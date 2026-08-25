Ένα από τα πρώτα μοντέλα που μύησαν τον ελληνικό λαό στην SUV κατηγορία, είναι το Qashqai. Ένα all around μοντέλο το οποίο από την πρώτη του γενιά δημιούργησε φανατικό κοινό και δεν σταμάτησε στιγμή να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Μετά από δύο δεκαετίες επιτυχιών, έρχεται σήμερα με νέο “όπλο” στην φαρέτρα του, προσφέροντας το απόλυτο πακέτο.

Ο λόγος για την κινητήρια τεχνολογία E-Power, η οποία δίνει στο μοντέλο εξαιρετικές επιδόσεις, ελάχιστες επισκέψεις σε βενζινάδικα αλλά και την κορυφαία εμπειρία της ηλεκτρικής κίνησης, χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Πόσο καλό λοιπόν είναι το Nissan Qashqai E-Power;

Πριν δούμε πόσο καλό είναι, αξίζει να δούμε και πόσο όμορφο είναι. Ένα επιβλητικό και άκρως μοντέρνο σύνολο με μήκος 4.425χλστ. και πλάτος 1.835χλστ. το οποίο ξεχωρίζει από τη “μάστιγα” των boxy SUV. Χάρη στη νέα τρισδιάστατη μάσκα με τους ιδιαίτερα λεπτούς προβολείς και τους αεραγωγούς σε τριγωνικό σχήμα, ξεχωρίζει από τη μάζα χωρίς να προσφεύγει σε ακραίες σχεδιαστικές υπερβολές.

Αντιθέτως, μαζί με τις όμορφες 20άρες ζάντες και το βαθύ Bluish Green χρώμα της δοκιμής, είναι ένα αυτοκίνητο που οι περισσότεροι θα κοιτάξουν με θαυμασμό.

Η εικόνα του Qashqai είναι εξίσου μοντέρνα και φιγουράρει σε premium μονοπάτια και στο εσωτερικό. Εκεί ο οδηγός αντικρύζει έναν ψηφιακό και παραμετροποιήσιμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό, δεσπόζει η κεντρική οθόνη 12.3 ιντσών με Google Built in (ότι πιο βοηθητικό και άμεσο στην καθημερινότητα).

Αυτό όμως που κάνει το Qashqai να ξεχωρίζει είναι πως παρά την ύπαρξη των δύο οθονών, υπάρχουν αρκετά κουμπιά στο τιμόνι για βασικές λειτουργίες, όπως και κάτω από την οθόνη, με αποκορύφωμα τον περιστροφικό διακόπτη για την ένταση της φωνής. Μπορείς ουσιαστικά να κάνεις όλα τα βασικά, πολύ γρήγορα και άμεσα από μπουτόν, χωρίς να μπλεχτείς σε υπομενού. Στην οθόνη θα βρεις το κάτι παραπάνω όταν χρειαστεί, όπως και την εικόνα από το 3D Around View, που πραγματικά λύνει τα χέρια όταν “στενεύουν” τα πράγματα.

Την εικόνα συμπληρώνει ο ασύρματος φορτιστής του κινητού και ο κομψός λεβιές ταχυτήτων, μπροστά από τις δύο ποτηροθήκες και το υποβραχιώνιο. Πέρα από την εντυπωσιακή ισορροπία ανάμεσα στις οθόνες και τα κουμπιά, το εσωτερικό του Qashqai ξεχωρίζει για την εξαιρετική ποιότητα συναρμογής (τίποτα δεν τρίζει ούτε στο ελάχιστο), τα υλικά είναι πολύ καλά, με αποκορύφωμα το ντυμένο με alcantara μπροστινό μέρος του ταμπλό. Χάρη στην πλούσια έκδοση δοκιμής, προσθέστε επίσης, πανοραμική γυάλινη οροφή, ambient φωτισμό και ένα ευανάγνωστο Head Up Display με προβολή πληροφοριών στο παρμπρίζ. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο προσφέρει τα πάντα από ανέσεις και φυσικά συστήματα ασφαλείας και συνδεσιμότητας.

Όσον αφορά τώρα τους χώρους, μία οικογένεια δεν θα χρειαστεί να κάνει κανέναν περιορισμό με πολύ καλούς χώρους, χάρη στο μεταξόνιο των 2.665χλστ. την ώρα που το πορτμπαγκάζ μετριέται στα 504λτ. και φτάνει μέχρι τα 1.447λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Και εκεί που μας είχε κερδίσει ήδη το εξωτερικό και η αύρα-ποιότητα του εσωτερικού, έρχεται το εντυπωσιακό σύστημα E-Power να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Ο λόγος για την πρωτοποριακή τεχνολογία των Ιαπώνων, που επιτρέπει στο Qashqai να φουλάρει στο βενζινάδικο, αλλά να κινείται πάντα αμιγώς ηλεκτρικά.

