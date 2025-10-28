Του Γιώργου Παλληκάρη

Εάν διαβάσατε στον τίτλο “Mazda” αλλά στις φωτογραφίες βλέπετε το Toyota Yaris, ούτε εμείς κάναμε λάθος, ούτε εσείς, μιας και η αλήθεια είναι στη μέση. Τι συμβαίνει λοιπόν;

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ιαπωνικών μαρκών είναι ισχυρές και εδώ και χρόνια αλληλοβοηθητικές. Έτσι, όταν η Mazda είχε ανάγκη να φέρει άμεσα στην αγορά ένα μικρό υβριδικό πόλης (που θα ρίχνει και το μέσο όρο των ρύπων της γκάμας), στράφηκε στον κορυφαίο της κατηγορίας, Yaris.

Έτσι πολύ σωστά αναγνωρίσατε το αμάξωμα του Yaris στις φωτογραφίες. Αναγνωρίσατε όμως και τις δυο-τρεις αλλαγές που φέρνει το μοντέλο της Mazda; Αρχικά είναι το σήμα της φίρμας, μετέπειτα η νέα μάσκα (πεντάγωνη), ο νέος προφυλακτήρας με αεραγωγούς και φώτα ομίχλης και τέλος η απουσία της ενωμένης φάσας στο πίσω μέρος που “ένωνε” τα φωτιστικά σώματα. Το υπόλοιπο σύνολο ναι είναι πανομοιότυπο και αυτό μόνο θετικό είναι μιας και αρέσει πραγματικά σχεδόν σε όλους. Το ακόμα πιο θετικό είναι πως το μοντέλο φέρνει και τις αντίστοιχες αρετές κάτω από το καπό. Ας το δούμε πιο αναλυτικά.

Αρχικά, το Mazda 2 Hybrid, με μήκος 3.940χλστ. πλάτος 2.020χλστ. και ύψος στα 1.500χλστ. ανήκει στην κατηγορία των supermini (των “μικρών” όπως χαρακτηριστικά λέμε στην Ελλάδα) και έχει καθαρά αστικό χαρακτήρα, χωρίς βέβαια αυτό να του απαγορεύει οποιοδήποτε μεγάλο ταξίδι. Ο στόχος του Mazda 2 Hybrid είναι να σε πηγαίνει από το Α σημείο στο Β, όσο πιο οικονομικά και εύκολα γίνεται. Και στον στόχο του παίρνει άριστα.

Ανοίγοντας την πόρτα, η εικόνα στο εσωτερικό είναι αυτή που επιθυμείς να έχεις για παρέα στις καθημερινές σου μετακινήσεις. Απλή, καθαρή και με όση τεχνολογία χρειάζεται για να σε βοηθάει, παρά να σε “πνίγει”. Ο οδηγός αντικρίζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών που παρέχει τις βασικές πληροφορίες για την οδήγηση , ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει και μία οθόνη αφής 10.5 ιντσών που είναι και το κέντρο χειρισμού για τις λοιπές λειτουργίες και παράλληλα φιλοξενεί και την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.

Τα φυσικά μπουτόν στο τιμόνι, ο λεβιές του αυτόματου κιβωτίου και ο χώρος μπροστά του, το σύστημα κλιματισμού που ρυθμίζεται από κυκλικούς διακόπτες και το υποβραχιόνιο, όλα αποδεικνύουν πως φτιάχτηκαν και τοποθετήθηκαν για να σε διευκολύνουν. Στα παραπάνω να προσθέσουμε την εξαιρετική θέση οδήγησης που δημιουργεί οδηγοκεντρικό περιβάλλον – αίσθηση αλλά και ανθεκτικά σκληρά πλαστικά με άψογη συναρμογή.

Όσον αφορά τους χώρους τώρα, όπως καταλαβαίνετε σε ένα μικρό μοντέλο, υπάρχουν περιορισμοί λόγω των διαστάσεων. Έτσι και στο Mazda 2 Hybrid θα χωρέσουν 4 ενήλικες, με τους πίσω επιβάτες να έχουν ένα… στρίμωγμα εάν οδηγός και συνοδηγός είναι ψηλοί. Παράλληλα και το άνοιγμα των πίσω θυρών είναι αρκετά μικρό και στενό, ενώ ο χώρος αποσκευών μετριέται στα 286λτ. Φυσικά εντός της καμπίνας υπάρχουν θέσεις για μικροαντικείμενα, όπως μπροστά από τον λεβιέ, στις πόρτες, κάτω από την κεντρική οθόνη, ακόμα και μέσα στο υποβραχιόνιο.

