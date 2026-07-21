Σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ, το Citroën C4 συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η διαφορετική φιλοσοφία μπορεί να κερδίσει το κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της κατηγορίας του, έχοντας καταγράψει 401 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 9,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην ελληνική αγορά.

Το γαλλικό μοντέλο συνδυάζει ξεχωριστή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία άνεση και αποδοτικά υβριδικά σύνολα, ενώ πλέον οι εκδόσεις PLUS, Plus Pack και Plus Tech Pack συνοδεύονται και από μηδενικό φόρο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον value for money χαρακτήρα τους.

Σχεδίαση που δεν περνά απαρατήρητη

Το Citroën C4 δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Η σχεδίασή του παντρεύει στοιχεία fastback, coupe και SUV, δημιουργώντας μια εικόνα που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές. Τα τριπλά LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, η νέα εταιρική μάσκα με το ανανεωμένο λογότυπο της Citroën και η χαρακτηριστική πίσω αεροτομή χαμηλά στο παρμπρίζ ολοκληρώνουν ένα σύνολο με έντονη προσωπικότητα. Παράλληλα, οι πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης επιτρέπουν στον κάθε ιδιοκτήτη να διαμορφώσει το C4 σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο.

Ψηφιακό εσωτερικό χωρίς περιττές υπερβολές

Στην καμπίνα, η Citroën επέλεξε να συνδυάσει την τεχνολογία με την εργονομία. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, ενώ το Head-Up Display προβάλλει τις βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ, ώστε να μη χρειάζεται να απομακρύνει το βλέμμα από τον δρόμο.Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη αφής 10 ιντσών, μέσω της οποίας ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, διαθέτει δυνατότητα φωνητικών εντολών, ενσωματώνει ChatGPT, ενώ υποστηρίζει και over-the-air ενημερώσεις, ώστε το λογισμικό να αναβαθμίζεται αυτόματα.

Οικογενειακοί χώροι με compact διαστάσεις

Με μήκος 4.350 χιλιοστά, πλάτος 1.800 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.675 χιλιοστά, το C4 συνδυάζει ευρυχωρία και ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις. Η καμπίνα φιλοξενεί άνετα πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 380 λίτρα, αυξάνοντας έως και τα 1.250 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η άνεση παραμένει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του

Η Citroën διατηρεί την παράδοσή της στην άνεση και το C4 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα καθίσματα Advanced Comfort, με επιπλέον 15 χιλιοστά ειδικού αφρού, προσφέρουν εξαιρετική στήριξη ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια, ενώ οι ρυθμίσεις ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό συμβάλλουν στη σωστή θέση οδήγησης.

Την εικόνα συμπληρώνει η ανάρτηση Citroën Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, η οποία απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, χαρίζοντας την αίσθηση οδήγησης που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη γαλλική μάρκα.

Το Citroën C4 διαθέτει περισσότερες από 20 τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου

Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης

Κάμερα οπισθοπορείας και πλήθος ακόμη ηλεκτρονικών βοηθημάτων.

Υβριδική τεχνολογία χωρίς καλώδια και φορτίσεις

Η γκάμα Hybrid αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του μοντέλου.

Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο υβριδικές εκδόσεις που προσφέρουν επιδόσεις και παράλληλα χαμηλή κατανάλωση, χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη έκδοση χρησιμοποιεί έναν 1.200άρη Puretech 3κύλινδρο turbo κινητήρα 110 ίππων και η δεύτερη έναν ίδιου κυβισμού αλλά με αυξημένη απόδοση στους 145 ίππους. Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με αυτόματο κιβώτιο E-DSC6 αλλά και με ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V και έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων (55 Nm ροπής). Χάρη σε αυτό, το C4 πετυχαίνει χαμηλή κατανάλωση μιας και το mild hybrid σύστημα του επιτρέπει να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με ταχύτητες έως 30χλμ./ώρα. Θα μπορείτε να κινείστε αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς να χρειάζεστε φόρτιση (γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση)για το 50% των αστικών μετακινήσεων σας, με μηδενικά έξοδα. Μάλιστα το σύστημα εκκινεί το όχημα ηλεκτρικά και αναλαμβάνει αυτόματα το “άναψε σβήσε” του κινητήρα ώστε να εξοικονομείται συνεχώς καύσιμο.

Η Citroën διαθέτει το C4 από 22.900 ευρώ στην υβριδική έκδοση Hybrid 145 με αυτόματο κιβώτιο.

Οι εκδόσεις Plus, Plus Pack και Plus Tech Pack, εκτός από τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, συνοδεύονται πλέον και από μηδενικό φόρο, αποτελώντας μία ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς χρήστες. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα καθίσματα Advanced Comfort, την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort, οθόνη αφής 10 ιντσών, καθώς και ολόκληρη τη σουίτα προηγμένων συστημάτων ασφαλείας.

Διαθέσιμο και ως αμιγώς ηλεκτρικό

Για όσους επιθυμούν αποκλειστικά ηλεκτρική μετακίνηση, το C4 προσφέρεται και σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η πρώτη διαθέτει μπαταρία 50 kWh, αποδίδει 136 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 354 χιλιόμετρα. Η δεύτερη χρησιμοποιεί μπαταρία 54 kWh, αποδίδει 156 ίππους και φτάνει έως και τα 416 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση 100 kW, η οποία επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από 20% στο 80% σε περίπου 26 λεπτά, ενώ σε φορτιστή 11 kW απαιτούνται περίπου 4,5 ώρες για πλήρη φόρτιση.

Ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό πακέτο

Το Citroën C4 καταφέρνει να συνδυάζει στοιχεία που δύσκολα συναντώνται όλα μαζί στην ίδια πρόταση: ξεχωριστή σχεδίαση, κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και αποδοτικά υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα. Η πορεία του στην ελληνική αγορά δείχνει ότι οι οδηγοί αναγνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά και το τοποθετούν σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της κατηγορίας του, ενώ οι νέες εκδόσεις με μηδενικό φόρο ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά του.