Πώς γίνεται αυτό; Ο 1.500άρης βενζινοκινητήρας που βρίσκεται κάτω από το καπό, δεν κινεί τους τροχούς. Αντιθέτως λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, φορτίζοντας την μπαταρία, με τις ρόδες να κινούνται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα. Έτσι, το αυτοκίνητο έχει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση αλλά δεν απαιτεί σύνδεση σε πρίζα, αλλά βενζίνη.

Η ιπποδύναμη είναι 204 ίπποι, η ροπή 330 Nm, με το 0-100 να έρχεται σε 7.6 δευτ. και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 170χλμ./ώρα. Φυσικά η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς, το κιβώτιο είναι αυτόματο και υπάρχει λειτουργία e-Pedal που φρενάρει (και φορτίζει) το όχημα, με το άφημα του πεντάλ γκαζιού.

Και τώρα το αποκορύφωμα. Το αυτοκίνητο, χάρη στην τεχνολογία E-Power, πετυχαίνει εκπληκτική κατανάλωση 3.5λτ./100χλμ. εντός πόλης και 5,8λτ./100χλμ. εκτός (δικές μας μετρήσεις), προσφέροντας μέχρι και 1.000+χλμ. αυτονομίας, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο περιορισμό στο γκάζι. Ένα απίστευτο νούμερο που σε κάνει να ξεχνάς τι πάει να πει βενζινάδικο.

Στο δρόμο

Στα χέρια μας είχαμε την πλούσια έκδοση με τις 20άρες ζάντες, κάτι που σημαίνει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (οι εκδόσεις με μικρότερη ζάντα έχουν ημιάκαμπτο άξονα). Στην πράξη, η ρύθμιση έχει γίνει με ξεκάθαρη προτεραιότητα στην ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τον έλεγχο. Το Qashqai e-Power καταφέρνει να απορροφά αποτελεσματικά ακόμη και τις πιο έντονες ανωμαλίες του δρόμου, με το ιαπωνικό SUV να παρουσιάζει έναν σαφώς premium χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Καλή ηχομόνωση, σταθερότητα στον δρόμο και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ξεκούραστο σύνολο. Σε αυτό συμβάλλει και η αυτόματη μετάδοση αλλά και η αθόρυβη λειτουργία του υβριδικού συστήματος.

Όταν ο ρυθμός ανέβει, το Qashqai e-Power εξακολουθεί να διατηρεί τον ισορροπημένο δυναμικό του χαρακτήρα. Το τιμόνι προσφέρει καλή πληροφόρηση, ενώ η συμπεριφορά στις στροφές παραμένει ουδέτερη και προβλέψιμη, με το ESP να επεμβαίνει διακριτικά όταν χρειάζεται. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες, ενώ στο Sport οι αντιδράσεις γίνονται πιο άμεσες, κυρίως λόγω της ταχύτερης απόκρισης του συστήματος διεύθυνσης.

Μάλιστα με 18 εκατ. απόστασης από το έδαφος, το Qashqai δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην άσφαλτο. Στην πράξη κινείται χωρίς ιδιαίτερο άγχος και σε βατούς χωματόδρομους, προσφέροντας παράλληλα επαρκή προστασία στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Παρά τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η Nissan δεν επιχείρησε να μετατρέψει το Qashqai ούτε σε ένα σπορ SUV ούτε σε ένα καθαρό off road μοντέλο. Ηφιλοσοφία παραμένει προσανατολισμένη στην άνεση, την ασφάλεια και την ευκολία, στοιχεία που ταιριάζουν περισσότερο στον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου και στις πραγματικές ανάγκες των περισσότερων αγοραστών της κατηγορίας.

Και τι καλύτερο από το να απολαμβάνεις όλα τα καλά της ηλεκτροκίνησης (ησυχία, επιδόσεις, οικονομία), χωρίς να έχεις το άγχος της φόρτισης;

Στο ταμείο

To Nissan Qashqai με την τεχνολογία E-Power ξεκινά από τα 40.590 ευρώ στην έκδοση Unique και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση, ενώ φτάνει μέχρι τα 48.590 ευρώ για την πλουσιότερη Techna Plus (έκδοση δοκιμής).