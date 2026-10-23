Η εντυπωσιακή εκδήλωση της Ford στην πίστα των Μεγάρων δεν περιορίστηκε στις ασφάλτινες επιδόσεις της Mustang Dark Horse. Στο πλαίσιο του «Ready Set Ford», είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το θηριώδες Ranger Raptor, μήκους 5,36 μέτρων, στο φυσικό του περιβάλλον. Ποιο είναι αυτό; Το χώμα, η λάσπη και… τα άλματα!

Αφού λάβαμε τις απαραίτητες οδηγίες από τους ανθρώπους της εταιρείας, φορέσαμε το κράνος μας και μπήκαμε στο cockpit ενός από τα πιο εντυπωσιακά pick-up της αγοράς. Στόχος μας ήταν να εξερευνήσουμε τις δυνατότητές του σε μια ειδικά διαμορφωμένη χωμάτινη διαδρομή της πίστας των Μεγάρων.

Βάλαμε μπροστά και αμέσως ακούσαμε τον βενζινοκινητήρα 3.0 EcoBoost V6 με διπλό turbo, απόδοσης 292 ίππων και 491 Nm ροπής, να βρυχάται, σαν να ανυπομονούσε να γεμίσει λάσπες. Επιλέξαμε το πρόγραμμα οδήγησης Baja, σχεδιασμένο για γρήγορη κίνηση εκτός δρόμου, και περιμέναμε το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε. Η μόνιμη τετρακίνηση και ο επιθετικός ήχος της εξάτμισης συμπλήρωναν το σκηνικό.

Το εσωτερικό διαθέτει όλες τις ανέσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,4 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών. Αυτή τη φορά, όμως, δεν μας απασχολούσε πόσο εύκολα συνδέεται το κινητό μας. Θέλαμε να διαπιστώσουμε πώς συμπεριφέρεται το Raptor στη λάσπη, πώς διαχειρίζεται το σκαμμένο χώμα και, τελικά, πώς αντιμετωπίζει ένα άλμα με υψηλή ταχύτητα.

Η πρώτη επιτάχυνση ήταν αρκετή για να καταλάβουμε ότι δεν βρισκόμασταν πίσω από το τιμόνι ενός συνηθισμένου pick-up. Ο ήχος του V6, η άμεση απόκριση στο γκάζι και η αίσθηση ελέγχου πάνω στο χώμα δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία για την κατηγορία. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα αμορτισέρ FOX 2.5 Live Valve Internal Bypass, τα οποία προσαρμόζουν ηλεκτρονικά την απόσβεση ανάλογα με τις συνθήκες και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Το σύστημα επεξεργάζεται δεδομένα από τους αισθητήρες του οχήματος έως 500 φορές το δευτερόλεπτο, βοηθώντας την ανάρτηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εδάφους.

Οι αντιδράσεις του αυτοκινήτου, η αίσθηση που μεταφέρει στον οδηγό και η εμπιστοσύνη που σου εμπνέει ακόμη και όταν το έδαφος γίνεται απαιτητικό, σε κάνουν να ξεχνάς τον όγκο του. Σε αυτό συμβάλλουν, φυσικά, και τα ελαστικά παντός εδάφους, που αποτελούν βασικό σύμμαχο στις εκτός δρόμου διαδρομές. Στη λάσπη και στο σκαμμένο χώμα, το Ranger Raptor ανταποκρίθηκε με τέτοια άνεση, ώστε δεν καταφέραμε να ανακαλύψουμε τα όριά του στη συγκεκριμένη διαδρομή. Έτσι, στο τέλος ήρθε η ώρα για την πιο εντυπωσιακή στιγμή της εμπειρίας μας, το άλμα.

Με το γκάζι στο πάτωμα, πλησιάσαμε το ειδικά διαμορφωμένο σημείο και είδαμε το Raptor να απογειώνεται. Για λίγες στιγμές και οι τέσσερις τροχοί βρέθηκαν στον αέρα, πριν ακολουθήσει η προσγείωση. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αίσθηση ελέγχου και η ομαλότητα με την οποία το όχημα επέστρεψε στο έδαφος, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οργανωμένης δοκιμασίας.

Το συμπέρασμα; Το Ford Ranger Raptor διαθέτει ξεκάθαρο σπορ DNA. Δεν είναι απλώς ένα pick-up με επιβλητική εμφάνιση και ισχυρό κινητήρα, αλλά ένα όχημα που έχει εξελιχθεί για απαιτητική οδήγηση εκτός δρόμου, συνδυάζοντας δύναμη, προηγμένη ανάρτηση και υψηλό επίπεδο ελέγχου. Και η εμπειρία στα Μέγαρα, ακολουθεί στο παρακάτω βίντεο.