Του Περικλή Χαλάτση

Ένα από τα καλά, value for money αυτοκίνητα, στην κατηγορία των compact SUV, είναι το ρουμάνικο Dacia Duster με κίνηση στους δύο τροχούς που συνδυάζει τη βενζίνη με το LPG. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν το τρίτης γενιάς Duster (2024-2025). Μπορεί να μην είναι και τόσο «φρέσκο» όσο είναι το Bigster, ωστόσο είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που λόγω χαμηλής τιμής απόκτησης αλλά και του συνδυασμού χρήσης του LPG ( εργοστασιακή τοποθέτηση) με τη χρήση βενζίνης, βρίσκεται μέσα στον ανταγωνισμό.

Σήμερα οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί πολύ σωστά να ψάχνουν ένα καλό και αξιόπιστο αυτοκίνητο όμως δίνουν μεγάλη βαρύτητα και στην κατανάλωση. Από τη στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες σταμάτησαν στα μικρά και μεσαίας κατηγορίας αυτοκίνητα να κατασκευάζουν κινητήρες diesel, το LPG είναι μια τίμια πρόταση για φθηνές μετακινήσεις.

Από την Αθήνα μέχρι τα σύνορα στα Μπίτολα, σε μια μικτή διαδρομή που περιείχε κατά 70% αυτοκινητόδρομο και κατά 30% κίνηση σε επαρχιακούς δρόμους με συνεχόμενες στροφές και βροχή και άλλοτε σε χιονισμένες διαδρομές στο Πισοδέρι, η κατανάλωση του Duster ήταν εξαιρετικά χαμηλή.

Κάναμε μόνο δύο ολιγόλεπτες στάσεις προκειμένου να φουλάρουμε τη δεξαμενή με το LPG. Έτσι μέχρι να φθάσουμε στον προορισμό μας δεν κάναμε χρήση της βενζίνης. Άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός της δοκιμής μας. Να δούμε πόσο φθηνά μπορεί να κινηθεί ένας οδηγός μόνο με τη χρήση υγραερίου.

Οι οδηγοί που είναι απαλλαγμένοι από το σύνδρομο της φίρμας σίγουρα θα εκτιμήσουν το Duster. Και επισημαίνω «το σύνδρομο της φίρμας» γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί δεν αισθάνονται όμορφα αν το αυτοκίνητό τους δεν έχει μπροστά στη μάσκα ένα πιο γνωστό ευρωπαϊκό σηματάκι.

Κάνουμε αυτή την παρένθεση γιατί ενώ επισημαίνουμε ότι η Dacia βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της γαλλικής Renault, η άρνηση παραμένει. Βλέπετε και το σήμα έχει τη δική του αξία. Είναι απόλυτα σεβαστή η προσωπική τους επιλογή. Όμως θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος μετακίνησης χάρη στο εργοστασιακό σύστημα υγραερίου (LPG). Είναι πολύ σημαντικό κυρίως σε αυτούς που διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις.

Για πρώτη φορά, το Dacia Duster, παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά το 2010. Από τότε μέχρι και την 3η έκδοση έγιναν πολλές αλλαγές και για αυτό άλλωστε γνώρισε η ρουμάνικη εταιρία αυτήν την εμπορική επιτυχία. Στην ουσία με τη χρήση του συνδυασμού βενζίνης και LPG, αναγεννήθηκε η ρουμάνικη μάρκα. Και αυτό γιατί σήμερα το υγραέριο (LPG) είναι από τα οικονομικότερα καύσιμα της αγοράς.

Να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου

Εξωτερικά

Εξωτερικά οι γραμμές του έχουν σαφώς βελτιωθεί χωρίς να εντυπωσιάζουν με υπερβολές. Οι σχεδιαστές δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να ξεπεράσουν τα όρια αλλά παρέμειναν στο στόχο του εργοστασίου που είναι η λειτουργικότητα και η καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα.

Η νέα γενιά έχει αποκτήσει πιο έντονη γεωμετρία με τονισμένα φτερά και φωτιστικά σώματα με υπογραφή τύπου “Y”. Το αμάξωμα δείχνει στιβαρότερο και η ποιότητα είναι αναβαθμισμένη.

Εσωτερικά

Η καμπίνα είναι εμφανώς αναβαθμισμένη σε εργονομία και τεχνολογία. Η ηχομόνωση είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Από το εσωτερικό δεν λείπει κάτι σημαντικό.

Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, κεντρική οθόνη infotainment με συμβατότητα Apple CarPlay/Android Auto και η διάταξη στους διακόπτες είναι λειτουργική. Διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ένας οδηγός.

Για να έχεις όμως GPS θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου και να χρησιμοποιείς την μεγάλη οθόνη που βρίσκεται στο κέντρο του αυτοκινήτου. Μάλιστα στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας υπήρχε και θήκη για να τοποθετείς το κινητό. Είναι εξοπλισμένο με τη νέα γενιά συστημάτων ασφαλείας όπως διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και σύστημα σταθερής ταχύτητας (Cruise Control) που ξεκουράζει τον οδηγό στις μεγάλες αποστάσεις.

