πλέον η εταιρία, εμπλουτίζει προς τα πάνω την γκάμα της, φέρνοντας το Tiggo 9 PHEV, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα της, προσφέροντας πολύ γκάζι, 7 θέσεις, απίστευτες ανέσεις αλλά και ανάλογη τιμή στα 52.490 ευρώ. Το μοντέλο πάτησε χθες για πρώτη φορά Ελλάδα και ήμασταν εκεί για μία πρώτη γεύση, βλέποντας από κοντά τις προθέσεις της εταιρείας να τοποθετηθεί δυναμικά στην κατηγορία των μεγάλων, τεχνολογικά προηγμένων SUV.

Θα λέγαμε πως με έμφαση στις επιδόσεις, την ηλεκτρική αυτονομία και τον πλούσιο εξοπλισμό, το Tiggo 9 επιχειρεί να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένες προτάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Plug-in υβριδικό σύστημα 428 ίππων

Το Chery Tiggo 9 PHEV βασίζεται στο υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid (CSH), το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 T-GDI με τρεις ηλεκτροκινητήρες (οι δύο μπροστά και ο ένας πίσω). Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 428 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να αγγίζει τα 580 Nm.

Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ηλεκτρικής τετρακίνησης AWD, χάρη στους ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση και άμεση απόκριση, με τις επιδόσεις να είναι αντίστοιχες σπορ SUV όπως το 0-100 χλμ./ώρα στα 5,4 δευτερόλεπτα, παρά το αυξημένο βάρος που ξεπερνά τους 2,3 τόνους.

Ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χιλιόμετρα – Συνολική πάνω από 1.000χλμ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 34,46 kWh, η οποία εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χιλιόμετρα, μία από τις υψηλότερες τιμές στην κατηγορία των PHEV. Στην πράξη, το Tiggo 9 μπορεί να καλύψει τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, ενώ από την άλλη, η συνολική αυτονομία, με συνδυασμό ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα (η τυποποιημένη κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 1,7 λτ./100 χλμ. και περίπου στα 6.9λτ./100χλμ. όταν κινείται μόνο με τον βενζινοκινητήρα). Το πιο σημαντικό όμως είναι πως το σύστημα του Tiggo 9, έχει τη δυνατότητα να φορτίζει την μπαταρία ακόμα και εν κινήσει με τη χρήση του βενζινοκινητήρα ως πηγή ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρική κίνηση, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Μεγάλες διαστάσεις και 7θέσια διάταξη

Με μήκος 4,81 μέτρα, πλάτος 1,93 μ. και μεταξόνιο 2,80 μ., το Tiggo 9 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μεγάλων SUV. Η 7θέσια διάταξη είναι ουσιαστική, με επαρκείς χώρους και για την τρίτη σειρά καθισμάτων, ενώ οι πολλαπλές διαμορφώσεις των καθισμάτων αυξάνουν σημαντικά την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάταξη, φτάνοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα όταν αναδιπλωθούν οι πίσω σειρές, στοιχείο που ενισχύει τον οικογενειακό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Ψηφιακό και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Chery, με έντονο ψηφιακό χαρακτήρα. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 15,6 ιντσών με ανάλυση 2.5K για το infotainment, πλαισιωμένη από ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και head-up display. Το σύστημα βασίζεται σε επεξεργαστή Qualcomm, προσφέροντας γρήγορη απόκριση και ομαλή λειτουργία, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δερμάτινες επενδύσεις, πανοραμική ηλιοροφή (μέχρι τα πίσω καθίσματα, με την μισή μάλιστα να ανοίγει κιόλας), θέρμανση και εξαερισμό καθισμάτων, ηχεία στα προσκέφαλα καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Στον τομέα της ασφάλειας, το Tiggo 9 PHEV εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Διαθέτει 10 αερόσακους, adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και σύστημα καμερών 360 μοιρών (πραγματικά απαραίτητο για τον όγκο του οχήματος), ενισχύοντας το επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Μία μικρή πρώτη γεύση

Στην πρώτη μας σύντομη επαφή με το νέο Tiggo 9, η εικόνα που αποκομίσαμε είναι αυτή ενός SUV με αρχοντικό και στιβαρό πάτημα στην άσφαλτο, με ξεκάθαρη έμφαση στην άνεση και στις ξεκούραστες μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Στις χαμηλές ταχύτητες και κατά την εκκίνηση κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, αξιοποιώντας τον πίσω ηλεκτροκινητήρα, ενώ όταν ζητηθεί περισσότερη ισχύς ανταποκρίνεται άμεσα στο δεξί πεντάλ, κάνοντας λιγότερο αισθητό τον όγκο και το βάρος του. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, με ικανοποιητικό επίπεδο πληροφόρησης για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενώ η ανάκτηση ενέργειας ρυθμίζεται σε τρία επίπεδα, με το πεντάλ του φρένου να διατηρεί μια φυσιολογική και προβλέψιμη αίσθηση.

Τιμή και εγγύηση

Στην ελληνική αγορά, το Chery Tiggo 9 PHEV διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση εξοπλισμού Luxury, με τιμή που ξεκινά από 52.490 ευρώ. Συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα και από εγγύηση 8 ετών/160.000 χλμ. για τη μπαταρία υψηλής τάσης. (μάλιστα η εγγύηση προαιρετικά μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 12 χρόνια).

Το Tiggo 9 PHEV αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της Chery μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Με υψηλές επιδόσεις, μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, 7θέσια διάταξη και πλούσιο εξοπλισμό, τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μεγάλων plug-in υβριδικών SUV, δείχνοντας ότι η κινεζική φίρμα αντιμετωπίζει πλέον την ευρωπαϊκή αγορά με ξεκάθαρα πιο φιλόδοξους στόχους. Παράλληλα όμως, ο κος. Σπανός αποκάλυψε πως σύντομα θα έρθει και ένα μικρό αμιγώς ηλεκτρικό Chery (Tiggo 3), να εμπλουτίσει περαιτέρω την γκάμα, αυτή τη φορά προς τα κάτω.