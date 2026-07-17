Τα SUV έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως η δημοφιλέστερη επιλογή των Ελλήνων οδηγών (πάνω από 60% της αγοράς) και όχι άδικα. Συνδυάζουν την αυξημένη θέση οδήγησης, τους μεγάλους χώρους, την πρακτικότητα και την ευελιξία που απαιτεί η καθημερινότητα, χωρίς τις διαστάσεις ενός μεγάλου οικογενειακού μοντέλου.

Μέσα σε αυτή τη διαρκώς αναπτυσσόμενη κατηγορία, το Citroën C3 Aircross έρχεται να καλύψει τις ανάγκες όσων αναζητούν ένα σύγχρονο SUV που μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα οικογενειακά ταξίδια. Παράλληλα, η τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ το καθιστά μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς συμβιβασμούς σε εξοπλισμό ή επιλογές κινητήρων.

Περισσότεροι χώροι, μεγαλύτερη ευελιξία

Το νέο C3 Aircross βασίζεται στη σύγχρονη Smart Car Platform της Stellantis και με μήκος 4,39 μέτρων είναι αισθητά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, προσφέροντας ακόμη πιο ευρύχωρη καμπίνα και αυξημένη πρακτικότητα. Το μεταξόνιο των 2.670 χιλιοστών συμβάλλει στους άνετους χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ για πρώτη φορά το μοντέλο διατίθεται και σε 7θέσια διάταξη, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο στην κατηγορία των compact SUV.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση της καμπίνας, ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 460 λίτρα, ενώ με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να αγγίξει έως και τα 1.600 λίτρα, επιτρέποντας στο C3 Aircross να προσαρμόζεται εύκολα από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τις οικογενειακές αποδράσεις.

Και φυσικά επειδή οι μεγάλοι χώροι χωρίς την ανάλογη πρόσβαση δεν έχουν νόημα, το μεγάλο μεταξόνιο (το μεγαλύτερο στην κατηγορία του), εξασφαλίζει τεράστιο άνοιγμα θυρών, τόσο στην 2η, όσο και στην 3η σειρά καθισμάτων, προς διευκόλυνση όλων.

Η άνεση είναι γραμμένη στο DNA της Citroën

Το δυνατό χαρτί του C3 Aircross από την ημέρα που εμφανίστηκε η πρώτη γενιά του, ήταν η φημισμένη οδηγική του άνεση. Πλέον, το νέο μοντέλο ανεβαίνει ένα ακόμα επίπεδο, προσφέροντας πρωτόγνωρες εμπειρίες ξεκούραστης οδήγησης. Πώς το καταφέρνει; Φυσικά ενσωματώνοντας την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort® με υδραυλικά στοπ, που προσφέρει μοναδική ομαλότητα και σταθερότητα σε κάθε είδους διαδρομή. Παράλληλα, τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort® με επιπλέον αφρώδες υλικό εξασφαλίζουν κορυφαία στήριξη και ξεκούραση. Και επειδή τα έχουμε δοκιμάσει, να σας πούμε πως πραγματικά δεν θα καταλάβετε καμία λακκούβα (σε αυτό βοηθάει και η απόσταση 20 εκατ. από το έδαφος).

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μινιμαλιστική σχεδίαση, με την κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών να είναι το κέντρο ελέγχου του αυτοκινήτου και να προσφέρει ασύρματη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, αλλά και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Highlight όμως είναι η εντυπωσιακή head-up οθόνη που έχει πάρει τη θέση του παραδοσιακού πίνακα οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη βρίσκεται χαμηλά στη βάση του παρμπρίζ, δίνοντας στον οδηγό όλες τις βασικές πληροφορίες, χωρίς εκείνος να χρειάζεται να πάρει τα μάτια του από το δρόμο.

Τρεις διαφορετικές επιλογές κίνησης

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νέου C3 Aircross είναι ότι δεν περιορίζει τον υποψήφιο αγοραστή σε μία μόνο τεχνολογία.

Η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον γνωστό τρικύλινδρο 1.2 Turbo βενζινοκινητήρα απόδοσης 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και προσφέρει μέση κατανάλωση 6λτ./100 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Για όσους πραγματοποιούν πολλές καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Hybrid 145. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει 145 ίππους, συνεργάζεται με νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 50% του χρόνου οδήγησης μέσα στην πόλη, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης, η οποία διαμορφώνεται στα 5,3λτ./100 χλμ.

Για όσους επιθυμούν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, το ë-C3 Aircross εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 306 χιλιόμετρα κατά WLTP. Παράλληλα, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC ισχύος έως 100 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 26 λεπτά.

Πλούσιος εξοπλισμός και ανταγωνιστική τιμή

Εκτός από την ευελιξία στις επιλογές κινητήρων, το C3 Aircross δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη σχέση αξίας-τιμής. Από τις βασικές κιόλας εκδόσεις περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και κάμερα οπισθοπορείας.

Με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ και δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε βενζινοκίνητες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, το νέο Citroën C3 Aircross αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV που συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και τεχνολογία, προσφέροντας παράλληλα την ελευθερία επιλογής του κινητήρα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.