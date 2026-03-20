Τι χρειάζεται πλέον ένας οδηγός; Ένα ασφαλές, ευρύχωρο και κομψό SUV, το οποίο να προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να επισκέπτεται το βενζινάδικο-φορτιστή, όσο πιο σπάνια γίνεται. Αυτά ακριβώς προσφέρει το πρώτο Plug-in υβριδικό μοντέλο της Geely, το Starray EM-i που αποτελεί το hybrid αδερφάκι του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5.

Το Starray EM-i ήρθε στην Ελλάδα πριν περίπου δύο μήνες και αμέσως κατάφερε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Όχι τόσο για την όμορφη αλλά safe σχεδίαση του, αλλά κυρίως για την αποδοτικότητα και την απλότητα του.

Μιας και αναφερθήκαμε στην σχεδίαση, όπως βλέπετε το μοντέλο χαρακτηρίζεται από διαμήκη φάσα, ενώ στο πίσω μέρος η LED μπάρα φώτων ξεπερνάει το ένα μέτρο σε μήκος. Απο κει και πέρα, είναι άκρως κομψό, με μεγάλες καθαρές επιφάνειες (κανονικές χειρολαβές!) αλλά και όμορφα χρώματα που ξεχωρίζουν χωρίς να προκαλούν.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το Geely Starray EM-I ανήκει στην κατηγορία των D-SUV έχοντας μήκος 4.740 χλστ., πλάτος 1.905 χλστ. ύψος 1.685 χλστ. και μεταξόνιο 2.755 χλστ. προσφέροντας χώρο αποσκευών στα 528 λίτρα (428λτ. +100 λτ. κάτω από το δάπεδο του πορτπαγκάζ) και πραγματικά πολλές ανέσεις.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι hi-tech, άκρως ποιοτική και σίγουρα ευρύχωρη. Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.2 ιντσών όπως και ένα εντυπωσιακό (και άκρως φωτεινό) HUD 13.8 ιντσών, το οποίο προβάλλει όλες τις βασικές πληροφορίες στο παρμπρίζ, ακόμα και τα επερχόμενα διόδια. Φυσικά κέντρο ελέγχου όλου του αυτοκινήτου είναι η κεντρική οθόνη αφής 15.4 ιντσών, η οποία προσφέρει απίστευτη απόκριση, πλήρη συνδεσιμότητα αλλά και εικόνα στην 360 μοιρών κάμερα. Η μίνιμαλ και ευρύχωρη καμπίνα, ολοκληρώνεται από πανοραμική γυάλινη οροφή η οποία έχει σκιάδιο και μάλιστα η μισή μπορεί να ανοίξει με το πάτημα ενός κουμπιού, από τα 256 χρώματα του ambient φωτισμού, από το ηχοσύστημα Flyme Sound (16 ηχεία και 1.000άρης ενισχυτής – ηχεία και στα προσκέφαλα) αλλά και από την δυνατότητα των καθισμάτων να προσφέρουν μασάζ (στην πλούσια έκδοση Ultra), ζέστη ή αερισμό (σε όλες τις εκδόσεις).

Η τεχνολογία Super Hybrid που το κάνει ιδανικό για τους… χιλιομετροφάγους

Τι σημαίνει Super Hybrid; Σημαίνει πως στο σύνολο υπάρχει και βενζινοκινητήρας αλλά και μεγάλη μπαταρία που προσφέρει αρκετά χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Μάλιστα η δεύτερη, είναι μέρος του πλαισίου του αυτοκινήτου, εξοικονομώντας χώρος και βοηθώντας για την καλύτερη κατανομή βάρους. Πιο συγκεκριμένα, το Starray EM-i εξοπλίζεται με έναν ατμοσφαιρικό 1.500άρη βενζινοκινητήρα 100 ίππων (θερμική απόδοση 46.5%) και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων. Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταριών, μία 18.4 kWh και μία 29.8 kWh, προσφέροντας 943χλμ. και 996χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας αντίστοιχα, αλλά και από 83 έως 136χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης. Το μοντέλο δοκιμή εξοπλίζεται με την 18άρα μπαταρία και τα νούμερα μέτρησης μας, ταυτίστηκαν απόλυτα με αυτά που ανακοινώνει η εταιρία, με το μοντέλο να ξεπερνά τα 900χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας στη πράξη.

Πως καταφέρνει και δίνει τόσο μεγάλη αυτονομία; Χάρη στη δυνατότητα του να μπορεί αφενός να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά όσο η μπαταρία είναι φορτισμένη (Pure EV), να μπορεί να κινηθεί ξανά ηλεκτρικά με τον βενζινοκινητήρα να φορτίζει την μπαταρία εν κινήσει (Hybrid), ενώ σε απαιτητικές διαδρομές ή προσπεράσεις, οι τροχοί μπορούν να κινηθούν ταυτόχρονα και από την μπαταρία αλλά και από τον βενζινοκινητήρα για μέγιστη ισχύ. Η τελική ταχύτητα είναι στα 170χλμ./ώρα ενώ το 0-100 έρχεται στα 8 δευτ. με το βάρος του συνόλου να είναι στα 1.740 κιλά.

Στο δρόμο, το Geely Starray EM-i είναι εκπληκτικά ήσυχο και πολύ στιβαρό. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ηλεκτροκινητήρας, βενζινοκινητήρας, μπαταρία και γεννήτρια, όλα δουλεύουν ανεπαίσθητα χωρίς ο οδηγός να χρειαστεί να κάνει το παραμικρό, ή να αντιλαμβάνεται το παραμικρό. Τα καθίσματα είναι πραγματικά άνετα, αεροδυναμικοί θόρυβοι δεν υπάρχουν, ενώ οι κλίσεις είναι μονάχα οι αναμενόμενες λόγω ύψους και βάρους. Η ποιότητα κύλισης είναι εξαιρετική και μάλιστα η άμεση ροπή που προσφέρει η σχεδόν πάντα φορτισμένη (ως ένα ποσοστό) μπαταρία, λύνει τα χέρια σε προσπεράσεις. Το τιμόνι κόβει αρκετά για το μέγεθος του αυτοκινήτου, ενώ στα στενά της πόλης, η κάμερα 360 μοιρών είναι… σωτήρια. Highlight της οδηγικής του ταυτότητας, είναι σίγουρα η άνεση και η απορροφητικότητα της ανάρτησης που “σβήνει” το 90% των κακοτεχνιών των ελληνικών δρόμων.

Στο ταμείο

Το Geely Starray EM-i προσφέρεται στις εκδόσεις Pro, Tech και Ultra με τις τιμές να ξεκινούν από 31.885, 33.457 και 36.772 ευρώ αντίστοιχα, ενώ ήδη από τη βασική η λίστα εξοπλισμού είναι εντυπωσιακή.