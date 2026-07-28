Το επιβλητικό Citroën C5 Aircross καταφέρνει να λύσει τα χέρια κάθε οικογενειάρχη, προσφέροντας το πλήρες πακέτο. Μοντέρνα σχεδίαση, ασύγκριτη άνεση για τους επιβάτες, πρακτικότητα, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και μία πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήριων συνόλων.

Πιο συγκεκριμένα, το οικογενειακό SUV διατίθεται σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και Electric, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει το σύστημα κίνησης που ταιριάζει καλύτερα στις καθημερινές του ανάγκες. Highlight σε όλα αυτά, η τιμή εκκίνησης που ξεκινά από 28.900 ευρώ.

Μεγάλο, επιβλητικό και αεροδυναμικό

Το νέο Citroën C5 Aircross παραμένει πιστό στη φιλοσοφία άνεσης που χαρακτηρίζει τη γαλλική μάρκα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ταξίδια και στην καθημερινή ευχρηστία. Με μεταξόνιο 2,78 μέτρων, προσφέρει σημαντικά αυξημένους χώρους για όλους τους επιβάτες, αποτελώντας ένα ξεκάθαρο βήμα μπροστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με το μήκος του να μετριέται στα 4.6μ.

Το νέο C5 Aircross διαθέτει χώρο αποσκευών έως 651 λίτρα, έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα που θα επιλέξει ο αγοραστής (υπάρχει επίσης χώρος 75λτ. κάτω από το πάτωμα του πορτμπαγκάζ). Η ευελιξία ενισχύεται από τα πίσω καθίσματα με αναδίπλωση 40/20/40 και τις ρυθμιζόμενες πλάτες, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του εσωτερικού ανάλογα με τις ανάγκες μεταφοράς επιβατών ή αποσκευών. Παράλληλα, το διαιρούμενο κάλυμμα του χώρου φόρτωσης διευκολύνει την πρόσβαση στα αντικείμενα, ενώ η ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free κάνει ακόμη πιο εύκολη τη φόρτωση στην καθημερινότητα.

Μάλιστα οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν και εκείνοι όλα τα πλεονεκτήματα του Citroën Advanced Comfort, με πίσω κάθισμα και πλάτες επενδεδυμένες με αφρό υψηλής ποιότητας, την ώρα που οι πλάτες ρυθμίζονται από 21° έως 33°, για ιδανική στάση σώματος και χαλάρωση. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάρτηση Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions της μάρκας, στοχεύουν να κάνουν πιο ξεκούραστο το ταξίδι.

Η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετήσει ποτέ η Citroën

Στο εσωτερικό, τα βλέμματα συγκεντρώνει η κεντρική οθόνη αφής των 13 ιντσών, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο Citroen. Μέσα από αυτήν ελέγχονται οι περισσότερες λειτουργίες του οχήματος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν βασικοί φυσικοί διακόπτες για συχνές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός.

Το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ενσωματώνει τόσο τον φωνητικό βοηθό της Citroën όσο και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του ChatGPT, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη και διαδραστική εμπειρία χρήσης.

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται και νέο head-up display, το οποίο είναι κατά 30% μεγαλύτερο σε επιφάνεια σε σχέση με εκείνο της προηγούμενης γενιάς, προβάλλοντας κρίσιμες πληροφορίες οδήγησης απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Υβριδικό, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό για κάθε ανάγκη

Το Citroën C5 Aircross διατίθεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήριων συνόλων, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να επιλέξουν ανάμεσα σε ήπια υβριδικές, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η βασική υβριδική έκδοση Hybrid 145 συνδυάζει έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, στο οποίο είναι ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας 29 ίππων. Το σύστημα τροφοδοτείται από μπαταρία 0,9 kWh και αποδίδει συνολικά 145 ίππους, ενώ σε συγκεκριμένες συνθήκες επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες (έως και το 50% των καθημερινών αστικών μετακινήσεων ), συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών.

συνδυάζει έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, στο οποίο είναι ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας 29 ίππων. Το σύστημα τροφοδοτείται από μπαταρία 0,9 kWh και αποδίδει συνολικά 145 ίππους, ), συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, η έκδοση Plug-in Hybrid 195 συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 125 ίππων, αποδίδοντας συνδυαστικά 195 ίππους . Η μπαταρία των 21 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 96 χιλιόμετρα, ενώ σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 55 λίτρων, η συνολική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 640 χιλιόμετρα.

. Η μπαταρία των 21 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 96 χιλιόμετρα, ενώ σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 55 λίτρων, η συνολική αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 640 χιλιόμετρα. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ë-C5 Aircross, οι οποίες εξοπλίζονται με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και διατίθενται σε δύο επιλογές μπαταρίας. Η πρώτη χρησιμοποιεί μπαταρία 73 kWh, αποδίδει 214 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 520 χιλιόμετρα. Η δεύτερη, με μπαταρία 97 kWh, αποδίδει 231 ίππους και ανεβάζει την αυτονομία έως τα 680 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Όσον αφορά τη φόρτιση, η έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορεί να ανακτήσει ενέργεια από 20% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά μέσω ταχυφορτιστή DC ισχύος 160 kW, ενώ η έκδοση με την μπαταρία των 73 kWh απαιτεί περίπου 30 λεπτά για το ίδιο ποσοστό φόρτισης. Επιπλέον, οι εκδόσεις που εξοπλίζονται με τον αμφίδρομο φορτιστή 11 kW υποστηρίζουν λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας τη χρήση της μπαταρίας του οχήματος ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Ανακαλύψτε όλα τα παραπάνω και οι ίδιοι, κλείνοντας ΕΔΩ ένα test drive με το εντυπωσιακό Citroen C5 Aircross.