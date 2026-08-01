Η Citroën συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της τόσο στα επιβατικά, όσο και στα επαγγελματικά οχήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, η γαλλική μάρκα ταξινόμησε συνολικά 5.356 επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 6%. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24,2%, ενώ το μερίδιο αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην κατηγορία των επιβατικών (PC), η Citroën κατέγραψε 4.827 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 5,7%.

Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,3%, ενώ το μερίδιο αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της μάρκας στην ελληνική αγορά. Η πορεία αυτή βασίζεται σε μία γκάμα μοντέλων που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, την απλότητα χρήσης και την προσιτή κινητικότητα, αξίες που αποτελούν διαχρονικά βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της Citroën.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της μάρκας και στην αγορά των επαγγελματικών οχημάτων.

Με 529 ταξινομήσεις LCV και μερίδιο αγοράς 8,8%, η Citroën καταλαμβάνει την τρίτη θέση της συνολικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα όταν εξαιρεθεί η κατηγορία των pick-up, στην οποία η εταιρεία δεν διαθέτει πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η Citroën ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της αγοράς, με μερίδιο 14,8%.

Το C3 Van στην κορυφή της κατηγορίας

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία των επαγγελματικών οχημάτων παίζει το νέο Citroën C3 Van, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων στην κατηγορία των μικρών van. Το μοντέλο αποτελεί μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για επαγγελματίες που αναζητούν ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και σύγχρονο εξοπλισμό.

Η έκδοση C3 Van 1.2 Turbo 100hp Enterprise διατίθεται με τελική τιμή 20.713 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ για όσους επιθυμούν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, η Citroën προσφέρει το ë-C3 Van 44 kWh Enterprise, με αυτονομία έως 320 χιλιόμετρα και τιμή 29.500 ευρώ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Citroën σήμερα είναι η δυνατότητα επιλογής που προσφέρει

Η γκάμα της μάρκας είναι πλέον πλήρως εξηλεκτρισμένη, τόσο στα επιβατικά, όσο και στα επαγγελματικά μοντέλα, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κινητήρες βενζίνης, Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οδηγός ή επαγγελματίας, μπορεί να επιλέξει το σύστημα κίνησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στο προφίλ χρήσης του, χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση, πρακτικότητα ή κόστος χρήσης.

Με σύγχρονα μοντέλα, πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα και επιλογές που καλύπτουν από τον ιδιώτη οδηγό έως τον επαγγελματία, η γαλλική μάρκα δείχνει να βρίσκεται σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της παρουσίας της στην Ελλάδα.