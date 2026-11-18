Η Citroen ενεργοποιεί μια νέα εμπορική καμπάνια, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο ή να ανανεώσουν το επαγγελματικό τους όχημα. Με όφελος που φτάνει έως και τα 4.800 ευρώ, η ενέργεια καλύπτει ολόκληρη την επιβατική και επαγγελματική γκάμα της γαλλικής μάρκας και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Red Friday δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων ή σε μία μόνο τεχνολογία κίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοντέλα βενζίνης, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά, ανάλογα με τις καθημερινές τους ανάγκες, τις αποστάσεις που διανύουν και τις απαιτήσεις της οικογένειας ή της επιχείρησής τους. Μάλιστα όσοι επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό Citroen θα λάβουν ως επιπλέον δώρο έναν οικιακό φορτιστή Wallbox ισχύος 22 kW, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι. Πρόκειται για μια παροχή που συμπληρώνει το εμπορικό όφελος και κάνει την είσοδο στην ηλεκτροκίνηση πιο ολοκληρωμένη υπόθεση.

Από το μικρό C3 μέχρι το μεγάλο C5 Aircross

Η επιβατική γκάμα της Citroen περιλαμβάνει προτάσεις για διαφορετικές ανάγκες, με κοινό παρονομαστή την άνεση, την πρακτικότητα και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της μάρκας.

Citroen C3: Το αστικό SUV για την καθημερινότητα

Το C3 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με compact διαστάσεις, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν σε SUV. Η νέα γενιά του έχει υιοθετήσει μια πιο δυναμική εμφάνιση, ενώ στο εσωτερικό δίνεται έμφαση στην εργονομία και στην άνεση, με τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Το μοντέλο διατίθεται με κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων και απόδοση 100 ίππων, ενώ υπάρχει και υβριδική έκδοση 110 ίππων. Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα των 48V επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται ηλεκτρικά για περισσότερο από το 50% του χρόνου οδήγησης μέσα στην πόλη, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε πρίζα. Με αυτόν τον τρόπο, το C3 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση, ειδικά για όσους κινούνται συχνά σε αστικό περιβάλλον και θέλουν να περιορίσουν την κατανάλωση χωρίς να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Μάλιστα, για όσους έχουν πρόσβαση σε πρίζα, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση e-C3 απόδοσης 113 ίππων, με αστική αυτονομία που φτάνει τα 450χλμ.

Citroën C3 Aircross: Οικογενειακό SUV με δυνατότητα έως επτά θέσεων

Το C3 Aircross ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδο χώρων και πρακτικότητας. Με σαφώς πιο οικογενειακό προσανατολισμό, προσφέρει μεγαλύτερο αμάξωμα, ευρύχωρη καμπίνα και, ανάλογα με την έκδοση, δυνατότητα φιλοξενίας έως επτά επιβατών. Η τρίτη σειρά καθισμάτων αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους χρειάζονται περιστασιακά περισσότερες θέσεις, χωρίς να καταφεύγουν σε ένα μεγαλύτερο SUV.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει έκδοση βενζίνης Turbo 100 ίππων, καθώς και υβριδική επιλογή 145 ίππων. Η τελευταία αξιοποιεί την τεχνολογία Hybrid 48V, επιτρέποντας ηλεκτρική κίνηση σε σημαντικό μέρος των αστικών διαδρομών, με τη συνδυασμένη κατανάλωση να κυμαίνεται από 5,3 έως 5,4 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP. Φυσικά υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 113 ίππων και ταχεία φόρτιση σε 26 λεπτά.

Η πρακτικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του. Οι δυνατότητες διαμόρφωσης της καμπίνας, οι πολλαπλές θέσεις και η άνεση που προσφέρει το εσωτερικό το καθιστούν μια πρόταση για οικογένειες που θέλουν ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις, τις σχολικές διαδρομές αλλά και τα ταξίδια. Και φυσικά διαθέτει και αυτό τα εντυπωσιακά Citroen Advanced Comfort αλλά και την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης σε όλες τις εκδόσεις του.

Citroën C4: Το crossover που συνδυάζει άνεση και χώρους

Το C4 τοποθετείται ανάμεσα στα κλασικά hatchback και στα SUV, συνδυάζοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα ενός crossover με έμφαση στην άνεση. Η καμπίνα του προσφέρει καλούς χώρους για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 380 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες μιας καθημερινής οικογενειακής χρήσης.

Στην υβριδική του γκάμα συναντάμε εκδόσεις 110 και 145 ίππων. Η υβριδική τεχνολογία 48V δεν χρειάζεται εξωτερική φόρτιση, καθώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση ενώ η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 1.000χλμ. Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει και το ë-C4. Η ηλεκτρική έκδοση προσφέρεται με διαφορετικές επιλογές μπαταρίας και ισχύος, με την συνδυαστική αυτονομία να φτάνει έως τα 416 χιλιόμετρα (έως 557χλμ. στην πόλη). Έτσι, το C4 δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να αλλάζει ο βασικός χαρακτήρας του μοντέλου.

Citroen C5 Aircross: Η άνεση σε πρώτο πλάνο

Στην κορυφή της επιβατικής γκάμας βρίσκεται το C5 Aircross, το μεγαλύτερο SUV της Citroen, το οποίο απευθύνεται σε όσους αναζητούν αυξημένους χώρους (651λτ. πορτπαγκάζ), τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης στις καθημερινές αλλά και στις μεγάλες διαδρομές. Η νέα γενιά δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης και στην ευρυχωρία, ενώ η καμπίνα ενσωματώνει σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως την εντυπωσιακή κεντρική οθόνη Waterfall και το ψηφιακό περιβάλλον Citroën C-Zen Lounge.