Αλλά το Mazda 2 Hybrid δεν το παίρνεις για τους χώρους του. Το παίρνεις γιατί έχει αλλεργία στο… βενζινάδικο

Κάτω από το μικρό καπό του μοντέλου (το οποίο δείχνει πολύ μεγαλύτερο από τη χαμηλή θέση του οδηγού), υπάρχει ένα σύνολο που θα προστατεύει το πορτοφόλι σας, όσο κανένα άλλο. Ο λόγος για τον τρικύλινδρο 1.500άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα απόδοσης 92 ίππων και 120 Nm ροπής, ο οποίος συνεργάζεται με ένα πολύ αποδοτικό υβριδικό σύστημα, που δεν χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα. Το δεύτερο, με την παρουσία μιας μπαταρίας και ενός ισχυρού ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, ανεβάζει την συνολική ιπποδύναμη στα 116 άλογα, η οποία διοχετεύεται στους εμπρός τροχούς μέσω e-CVT αυτόματου κιβωτίου

Το 0-100 έρχεται σε 9.7 δευτ. η τελική αγγίζει τα 175χλμ./ώρα και όλα αυτά, με ρύπους τόσο χαμηλούς που σε απαλλάσσουν από τέλη κυκλοφορίας.

Το καλύτερο από όλα είναι πως η ύπαρξη μπαταρίας 0,76 kWh, επιτρέπει στο μοντέλο να κινείται και αμιγώς ηλεκτρικά τόσο σε συνθήκες κίνησης όσο και σε μεγαλύτερες ταχύτητες, ρίχνοντας την κατανάλωση σημαντικά. Φυσικά δεν απαιτείται καμία σύνδεση σε πρίζα, μιας και το υβριδικό σύνολο φορτίζει κατά το φρενάρισμα και το ρολάρισμα. Έτσι, με το Mazda 2 Hybrid κινείσαι στο μποτιλιάρισμα κυρίως αμιγώς ηλεκτρικά, με την κατανάλωση να είναι σχεδόν κολλημένη στα 4.6λτ./100χλμ. και να ακουμπάει τα 5.2λτ./100χλμ. στον ανοικτό αυτοκινητόδρομο.

Στο δρόμο, το Mazda 2 Hybrid σου προσφέρει μια δεμένη αίσθηση που σου δίνει εμπιστοσύνη στο τιμόνι και τα χέρια. Φυσικά εντός πόλης οι μανούβρες είναι πολύ εύκολες και η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας τις κάνει παιχνιδάκι, την ώρα που το μοντέλο εξοπλίζεται με 15 συστήματα ασφαλείας τελευταίας γενιάς.

Ο οδηγός εκτιμά την χαμηλή θέση οδήγηση αλλά και το γεγονός πως το τιμόνι ρυθμίζεται και σε ύψος και σε βάθος, ενώ το κιβώτιο δίνει την ιπποδύναμη γραμμικά και στρωτά. Το τιμόνι προσφέρει καλή πληροφόρηση ενώ συνολικά η οδηγική αίσθηση είναι άκρως ευχάριστη και γιατί όχι και παιχνιδιάρικη. Σε ανοικτό δρόμο, το μοντέλο έχει καλό πάτημα, ενώ οι θόρυβοι είναι σε λογικά επίπεδα, ενισχυόμενοι ίσως λίγο από το κιβώτιο στο βύθισμα του γκαζιού.

Το σύνολο των 1.085 κιλών, χρησιμοποιεί γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, ενώ στο μοντέλο δοκιμής, η ύπαρξης της μαύρης ζάντας 17 ιντσών, κόβει λίγο από την άνεση στο φιλτράρισμα των κακοτεχνιών του δρόμου. Χαλάλι όμως γιατί είναι εντυπωσιακή (έκδοση Homura).

Στο ταμείο

Φυσικά ξέρουμε τι σκέφτεστε ήδη. Γιατί να πάρω το Mazda 2 Hybrid και όχι το Toyota Yaris; Η απάντηση είναι πως, αφενός δεν είναι ολόιδια και αφετέρου το Mazda προσφέρεται κατά 500 σχεδόν ευρώ φθηνότερα, από τα 21.253 ευρώ, ενώ μάλιστα προσφέρεται και σε 5 εξοπλιστικές εκδόσεις.