Το εσωτερικό είναι ευρύχωρο αλλά τα υλικά παραμένουν σκληρά στην αφή. Μπορούν να ταξιδέψουν και πέντε επιβάτες ( ο μεσαίος στις πίσω θέσεις δεν μπορώ να πω ότι θα το απολαύσει) ενώ έχει μεγάλους χώρους για τις αποσκευές. Η δεξαμενή του υγραερίου (LPG) είναι τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο που δεν «κλέβει» ωφέλιμο χώρο από το port baggage.

Στο δρόμο

Ο κινητήρας του Duster 1.0 TCe ECO-G 100 (Bi-Fuel), είναι τρικύλινδρος turbo 1000 κ.εκ. με εργοστασιακή τροφοδοσία βενζίνης και LPG.

Αποδίδει 100 ίππους και έχει ροπή 170 Nm που είναι διαθέσιμη από τις 2.000 έως τις 3.500 σ.α.λ. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας έχει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και χρησιμοποιεί 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο.

Στην εθνική οδό, τηρώντας τις ταχύτητες που ορίζει ο ΚΟΚ δεν προβληματισθήκαμε. Ο κινητήρας διαθέτει την απαραίτητη ελαστικότητα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Όμως στους επαρχιακούς δρόμους όταν ξεκινήσεις τη διαδικασία προσπέρασης διαπιστώνεις ότι ζορίζεται και χρειάζεται να κατεβάσεις σχέση. Από στάση για να φτάσεις τα 100 χλμ χρειάζεσαι περίπου 13 δευτερόλεπτα.

Έχει καλό πάτημα – τα ελαστικά ήταν της Hankook- και σε καμιά περίπτωση δεν ανησυχήσαμε. Οδηγούσαμε όμως σωστά χωρίς να κάνουμε υπερβολές. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και στη γρήγορη οδήγηση δεν έχει την αίσθηση που πρέπει αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Duster δεν είναι αυτοκίνητο με σπορτίφ χαρακτήρα. Έχει άλλο προορισμό. Για αυτό μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τις κλίσεις που παίρνει το αμάξωμα στις στροφές όταν κινείσαι λίγο πιο σβέλτα.

Κάναμε σε σύνολο 1400 χιλιόμετρα και ευτυχώς δεν άκουσα κανένα παράπονο από τους επιβάτες. Κανένας δεν κουράστηκε, κανένας δεν παραπονέθηκε. Γιατί μπορεί στην εθνική οδό οι δρόμοι να είναι άριστοι, όμως στο επαρχιακό δίκτυο υπάρχουν κακοτεχνίες και λακκούβες. Και σε αυτό σημαντικό ρόλο στην άνεση έπαιξαν οι αναρτήσεις που απορροφούν αποτελεσματικά τις ατέλειες στους δρόμους της επαρχίας.

Η κατανάλωση με τη χρήση LPG ήταν περίπου 7-9 λίτρα στα 100 χλμ ενώ με τη χρήση βενζίνης η κατανάλωση ήταν από 6-7 λίτρα στα 100 χλμ. Το μεγάλο ατού είναι η μεγάλη αυτονομία που είναι περίπου 1100 χλμ.

Για να κλείσουμε την ενότητα το Duster μας άρεσε γιατί είναι ένα άνετο οικογενειακό SUV, εύκολο στην καθημερινή χρήση, έχει χαμηλό κόστος λόγω του LPG, είναι πρακτικό και η τεχνολογία του είναι αξιοπρεπής.

Δεν μας άρεσε η μέτρια ροπή του και η επιτάχυνση στην προσπέραση στις ανηφόρες. Έχει υποτονική συμπεριφορά. Ακόμη παρά το γεγονός ότι στην 3η γενιά έχει αναβαθμιστεί έχει σε πολλές επιφάνειες στο εσωτερικό του σκληρά υλικά. Καταλαβαίνουμε ότι για να έχει ανταγωνιστική τιμή οι κατασκευαστές έδωσαν προτεραιότητα στην πρακτικότητα και όχι στη χλιδή. Η τιμή του ξεκινάει από 20.500 ευρώ και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

(*) Αναγνώστες μας ρώτησαν γιατί δεν αναφέραμε σε κάποιο άρθρο για τα νέα μοντέλα που παρουσίασε η Dacia στη Νίκαια. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί η ελληνική εταιρία στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση δεν προσκάλεσε τη Zougla. Δυστυχώς έχουμε μια αρχή. Να μην σας μεταφέρουμε τα δελτία τύπου των εταιριών που οι PR γράφουν τα δικά τους. Αν είμασταν στην παρουσίαση και είχαμε άποψη φυσικά και θα κάναμε ειδικά αφιερώματα.