Η γκάμα περιλαμβάνει υβριδική έκδοση 145 ίππων (950χλμ. αυτονομία) καθώς και Plug-in Hybrid 195 ίππων. Η τελευταία διαθέτει μπαταρία 21 kWh και μπορεί να καλύψει έως 96 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά (1.100χλμ. συνδυαστικά), προσφέροντας τη δυνατότητα για πολλές καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης, εφόσον υπάρχει τακτική φόρτιση.

Για όσους επιθυμούν αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση, υπάρχει και το ë-C5 Aircross, με δύο επιλογές μπαταρίας και ισχύος. Η αυτονομία φτάνει έως τα 520 χιλιόμετρα στην έκδοση Comfort Range των 210 ίππων και έως τα 680 χιλιόμετρα στην έκδοση Long Range των 230 ίππων, σύμφωνα με τις μετρήσεις WLTP.

Red Friday και για τους επαγγελματίες

Η εμπορική ενέργεια της Citroën δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες. Η Red Friday περιλαμβάνει και την πλήρη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα νέο εργαλείο δουλειάς με σημαντικό εμπορικό όφελος.

Citroën C3 Van: Μικρό στις διαστάσεις, πρακτικό στη δουλειά

Το C3 Van απευθύνεται σε επαγγελματίες που κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη και χρειάζονται ένα ευέλικτο όχημα για μεταφορές και παραδόσεις. Διατηρεί τον crossover χαρακτήρα του επιβατικού C3, αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες της επαγγελματικής χρήσης, με διαμορφωμένο χώρο φόρτωσης και μέγιστο όγκο που φτάνει τα 1.220 λίτρα. Ο χώρος κάτω από το κάλυμμα αποσκευών αντιστοιχεί σε 730 λίτρα, ενώ το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 300 κιλά.

Citroën Berlingo Van: Ο ευέλικτος συνεργάτης της επιχείρησης

Το Berlingo Van αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προτάσεις της κατηγορίας, καθώς συνδυάζει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με ιδιαίτερα αξιοποιήσιμο χώρο φόρτωσης. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, με τον διαθέσιμο όγκο να φτάνει έως τα 4,4 m³ στην έκδοση Long. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μήκος του χώρου φόρτωσης μπορεί να αυξηθεί, διευκολύνοντας τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων. Παράλληλα, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ë-Berlingo Van, με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και αυτονομία έως 330 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Citroën. Έτσι, οι επαγγελματίες που πραγματοποιούν κυρίως αστικές διαδρομές μπορούν να επιλέξουν ηλεκτρική μετακίνηση, διατηρώντας τη χρηστικότητα ενός επαγγελματικού van.

Citroën Jumpy: Για μεγαλύτερες μεταφορικές απαιτήσεις

Για επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερους χώρους, το Jumpy αποτελεί το επόμενο βήμα. Προσφέρει αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς, με τον χώρο φόρτωσης να φτάνει έως τα 6,6 m³, ανάλογα με το μήκος του αμαξώματος. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η λύση Moduwork, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους, έως και περίπου 4 μέτρα, αξιοποιώντας τον χώρο της καμπίνας. Το μοντέλο διατίθεται επίσης ως ë-Jumpy, με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και επιλογές μπαταρίας 50 ή 75 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 350 χιλιόμετρα στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για επαγγελματίες που θέλουν να περιορίσουν το κόστος μετακίνησης και τις εκπομπές ρύπων.

Citroën Jumper: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις μεταφορές*

Στην κορυφή της επαγγελματικής γκάμας βρίσκεται το Jumper, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες μεταφοράς φορτίων. Με διαφορετικά μήκη και ύψη αμαξώματος, μπορεί να προσφέρει χώρο φόρτωσης έως 17 m³, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις diesel, ενώ διατίθεται και αμιγώς ηλεκτρικό ë-Jumper, για όσους θέλουν να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις επαγγελματικές τους μετακινήσεις. Η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αμαξωμάτων και διαμορφώσεων επιτρέπει στην επιχείρηση να προσαρμόσει το όχημα στις πραγματικές απαιτήσεις της.

Και δώρο ο οικιακός φορτιστής – Ένα επιπλέον κίνητρο για την ηλεκτροκίνηση

Η Citroën Red Friday έχει και μια ξεχωριστή παροχή για όσους επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, ο οποίος προσφέρεται ως δώρο με την αγορά του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη παροχή αφορά τα ë-C3, ë-C3 Aircross, ë-C4 και ë-C5 Aircross, καθώς και τις ηλεκτρικές εκδόσεις της επαγγελματικής γκάμας. Με αυτόν τον τρόπο, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου συνοδεύεται και από μια πρακτική λύση για τη φόρτιση στο σπίτι, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης δημόσιου φορτιστή για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η εμπορική ενέργεια Red Friday της Citroën βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσα από το επίσημο δίκτυο διανομέων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν, μπορούν να επισκεφθούν τον Επίσημο Διανομέα Citroën που τους εξυπηρετεί, να ενημερωθούν για τις τιμές του μοντέλου που τους ενδιαφέρει και να ζητήσουν την προσωπική τους προσφορά, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.