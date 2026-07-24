Ανάμεσα στα δεκάδες νέα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν “προσγειωθεί” την τελευταία διετία στη χώρα, πολλά μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, τόσο σχεδιαστικά όσο και οδηγικά. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες, ξεχωριστές εκπλήξεις που έρχονται να προσφέρουν μία πιο fun πλευρά της ηλεκτροκινήσης, χωρίς τις παραμικρές εκπτώσεις σε ποιότητα και χώρους.

Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί το Deepal S07. Το μεγάλο EV μοντέλο της Changan, εταιρίας που δραστηριοποιείται εδώ και ένα χρόνο στη χώρα μας, μέσω του ομίλου Βασιλάκη. Και όσο άγνωστη μπορεί να είναι για τον Έλληνα η Changan, άλλο τόσο γνωστή είναι στον υπόλοιπο κόσμο καθώς διαθέτει 22 εργοστάσια παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, όντας στην “αγορά” του αυτοκινήτου πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Στη χώρα μας λοιπόν η εταιρία προσφέρει δύο μοντέλα, το μικρότερο Deepal SO5 και το μεγαλύτερο Deepal SO7. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το SO7. Ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε από τον Έλληνα αρχισχεδιαστή Γιώργο Κούκο, στο κέντρο ανάπτυξης της Changan στο Τορίνο, καθώς η εταιρία ήθελε να “πιάσει” πλήρως το ευρωπαικό πνεύμα. Και η συνταγή αποδείχθηκε άκρως πετυχημένη και πολύ πιο κοντά στο στυλ των Ευρωπαίων, παρά των Κινέζων.

Το Deepal SO7 έχει μήκος 4.750χλστ. πλάτος 1.930χλστ. και ύψος 1.625χλστ. Νούμερα που το τοποθετούν στην καρδιά της D-SUV κατηγορίας και φέρνουν πραγματικά μεγάλους χώρους, με μεγάλο βοηθό το μεγάλο μεταξόνιο των 2.900χλστ.

Σχεδιαστικά το μοντέλο είναι άκρως επιβλητικό χωρίς να προχωρά σε ακρότητες τικάροντας όλα τα σωστά κουτάκια. Μεγάλες λείες επιφάνειες και απαλές νευρώσεις που συντελούν σε αεροδυναμικό συντελεστή 0.25 Cd, έρχονται σε απόλυτη αρμονία με τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και τα εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα. Ζάντες 20 ινστών, πίσω ενιαία φωτιζόμενη LED μπάρα και ένα περίτεχνο κόψιμο της πίσω κολώνας, συνθέτουν ένα σύνολο άκρως κομψό που δείχνει παράλληλα έτοιμο να… αγριέψει. Όσο για τις χειρολαβές, είναι αναδυόμενες με στόχο να μειώνεται ακόμα περισσότερο η αντίσταση του αέρα.

Η αλήθεια είναι πως κατά την εβδομάδα που το είχαμε στα χέρια μας πολλοί μας ρώτησαν για το Deepal δίνοντας παράλληλα τα εύσημα για το όμορφο παρουσιαστικό του. (Πάντως πάνω από τους μισούς μας ρώτησαν εάν βγαίνει και σε υβριδικό).

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι άκρως hi-tech και ποιοτική, φτιαγμένη πάνω στην μίνιμαλ φιλοσοφία. Πιο συγκεκριμένα ο οδηγός δεν αντικρύζει ψηφιακό πίνακα οργάνων αλλά ένα ευδιάκριτο HUD που προβάλλει πεντακάθαρα τις πληροφορίες στο παρμπρίζ. Παράλληλα στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία μεγάλη sunflower οθόνη 15.6 ιντσών (μπορεί να πάρει κλίση προς τον οδηγό, το κέντρο ή τον συνοδηγό) από την οποία γίνονται τα πάντα στο αυτοκίνητο. Μοναδική άλλη πηγή εντολών είναι τα λίγα κουμπιά στο διάκτινο τιμόνι.

Την ευρύχωρη και ποιοτική εικόνα (πολύ καλά υλικά και άριστη συνερμογή σε κάθε σημείο) της καμπίνας συμπληρώνει ο ασύρματος φορτιστής για κινητά, οι δύο ποτηροθήκες αλλά και το μεγάλο υποβραχιώνιο που προσφέρει χώρο για έως και μικρό laptop. Απόλυτο highlight είναι η γυάλινη οροφή 1.9τμ. η οποία για τις ζεστές ημέρες, διαθέτει και ηλεκτρικό σκίαστρο ενώ ο βραδινός ατμοσφαιρικός φωτισμός παρέχει μέχρι και 64 συνδυασμούς.

Από την άλλη, και οι χώροι είναι άκρως εντυπωσιακοί. Τρία άτομα θα καθίσουν με άνεση πίσω (πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα μπροστά και πίσω καθίσματα), την ώρα που ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 510λτ. Και αν αυτά δεν σας φτάσουν, υπάρχουν ακόμα 125λτ. κάτω από το καπό (frunk).

Το Changan Deepal S07 προσφέρεται σε μία έκδοση τόσο κινητήρια όσο και εξοπλιστική. Η Ultra λοιπόν παρέχει το πλήρες πακέτο, OTA, συστημάτων υποβοήθησης και ασφαλείας, μαζί με πανοραμική κάμερα αλλά και δυνατότητα εγγραφής βίντεο τόσο με την εσωτερική κάμερα του οχήματος όσο και με τις εξωτερικές.

Κάτι που μας έκανε εντύπωση και μας άρεσε αρκετά ήταν τόσο η προειδοποίηση στην οθόνη εάν ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα προς κάποια μεριά και πλησιάζει όχημα, αλλά και η προβολή εικόνας από την πλαινή κάμερα, όταν ανάβεις φλας και ετοιμάζεσαι να στρίψεις. Και στις δύο περιπτώσεις το αυτοκίνητο σου παρέχει την απόλυτη προστασία.

Κινητήρας, μπαταρία και φόρτιση

Η μοναδική και πισωκίνητη έκδοση του Changan Deepal S07 κινείται από έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 218 ίππους και 320 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται απευθείας στους πίσω τροχούς μέσω μονοτάχυτου συστήματος μετάδοσης, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα, περιορίζοντας τις μηχανικές απώλειες και συμβάλλοντας στην υψηλή απόδοση του συστήματος. Παρά το γεγονός ότι το S07 ξεπερνά τους δύο τόνους, οι επιδόσεις του κρίνονται απόλυτα επαρκείς για την κατηγορία. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7.9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα αναλαμβάνει μια μπαταρία ονομαστικής χωρητικότητας 80 kWh, με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 78 kWh. Είναι τοποθετημένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου, γεγονός που χαμηλώνει αισθητά το κέντρο βάρους και συμβάλλει τόσο στη σταθερότητα όσο και στην οδηγική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, η μεικτή αυτονομία αγγίζει τα 475 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση, ενώ σε αστικές συνθήκες αγγίζει τα 600χλμ. Στην πράξη, φυσικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει εξαρτάται από το είδος της διαδρομής, τις καιρικές συνθήκες και το οδηγικό στιλ. Εμείς πάντως είδαμε πολύ καλή κατανάλωση στα 15.1kWh/100 km εντός πόλης και 18kWh/100 km στον αυτοκινητόδρομος, σχεδόν επιβεβαιώνοντας τα νούμερα της εταιρίας.

Στον τομέα της φόρτισης, το Deepal S07 υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 100 kW. Σε ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 80% απαιτεί περίπου 48 λεπτά, κάτι που μπορεί να υπολείπεται μερικώς του ανταγωνισμού, όμως με τέτοιες αυτονομίες δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε συχνά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το μοντέλο υποστηρίζει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW AC, μετατρέποντας ουσιαστικά το αυτοκίνητο σε φορητή πηγή ενέργειας όταν αυτό χρειαστεί.

Τα εμπρός καθίσματα είναι άνετα και ξεκούραστα στις καθημερινές μετακινήσεις, ωστόσο σε πιο γρήγορο ρυθμό θα εκτιμούσαμε καλύτερη πλευρική στήριξη. Το στοιχείο που ξεχωρίζει, όμως, είναι η ρύθμιση της ανάρτησης. Η διάταξη με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση που συναντάμε σε αρκετές προτάσεις της κατηγορίας, όμως στην περίπτωση του S07 η Changan έχει επιλέξει μια αισθητά πιο ευρωπαϊκή φιλοσοφία ρύθμισης.

Παρότι πρόκειται για ένα SUV που ζυγίζει περίπου 2,1 τόνους, το αμάξωμα εμφανίζει περιορισμένες κλίσεις στις στροφές και η ανάρτηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά το βάρος του αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι μια συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη και κάνει το S07 πιο ευχάριστο στον επαρχιακό δρόμο από αρκετούς ανταγωνιστές του.

Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση, ενώ η αίσθηση του τιμονιού μεταβάλλεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης (Eco, Comfort ή Sport). Όταν κινηθείς πιο γρήγορα, το εμπρός μέρος θα εμφανίσει την αναμενόμενη τάση υποστροφής, η οποία όμως εξελίσσεται προοδευτικά και παραμένει εύκολα ελέγξιμη. Σε οδόστρωμα με μειωμένη πρόσφυση, η πισωκίνητη διάταξη συμβάλλει ώστε το πίσω μέρος να συμμετέχει διακριτικά στη γραμμή του αυτοκινήτου, κάνοντας τη συμπεριφορά του πιο ουδέτερη.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 218 ίππων, τοποθετημένος στον πίσω άξονα, αποδίδει τη δύναμή του με ιδιαίτερα γραμμικό τρόπο. Δεν εντυπωσιάζει με εκρηκτικά ξεσπάσματα, αλλά προσφέρει προοδευτική επιτάχυνση και εξαιρετική διαχείριση της ροπής, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον χαρακτήρα του μοντέλου. Αν ο οδηγός το επιδιώξει και οι συνθήκες το επιτρέψουν, η πίσω κίνηση μπορεί να προσφέρει μια ελαφριά τάση υπερστροφής, χωρίς όμως να γίνεται απότομη ή απρόβλεπτη.

Όσο για την τιμή, αυτή διαμορφώνεται στα 45.290 ευρώ (χωρίς την κρατική επιδότηση), με την εγγύηση να φτάνει τα 7 χρόνια.